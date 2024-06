Chcesz uniknąć zagranicznego mandatu? Poznaj przepisy

Jak nie dostać mandatu za granicą? Obowiązkowy punkt to znajomość podstawowych zasad prawa drogowego danego kraju. Różnice w stosunku do polskiego prawa mogą być znaczne. Szczególnej uwagi wymagają m.in. kraje skandynawskie, w których wysokość niektórych mandatów może być uzależniona od dochodów kierowcy. Podobne rozwiązanie stosuje się także w Szwajcarii. Najsurowsze kary mogą spotkać kierowców siadających do jazdy po alkoholu (lub po innych środkach odurzających) i znacznie (powyżej 50 km/h) przekraczających dozwoloną prędkość. Zmotoryzowani turyści – celowo lub nieumyślnie – parkują też często w niedozwolonych miejscach, co może skończyć się wysokim mandatem. W niektórych krajach surowych kar można spodziewać się także za brak ważnej winiety.

Mandat za przekroczenie prędkości: w którym kraju Europy najwyższe kary?

Podróżujący po Finlandii powinni zdecydowanie zdjąć nogę z gazu. Przy przekroczeniu prędkości powyżej 50 km/h obowiązuje zasada ustalania mandatu na podstawie dochodów kierowcy. Przekroczenie dozwolonej prędkości o 40 km/h na norweskiej trasie może wiązać się z utratą prawa jazdy, surową grzywną ustalaną indywidualnie a w niektórych przypadkach także karą więzienia. Przykładowy mandat dotyczący niższego wykroczenia (stan na luty 2024): 15200 NOK (ok. 5700 zł) przy przekroczeniu o 35 km/h dozwolonej prędkości 70 km/h.

Wysokie mandaty grożą także fanom prędkiej jazdy w Austrii. Po przekroczeniu dozwolonej prędkości powyżej 50 km/h na kierowcę może zostać nałożony mandat w maksymalnej wysokości nawet do ok. 7000 euro. Do tego dochodzi możliwy zakaz prowadzenia pojazdów. Kierujący pojazdem w Szwajcarii również otrzyma surowy mandat, który – zależnie od poziomu dochodów – może wynieść nawet do 60 grzywien dziennych. Warto jeszcze wspomnieć o Włoszech. Przekroczenie prędkości powyżej 60 km/h (lub wyżej) wiąże się z karą maksymalnie nawet do 3000 euro, a kwota mandatu wzrośnie o jedną trzecią, jeśli wykroczenie nastąpiło w ciągu nocy (godziny od 22:00 do 7:00).

Jakie mandaty za jazdę po alkoholu?

Przed wyjazdem warto poznać limity spożycia alkoholu obowiązujące w danym kraju. Zazwyczaj jest to ok. 0,5 promila, ale w niektórych krajach – tu m.in. Czechy i Słowacja – nie dopuszcza się żadnej ilości alkoholu we krwi u kierowcy. Kierujący pod wpływem alkoholu w Wielkiej Brytanii może spodziewać się nielimitowanej wysokości mandatu (limit alkoholu to 0,8 promila) – w określonych przypadkach kierowcy grozi także kara więzienia. W Finlandii nietrzeźwy kierowca otrzyma mandat proporcjonalny do swoich dochodów – do tego opcja zakazu prowadzenia pojazdu.

Wysokość tej kategorii mandatów w Szwajcarii zależy z kolei od zawartości alkoholu we krwi. Przekroczenie 1,6 promila wiąże się z grzywną w wysokości 1000 franków szwajcarskich, ponownym egzaminem na prawo jazdy i karą pozbawienia wolności. Co istotne – obcokrajowcy mogą zostać dodatkowo ukarani czasowym zakazem ponownego wjazdu do Szwajcarii. W Danii za przekroczenie 2 promili alkoholu we krwi kierowca zapłaci mandat w wysokości miesięcznego wynagrodzenia, grozi mu też kara więzienia. Jak można się domyślić, surowe kary za jazdę w stanie nietrzeźwym przewiduje prawo norweskie. Po przekroczeniu poziomu 1,2 promila alkoholu we krwi kierowca musi się liczyć z grzywną zależną od dochodów, utratą prawa jazdy i opcją bezwarunkowego pozbawienia wolności.

Kary finansowe za inne wykroczenia

Przed wyjazdem warto również poznać dodatkowe zasady prawa drogowego, obowiązującego w danym kraju. Duże różnice – w porównaniu z polskim prawem – mogą dotyczyć m.in. złamania zakazu parkowania, przejazdu na czerwonym świetle, używania telefonu w trakcie jazdy a nawet korzystania z kamer samochodowych (te nie są dozwolone m.in. na austriackich drogach).