Lidl szykuje się do rewolucji na swoich parkingach. "Dążymy do tego, aby do 2025 roku wszystkie nasze sklepy były wyposażone w ładowarki" – powiedziała dziennik.pl Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska. W efekcie dyskontowa sieć ładowania samochodów elektrycznych urośnie przynajmniej 17 razy….