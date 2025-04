Oszuści atakują kierowców nową metodą, podszywają się pod e-TOLL

Policja co pewien czas ostrzega przed najróżniejszymi metodami stosowanymi przez przestępców do okradania ludzi. Oszuści np. pod pretekstem dopłaty do przesyłki, bo okazała się za ciężka, za duża lub potrzebna była jej dezynfekcja, wyłudzali przez SMS lub e-mail dane do logowania w bankowości internetowej.

Szczególnie ci, którzy oczekiwali na przesyłkę, nie podejrzewali, że padają właśnie ofiarami złodziei. Kwota, jaką trzeba było uregulować, była niska, dlatego wielu chciało ją zapłacić. Dopiero zerowy stan konta uświadomił, że wiadomość pochodziła od przestępców. Teraz Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa alarmują o nowym scenariuszu cyberataku…

Metoda na e-TOLL, czyli fałszywy SMS lub e-mail systemu poboru opłat za drogi

Oszuści za pośrednictwem fałszywych SMS-ów czy wiadomości e-mail straszą karami za nieopłacony przejazd w systemie e-TOLL. W wiadomości jest link, którym złodzieje chcą wyłudzić dostęp do danych konta bankowego i finalnie ukraść pieniądze.

Tak wygląda fałszywy SMS i e-mail, nie klikaj w ten link

KAS przypomina, że system e-TOLL nie wysyła SMS-ów zawierających linki do płatności. Jeśli jednak ktoś kliknie w złodziejski link i oszust uzyska dostęp do danych np. do logowania konta bankowości internetowej, wówczas najlepiej:

jak najszybciej skontaktować się ze swoim bankiem,

zmienić hasło do bankowości internetowej,

jeżeli doszło do wyłudzenia środków finansowych lub danych, zgłosić ten fakt na najbliższym komisariacie policji.

Oszustwa w internecie coraz popularniejsze

Liczba oszustw w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie, za to rośnie wartość kradzieży. To oznacza, że Polacy dają się oszukiwać na coraz większe kwoty. Visa w swoim raporcie dotyczącym cyberzagrożeń wskazuje, że przestępcy coraz częściej wykorzystują technologie, takie jak klonowanie głosu za pomocą AI i chatboty AI, aby nakłonić konsumentów do przekazania pieniędzy pod fałszywym pretekstem. Z kolei z raportu "Bezpieczeństwo Cyfrowe Polaków 2024" opublikowanego przez SMSAPI wynika, że klienci nie są zbyt ostrożni - aż 40 proc. Polaków nie weryfikuje tożsamości rozmówcy telefonicznego lub nadawcy e-maila, a ponad 17 proc. Polaków nie jest pewnych czy już nie padło ofiarą oszustwa w sieci.