Poznań już 30 marca stanie się polską stolicą motoryzacji. Premiery najnowszych modeli z pewnością przyciągną tłumy. W tym samym czasie odbędzie się kongres MOVE, na którym eksperci mają m.in. zastanawiać się, czy i w jaki sposób producenci samochodów utrzymają swoje inwestycje w Polsce, ale nie tylko…

– Chcemy rozmawiać ze stroną rządową o oczekiwaniach przemysłu motoryzacyjnego w zakresie cen energii, dostępu do surowców, budowy bezpośrednich sieci energetycznych, farm wiatrowych a wreszcie dostępności energii do produkcji z zielonymi certyfikatami. To warunek inwestycji w nowe nisko- i zeroemisyjne napędy – zapowiedział Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Czy koncerny utrzymają w Polsce produkcję? Takiej zmiany nie było od 50 lat

– Branża motoryzacyjna przechodzi głęboką transformację, w ciągu najbliższych 5 lat zmieni się bardziej aniżeli zmieniła się w ciągu ostatnich 50. – powiedział dziennik.pl Tomasz Tonder z Volkswagen Group Polska. – Samochody pozbawione są swoich negatywnych atrybutów, dzięki cyfryzacji i automatyzacji stają się jeszcze bezpieczniejsze, dzięki elektryfikacji nie emitują szkodliwych spalin. Największa marka samochodów w Europie – Volkswagen planuje osiągnąć 80-procentowy udział aut elektrycznych w sprzedaży na naszym kontynencie do 2030 roku. W 2033 roku marka planuje całkowite zakończenie oferowania aut spalinowych w Europie. Co ta zmiana oznacza dla Polski? Polska jest dziś bardzo istotnym, piątym największym rynkiem pod względem rejestracji nowych samochodów osobowych w Unii Europejskiej. Jednocześnie jest też piątym najgorszym krajem we wspólnocie pod względem rozwoju infrastruktury ładowania, biorąc pod uwagę wskaźnik ilości punktów na 100 km dróg. O tym jak utrzymać silną pozycję Polski na motoryzacyjnym rynku w Europie, jak wykorzystać potencjał zmieniającej się motoryzacji dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki eksperci będą rozmawiać podczas kongresu MOVE – wskazał.

Sukces transformacji zależy od współpracy branży motoryzacyjnej i energetycznej

Kongres w znacznym stopniu będzie poświęcony transformacji energetycznej w sektorze motoryzacyjnym - zarówno w obszarze transportu jak i zakładów produkcyjnych. Te ostanie mówią o konieczności stworzenia warunków dla przyjaznej środowisku produkcji pojazdów i części, opanowaniu wysokich cen energii oraz wsparciu polskiej gospodarki w zmianie mixu energetycznego w Polsce.

Po raz pierwszy w historii motoryzacji ta zmiana dotyczy nie tylko pojazdów, ale też potrzeby zapewnienia ładowania ich energią i tankowania wodorem. O ile producenci wszystkich segmentów pojazdów są gotowi by zaproponować klientom szeroką gamę pojazdów elektrycznych, o tyle sieć ładowania na obecnym etapie wymaga wielkich nakładów na rozbudowę, tak, by stała się łatwo dostępna i pozwalała użytkownikom na szybkie ładowanie i łatwą obsługę. Żeby było to możliwe konieczne jest porozumienie z dostawcami energii, bo bez współpracy branży motoryzacyjnej i branży energetycznej nie będzie sukcesu w postaci sieci ładowania dostosowanej do potrzeb wszystkich użytkowników. Istotnym wyzwaniem jest dostarczenie energii do ładowarek zlokalizowanych w miejscach oczekiwanych przez klientów, co nie zawsze pokrywa się z możliwościami dostawców energii i firm zapewniających infrastrukturę.

Europa neutralna dla klimatu

Komisja Europejska zakomunikowała, że do 2050 roku Europa stanie się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Parlament Europejski zatwierdził nowe cele w zakresie redukcji emisji CO 2 dla nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych, będące częścią pakietu „Fit for 55”.

Prelegenci kongresu MOVE porozmawiają więc też o polskich i europejskich trendach i wyzwania do 2035 roku. Motoryzacja jest branżą inwestującą najwięcej w Europie w innowację i odpowiadającą nową technologią na wyzwania klimatyczne. Właśnie trendy technologiczne i klimatyczne będą stanowić wyzwaniach dla Polski do 2035 roku.

Olbrzymie zmiany muszą zajść przede wszystkim w obszarze transportu. Transport jest bowiem jedynym sektorem, w którym wzrasta emisja gazów cieplarnianych. Paneliści podejmą dyskusję o działaniach rynku motoryzacyjnego w tym zakresie a także zwrócą uwagę na nowe przepisy wiążące się bezpośrednio z zakończeniem sprzedaży samochodów spalinowych w Unii Europejskiej od 2035 roku.

Elektryfikacja ciężkiego transportu drogowego

Polska jest europejskim liderem na rynku przewozów międzynarodowych, z blisko 300 tys. pojazdów wykonujących operacje transportowe tego typu. O wadze ciężkiego transportu w Polsce świadczy fakt, że co trzeci ładunek w Unii Europejskiej jest przewożony przez polskiego przewoźnika, a w branży transportowej w naszym kraju jest zatrudnionych ponad 800 tys. osób.

Elektryfikacja ciężkiego transportu drogowego będzie główną osią rozmów ekspertów podczas trzeciego panelu Kongresu MOVE. Paneliści zwrócą także uwagę, jak ważne są wszelkie regulacje dotyczące pojazdów ciężarowych, ich wykorzystania, ceny, dostępności, zasięgu i konstrukcji, ponieważ będą one miały istotny wpływ na konkurencyjność polskich firm transportowych.

Wyzwania dla miast i mieszkańców

Proponowane przez Unię Europejską przepisy prowadzą do zakończenia rejestracji samochodów spalinowych od 2035 roku, co jest także podyktowane jakością powietrza w miastach. Wyjściem z tego problemu miało stanowić wprowadzanie stref niskoemisyjnych i bezemisyjnych, w których lokalny dostęp dla pojazdów z silnikami spalinowymi jest ograniczony. Paneliści zastanowią się nad tym jak samorządy w Polsce angażują się w rozwój indywidualnego zeroemisyjnego transportu na tle tego, jak robią to samorządy europejskie.

Jak finansować elektromobilność?

Finansowaniu elektromobilności to jedno z najważniejszych zagadnień, nad którymi zastanawiają się przedstawiale biznesu, postawieni w obliczu konieczności wprowadzenia zmian. Eksperci przedstawią możliwe sposoby dofinasowania zakupu samochodu elektrycznego i ładowarki do firmy. Wskażą najlepsze możliwości zastosowania samochodów elektrycznych w firmie, sposoby weryfikacji TCO parku flotowego oraz audytów elektroenergetycznych, jako punktu startowego w dyskusji o zasadności inwestycji w elektromobilność.

Świat o elektromobilności

Podczas ostatniego z paneli w ramach kongresu MOVE, paneliści zastanowią się w jakim stopniu polityka energetyczna oparta na OZE stanowi jeden z najbardziej istotnych czynników zachowania konkurencyjności gospodarki w najbliższych dziesięcioleciach. Będą się też dzielili dobrymi praktykami z całego świata wypracowanymi wokół polityki energetycznej, wymogów regulacyjnych, wykonalności technicznej, a nawet oczekiwań społecznych i aspektów politycznych.