Volvo podsumowało 2024 rok

Szwedzka marka zamknęła 2024 rok rekordowym wynikiem. 763 tysiące sprzedanych na całym świecie aut nie robi może wrażenia w porównaniu z liczbami osiąganymi przez prawdziwych gigantów, ale dla Volvo oznacza 8-procentowy wzrost rok do roku i najwyższy rezultat w historii. Niemal 15 tys. sztuk zarejestrowanych w Polsce to cegiełka dołożona do sukcesu.

W naszym kraju, sytuacja jest jednak wyjątkowa. Volvo Car Poland słusznie chwali się sprzedażą XC60, które od imponujących 16 lat pozostaje numerem jeden w klasie premium. Żaden inny model nie cieszy się takim wzięciem i żaden inny nie święcił triumfów przez tyle lat. To ewenement - mało który samochód zaliczany do segmentu premium cieszy się taką lojalnością. Warto dodać, że przywiązanie klientów idzie w parze ze sporym wolumenem - w 2024 roku zarejestrowano 6174 sztuki XC60. Dla porównania - Lexus sprzedał 5727 NX-ów, a Audi Q5 znalazło 5021 nabywców.

Za co klienci pokochali szwedzkiego SUV-a? Wzornictwo, bezpieczeństwo i dobra oferta okazały się kluczem do sukcesu. Model stał się koniem pociągowym marki jeszcze w swojej pierwszej odsłonie. Dziś na rynku oferowana jest druga generacja auta, która w tradycyjny dla Volvo sposób po prostu nie chce się zestarzeć. XC60 odpowiada aż za 41% całkowitej sprzedaży Volvo Car Poland. Właśnie dlatego premiera wersji poliftingowej to ważne wydarzenie, nawet w kontekście nadchodzącego wielkimi krokami, pełnoprawnego następcy. Przedstawiciele marki zdradzają, że wydarzy się to już w 2026 roku.

Nowe XC60 to jednak nie koniec. Volvo mówi otwarcie - rok 2025 nie będzie łatwy, a utrzymanie dynamicznego wzrostu z ostatnich lat będzie wymagało intensywnych działań. Dla kierowców przekaz jest prosty - oprócz najnowszej odsłony bestsellerowego SUV-a, do gamy modeli zawita kilka innych nowości. Będzie ciekawie.

Kierowcy uwielbiają te auta. Volvo triumfuje

Dominacja SUV-ów w portfolio Volvo nie jest przypadkowa. Aż 85% nabywców tej marki wybiera samochody tego typu. Obok przytoczonego już przykładu 41-procentowego udziału XC60, kierowcy chętnie kupują XC40 z blisko 25% udziałem sprzedaży oraz największy w gamie Volvo XC90 z niemal 12% udziałem sprzedaży. Pozostałe modele szwedzkiej marki odpowiadają za 23% sprzedaży w Polsce.

Jak wyglądała ubiegłoroczna sprzedaż z podziałem na rodzaj napędu? Polacy wciąż podchodzą do sprawy raczej konserwatywnie. Sprzedawały się przede wszystkim wersje benzynowe (62%) i wysokoprężne (17% - koniec produkcji 26 marca 2024 roku). 1 na 5 kierowców wybiera modele zelektryfikowane - te stanowiły w Polsce łącznie już ponad 20% sprzedaży, z czego 12% to hybrydy plug-in (PHEV), a 8% to samochody w pełni elektryczne (BEV). Dało to firmie wzrost o blisko 5% w porównaniu z 2023 rokiem. Volvo ma jednak spory apetyt na więcej - ambicją marki jest, aby w 2025 roku aż 60% sprzedaży stanowiły modele zelektryfikowane.

Jakie nowe Volvo zobaczymy w 2025 roku?

Nowe XC90 zadebiutowało jeszcze w 2024 roku, ale wyznaczyło przy tym designerski kierunek, którym podążą inne modele marki. Samochód, który przeszedł jedynie delikatną modernizację, pozostaje w ofercie już ponad dekadę i... osiągnął przy tym globalny rekord sprzedaży. Od stycznia do grudnia ubiegłego roku znalazł 108 621 nabywców.

Z pewnością jedną z najważniejszych nowości w 2025 roku jest XC60. Zmiany są subtelne i głównie wizualne, ale pomogą utrzymać wysoką sprzedaż modelu, przynajmniej do chwili pojawienia się trzeciej generacji modelu. W odświeżonym SUV-ie pojawiła się nowa atrapa chłodnicy, nowe kolory nadwozia i tapicerki, a ekran systemu multimedialnego został powiększony, by pomieścić nowy interfejs. Drobne zmiany pojawiły się również na desce rozdzielczej.

Plany Volvo na pierwszą połowę roku obejmują również start produkcji modelu Volvo EX30 przeznaczonego na rynek europejski w Gandawie, a także zwiększenie mocy produkcyjnych w drugiej połowie roku. Na tym nie koniec, bowiem szwedzki koncern dalej rozwija ofertę modelową - ostatnim przykładem jest wprowadzenie Volvo EX30 Cross Country, zaprezentowanego zaledwie kilka dni temu. W zakresie nowoczesnych technologii, firma planuje dalsze wykorzystanie potencjału centralnej jednostki zarządzającej samochodem (core computing), która zostanie wykorzystana w modelu Volvo ES90. Jego premiera została zapowiedziana na początek marca.

Co dalej z elektrykami? Volvo ma plan

Choć 2024 rok nie był najlepszy dla rozwoju elektromobilności w Polsce, a sprzedaż aut elektrycznych pozostawia wiele do życzenia, nadzieje związane z nadchodzącymi miesiącami są spore. Volvo jest zdania, że kluczem do przekonania klientów jest rozwój infrastruktury - w ubiegłym roku w ramach ogólnopolskiego programu eV City powered by Volvo firma wybudowała oraz oddała do użytku 45 ogólnodostępnych (24/7h) stacji szybkiego ładowania powyżej 175kW.

Kolejnych 17 punktów jest w trakcie budowy, 6 oczekuje na przyłącze a 4 są w etapie przygotowań. Celem tego projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do sieci stacji szybkiego ładowania i poprawę czystości powietrza w polskich miastach. Środki z funduszu grantowego, będącego elementem programu, są przekazywane na inicjatywy przyczyniające się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności.