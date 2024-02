Lexus zmienia układ sił w Polsce. SUV-y i hybrydy trzęsą rynkiem

Lexus już miesza na polskim rynku. W styczniu 2024 roku japońska marka sprzedała 1268 aut – to przeszło 34 proc. więcej niż w analogicznym czasie rok wcześniej. Takiego rekordu miesiąca nie było od początku działalności marki nad Wisłą. Tym samym Lexus zdobył niemal 13 proc. udział w rynku i trzeci miesiąc z rzędu wyprzedził Volvo. Teraz czai się na czwartej lokacie w segmencie premium tuż za plecami niemieckiej trójki.

Koniem pociągowym biznesu Lexusa są SUV-y i crossovery. Dziewięć na 10 aut, które wyjechały na drogi miało właśnie takie nadwozie. I właśnie trzy modele – NX, UX i RX, znalazły się wśród 10 najpopularniejszych aut premium. Teraz na scenę wjeżdża zupełnie nowy zawodnik: Lexus LBX. Ten hybrydowy model w 2024 roku ma zadecydować o zmianie sił i stałym awansie Japończyków w rankingu. Ale po kolei…

Lexus NX najpopularniejszy, to pierwszy Lexus z hybrydą plug-in

Europejski hit – Lexus NX – także w Polsce jest wybierany najczęściej. W styczniu zarejestrowano 483 szt. japońskiego SUV-a. NX to trzecie najpopularniejsze auto klasy premium i numer dwa w segmencie D-SUV Premium. Skąd takie wzięcie?

Od niedawna Japończycy stawiają na nowoczesny design i sportowe wrażenia z jazdy. Stąd najmłodsza na rynku gama SUV-ów i crossoverów z wyższej półki. Metamorfozę Lexusa rozpoczął właśnie NX drugiej generacji. Nowa stylistyka pociągnęła za sobą cyfryzację, a ta rozlała się na kolejne modele. Szybkie multimedia teraz są powszechnie stosowane w całej gamie producenta. Jednocześnie NX 450h+ jako pierwsza hybryda plug-in Lexusa dostał misję przekonania kierowców do technologii PHEV i odniósł sukces. Dziś NX plug-in jest najpopularniejszą hybrydą z wtyczką w Polsce - w 2023 roku zarejestrowano 1044 egzemplarze tego auta.

Lexus NX z hybrydą plug-in podbija rynek. Jaki silnik, moc i osiągi?

Pod względem technicznym napęd składa się z 2,5-litrowego silnika benzynowego pracującego w ekonomicznym cyklu Atkinsona ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym o mocy 182 KM. Oba przekazują moc na przednie koła. Tylną oś napędza dodatkowy silnik-generator (54 KM), który współpracuje z układem hybrydowym. W ten sposób kierowca dostaje 309 KM mocy systemowej, wsparcie elektrycznego układu 4x4 E-Four i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,3 s. A to już osiągi ze świata aut sportowych.

Lexus NX 450h+, jak jeździ hybryda plug-in naładowana i rozładowana?

Jak deklaracje producenta mają się do rzeczywistości? Czy faktycznie w aucie typu plug-in po wyczerpaniu energii z baterii (choć tak naprawdę baterie nigdy nie są rozładowane do końca) zwiększa się zużycie paliwa i samochód traci na wigorze? Do konfrontacji stanęły dwa Lexusy NX 450h+: z rozładowaną baterią i pełną. Na torze sprawdzono przyspieszenie, w ruchu miejskim zużycie paliwa. Wyniki?

Jak jeździ Lexus NX 450h+? Różnice w przyspieszeniu i elastyczności

Lexus NX 450h+ z naładowaną baterią od 0 do 100 km/h przyspieszył w 6 sekund, a to nawet lepszy czas niż deklaruje producent. Rozładowany NX 450h+ na sprint do setki potrzebował niewiele mniej - 6,3 s. Oba auta okazały się podobnie elastyczne w przedziale 60-100 km/h: naładowany NX 450h+ poderwał się do galopu w 3,2 sekundy, a rozładowany w 3,4 s. Wniosek? Hybrydowy NX w wersji plug-in bez względu, czy ma pełną, czy rozładowaną baterię, zapewnia bardzo podobne osiągi. Różnice są tak nieznaczne, że może je wyłapać jedynie aparatura pomiarowa.

Lexus NX 450h+ jako hybryda plug-in naładowana i rozładowana. Jakie zużycie paliwa? (TABELA wyników porównania)

Czy i jak naładowana i rozładowana bateria wpływa na ekonomię jazdy? Okazuje się, że zużycie paliwa w mieście – bez względu na stopień naładowania baterii – jest zbliżone. Naładowany NX 450h+ średnio spalał 6,1 l/100 km, a z "pustą" baterią - 6,3 l/100 km. Zaskakujące? Wynika to z faktu, że ładunek, który pozostał w baterii po rozładowaniu części plug-inowej, nadal wystarcza do zasilenia napędu hybrydowego i wykorzystania jego pełnych możliwości. Można pokusić się o stwierdzenie, że nieważne czy plug-in jest naładowany, czy rozładowany, jeździ tak samo dynamicznie i oszczędnie. Deklaracje homologacyjne o spalaniu (1,1 l/100 km) są do realizacji, ale tylko jeśli baterie są naładowane, a kierowca nie ingeruje w automatycznie włączający się tryb jazdy (EV; bezemisyjny). Po wyjeżdżeniu energii auto zmienia się w tradycyjną hybrydę.

Lexus NX 450h+ hybryda plug-in naładowana bateria rozładowana bateria Przyspieszenie 0-100 km/h 6 s 6,3 s Elastyczność, czyli czas przyspieszenia 60-100 km/h 3,2 s 3,4 s Zużycie paliwa 6,1 l/100 km 6,3 l/100 km

Lexus NX 350h to klasyczna hybryda z napędem na przednie koła lub 4x4. Jakie spalanie?

Jednak jeśli ktoś woli klasyczną hybrydę to Lexus NX 350h spełni jego potrzebę. Ten SUV wykorzystuje poprawiony klasyczny układ hybrydowy 4. generacji. Duet spalinowo-elektryczny z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym wytwarza 243 KM mocy i w wersji z napędem 4x4 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,7 s (8,7 s model przednionapędowy). Zużycie benzyny na poziomie 6-7 l na 100 km przy ok. 1,8 t aucie trzeba uznać za oszczędne. Zespół pracuje kulturalnie i liniowo rozwija moc, co również pasuje do komfortowego klimatu NX-a. 243-konny SUV bardzo dobrze odnajdzie się w życiu codziennym.

Lexus UX – hybryda królem w segmencie C-SUV Premium

Lexus UX to drugi najpopularniejszy model japońskiej marki w Polsce. W styczniu był też najczęściej wybieranym autem w segmencie C-SUV Premium, a także zajął siódmą pozycję wśród wszystkich aut klasy premium.

Lexusa UX 250h to hybryda 2-litrowego silnika benzynowego z dwoma jednostkami elektrycznymi. Łączna moc układu to aż 184 KM. Producent obiecuje średnie zużycie paliwa na poziomie 5,3 l/100 km. Samochód jest też dostępny z napędem na cztery koła E-Four, który wykorzystuje dodatkowy silnik elektryczny zamontowany przy tylnej osi. System rozpoznaje utratę przyczepności i automatycznie dobiera odpowiedni rozdział momentu obrotowego między przednią a tylną oś. Tylny silnik elektryczny pełni również funkcję generatora, odzyskując energię z hamowania lub z toczenia się i przekazując ją do akumulatora.

Nowy Lexus RX przebojem w segmencie E-SUV. Trzy hybrydy do wyboru

Nowy Lexus RX także przypadł Polakom do gustu – w styczniu był najczęściej rejestrowanym autem w segmencie E-SUV Premium (8. miejsce w klasie premium). Na polskie drogi wyjechało 312 szt. tego SUV-a. W porównaniu ze styczniem 2023 roku liczba rejestracji RX-a wzrosła o 93 proc.

RX jest dostępny w trzech odmianach wyłącznie hybrydowych – RX 350h, 450h+ czyli hybryda plug-in i najmocniejszej RX 500h. W świecie SUV-ów segmentu E to wbrew modzie na silniki Diesla. Tak odważne postawienie sprawy Lexus tłumaczy mniejszym ryzykiem awarii, prostszą budową i niższą ceną. Która hybryda ma największe wzięcie nad Wisłą?

Lexus RX 450h+, czyli hybryda plug-in hitem w Polsce

RX 450h+ to najchętniej wybierany wariant napędu. Pierwsza w historii tego modelu hybryda plug-in stanowi lwią część zamówień. Pod karoserią RX 450h+ pracuje układ znany z mniejszego o klasę NX-a. Zespół składa się z 2,5-litrowego, 4-cylindrowego silnika benzynowego pracującego w cyklu Atkinsona, przedniego silnika elektrycznego o mocy 182 KM, tylnego silnika elektrycznego o mocy 54 KM, hybrydowej przekładni e-CVT oraz baterii litowo-jonowej o największej w klasie pojemności 18,1 kWh. System dostarcza 309 KM mocy i tworzy elektryczny napęd 4x4 E-Four.

Nowa hybryda z wtyczką ma niemal taką samą moc jak poprzedni RX 450h czwartej generacji, ale wyższy moment obrotowy i lepsze przyspieszenie. Mocniejszy silnik elektryczny sprawia, że auto jest bardzo zrywne. Przyspieszenie RX 450h+ od 0 do 100 km/h potrwa 6,5 s – nieźle jak na 2,2-tonowego SUV-a.

Lexus RX 450+, jak jeździ duża hybryda plug-in i ile spala benzyny?

Przy tym RX 450+ ma osiągać zużycie paliwa na poziomie – uwaga! – 1,1 litra benzyny na 100 km. Lexus z litowo-jonowej baterii 18,1 kWh płasko umieszczonej pod podłogą deklaruje 69 km elektrycznego zasięgu i możliwość bezemisyjnej jazdy do prędkości 130 km/h. Japończycy na podstawie testów homologacyjnych twierdzą, że to najoszczędniejsza hybryda w historii modelu RX. I żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy – ten bajeczny wynik jest możliwy pod warunkiem podróżowania z akumulatorem naładowanym w 100 proc. Jeśli jednak ktoś nie dopilnuje uzupełniania prądu wówczas musi liczyć się z szybszym osuszaniem zbiornika paliwa.

Lexus RX 500h, tylna oś skrętna zwiększa zwrotność, opinia o osiągach

Drugim najpopularniejszym napędem wśród kupujących jest najmocniejszy i najszybszy RX 500h. Jako jedyny wykorzystuje turbodoładowany silnik - wśród hybryd tej japońskiej marki to ewenement. Czterocylindrowa jednostka 2.4 turbo współpracuje z 6-biegowym klasycznym automatem. Przedni silnik elektryczny zamontowano między jednostką benzynową a skrzynią biegów. Z tyłu zastosowano układ e-Axle o mocy 80 kW - w jego skład wchodzą silnik, przekładnia oraz moduł jednostki sterującej (rozwiązanie znane z elektrycznego Lexusa RZ). Łącznie taki system zapewnia kierowcy 371 KM mocy i za jednym zamachem tworzy elektryczny napęd na cztery koła Direct4.

Na drodze RX 500h ma temperament auta sportowego. Od 0 do 100 km/h przyspieszy w 6,2 sekundy, a to już blisko osiągów takich aut, jak Toyota GR Supra czy GR Yaris. I właśnie ze względu na wysokie możliwości Lexus na przedniej osi stosuje stałe zaciski hamulcowe z przeciwstawnymi tłoczkami oraz układ skrętnych tylnych kół (Dynamic Rear Stearing), który automatycznie dopasowuje kąt ich wychylenia maksymalnie o 4 stopnie. Przy niskich prędkościach koła tylne skręcają przeciwnie do kół przednich - wówczas manewrowanie prawie 5-metrowym SUV-em jest bajecznie proste (RX może też zaparkować zdalnie z poziomu aplikacji w telefonie).

RX 500h imponuje kulturą pracy, dynamiką i elastycznością 371 KM z turbo. Przy dynamicznej jeździe komputer wskazał ciut ponad 10 l/100 km, autostradowe prędkości podsumował wynikiem na poziomie 8 l/100 km, ale już spokojna podróż "zbija" zużycie paliwa do 6 l/100 km - to o 2 l mniej niż deklaruje producent. Jak widać nawet mocna hybryda skrywa oszczędny charakter.

Lexus RX 350h zamiast silników Diesla, jakie spalanie?

Wreszcie klasyka - Lexus RX 350h. Ten SUV wykorzystuje poprawiony klasyczny układ hybrydowy 4. generacji. Duet spalinowo-elektryczny z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym wytwarza 245 KM mocy i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,9 s. Zużycie benzyny na poziomie niecałych 7 l na 100 km przy tej wielkości auta trzeba uznać za oszczędne. Nic dziwnego, że producent przedstawia go jako dobrą alternatywę dla konkurencyjnych aut z mniejszymi silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi.

Zespół pracuje kulturalnie i liniowo rozwija moc, co również pasuje do komfortowego klimatu RX-a. Dobre maniery jednak idą w kąt po przełączeniu w tryb sport lub redukując przełożenia łopatkami przy kierownicy. Wtedy dwutonowy RX 350h z seryjnym napędem na cztery koła E-Four popisuje się temperamentem. Wprawdzie daleko mu do turbo RX 500 h, ale ten 245-konny SUV bardzo dobrze odnajdzie się w życiu codziennym.

Wersja RX 350h ma też coś wspólnego z topową odmianą RX 500h. To nowa bipolarna bateria niklowo-wodorkowa (Ni-MH). W porównaniu z baterią stosowaną w schodzącym RX 450h, nowy akumulator ma mniejszą liczbę ogniw (216 a nie 240), ale osiąga takie same parametry. Bateria ma wydajny układ chłodzenia i została zainstalowana pod tylnymi siedzeniami, dzięki czemu nie ogranicza przestrzeni w kabinie, ani w bagażniku.

Nowy Lexus LBX już w Polsce. Reszta SUV-ów może się pakować

Lexus LBX pod względem stylistycznym podąża śladem największego RX-a. Na 18-calowych obręczach i z sylwetką szeroko przyczajoną na asfaltem sprawia wrażenie solidnego kompana podróży. Przy designerskich popisach warto odnotować, że technicznym bliźniakiem nowości Lexusa jest Toyota Yaris Cross – oba modele wykorzystują platformę GA-B. Jednak na potrzeby LBX-a inżynierowie zwiększyli rozstaw osi oraz kół, stąd nowy model urósł do prawie 4,2 m długości, a wszerz przybyło aż o 6 cm (1,83 cm). Dodatkowe centymetry przełożyły się na sportowe proporcje z kabiną przesuniętą do tyłu i bardziej pakowne wnętrze. Lexus UX jest o 30 cm dłuższy od nowicjusza.

Nowy Lexus LBX to wnętrze i wyposażenie z droższych modeli

Wnętrze otula zupełnie nowym układem w porównaniu do kokpitów znanych z modeli RX i NX. Nowicjusz od progu stara się zrobić wrażenie na fanach nowych technologii. Zamiast klasycznych zegarów jest 12,3-calowy wirtualny kokpit. Układ prezentowanych informacji zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy, ale można go też ustawić pod siebie. Na środku duży 9,8-calowy ekran systemu multimedialnego Lexus Link Connect. Nawigacja oparta na chmurze podaje na bieżąco informacje o ruchu drogowym.

Lexus LBX - jaka pojemność bagażnika?

Lexus LBX oferuje bagażnik o pojemności 402 litrów (317 l w modelu z napędem 4x4). To wystarczy by zmieścić dwie 75-litrowe walizki. Kufer ma regularne kształty, a przestrzeni nie zakłócają zagłębienia czy występy. Pod podłogą wygospodarowano miejsce na zestaw naprawczy do opon czy narzędzia. Po złożeniu kanapy możliwości transportowe rosną do prawie 1000 litrów. Pakowanie ułatwi elektrycznie sterowna klapa.

Lexus LBX i nowy napęd hybrydowy 5. generacji z silnikiem 1.5. Ile spala?

LBX dostał pod maskę 1.5-litrową hybrydę 5. generacji. Pod względem komponentów to rozwiązanie jest bardziej zaawansowane i mocniejsze od 116-konnego napędu z Yarisa Cross. To także pierwszy raz, kiedy w Lexusie hybryda składa się z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5, dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i zupełnie nowej bipolarnej baterii niklowo-wodorkowej (Yaris ma litowo-jonową baterię). Akumulator schowany pod tylną kanapą ma mniejszą masę i wymiary, ale jest w stanie dwa razy szybciej przekazywać większą moc. Co wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz powinien zapewnić dłuższą żywotność). Podczas hamowania energia odzyskiwana jest jeszcze szybciej. Zespół generuje 136 KM mocy i 185 Nm momentu obrotowego.

Nowa hybryda jest też bardzo ekonomiczna – wynik 3,6 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków, a gdyby się uprzeć to i 3,3 l udałoby się uzyskać. Opinia? Jeśli brać pod uwagę niemal 140-konny napęd, podwyższone nadwozie, większe koła z szerszymi oponami i ponad 1300 kg wagi auta, to wyniki zużycia benzyny mogą imponować. Sam Lexus dla LBX-a z napędem na przednią oś deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 4,4-4,7 l/100 km.

Ile kosztuje Lexus LBX? Taniej o 16 tys. zł. Jaka cena?

Lexus LBX kosztuje w Polsce od 152 900 zł. Jednak ciekawiej wyglądają oferty na wyższe specyfikacje. LBX Elegant z pakietem Tech to rabat 16 tys. zł, stąd auto kosztuje od 166 900 zł. Także model LBX Emotion z pakietem Tech potaniał o 16 tys. zł do 170 900 zł. Odmiany Relax i Cool wzbogacone o pakiet Tech zeszły z ceny po 13 tys. zł – można je mieć odpowiednio za 178 900 zł i 182 900 zł.