Prawo jazdy na nowych zasadach i nieuchronne mandaty za wykroczenia popełnione np. przez polskich kierowców na terenie Niemiec czy Francji – znamy już rozwiązania, którymi Komisja Europejska chce doprowadzić do podniesienia bezpieczeństwa na drogach Unii Europejskiej. Skąd takie poruszenie?

– W ubiegłym roku na drogach UE zginęło ponad 20 tys. osób, a większość ofiar to piesi, rowerzyści oraz użytkownicy hulajnóg i motocykli. Nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg i pomogą UE zrealizować "wizję zero" – brak ofiar śmiertelnych na drogach UE do 2050 r. – wyliczają pomysłodawcy zmian. Jakie ułatwienia i sankcje przewiduje KE?

Prawo jazdy od 17 roku życia, pod opieką także na ciężarówkę

Prawo jazdy od 17. roku życia – nowe przepisy mają ułatwić młodym ludziom zdobycie uprawnień nie tylko na samochody osobowe ale też i ciężarowe. KE spodziewa się, że pomoże to w rozwianiu problemu braku kierowców zawodowych.

– Dzięki systemowi prowadzenia pojazdów pod opieką od 17. roku życia młodzi ludzie będą mogli uczyć się prowadzenia pojazdów i uzyskać prawo jazdy. Osoby, które ukończyły 17 lat, będą mogły samodzielnie prowadzić pojazd od ukończenia 18. roku życia i pracować jako zawodowi kierowcy, gdy tylko pozwoli na to zajmowane przez nich stanowisko – wyjaśniają pomysłodawcy reformy. Samodzielna jazda byłby dozwolona po osiągnięciu pełnoletniości.

Prawo jazdy i rewolucja w przepisach, oto 4 ważne nowości

–Wniosek w sprawie praw jazdy zmienia obowiązujące prawo UE i jest inspirowany najlepszymi praktykami obowiązującymi już w kilku państwach członkowskich – zauważa KE. Ktoś powie, że prawo jazdy na TIR-a dla 17-latka to kiepski pomysł. Jednak i tu unijni urzędnicy postanowili się zabezpieczyć. Reforma przewiduje wprowadzenie przynajmniej czterech nowych rozwiązań. Lista obejmuje:

okres próbny - co najmniej dwa lata - dla początkujących kierowców po zdaniu egzaminu oraz zasada zerowej tolerancji dla kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu . Ma to zasadnicze znaczenie, ponieważ nawet jeśli młodzi kierowcy stanowią jedynie 8 proc. wszystkich kierowców samochodów, dwa na pięć śmiertelnych zderzeń ma miejsce z udziałem kierowcy w wieku poniżej 30 lat;

zmiany w kursach na prawo jazdy, tak by skuteczniej przygotowywały kierowców do obecności na drogach ich niechronionych użytkowników . Chodzi o poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, a także użytkowników rowerów i hulajnóg elektrycznych;

dokładniejszej oceny sprawności fizycznej i psychicznej , z uwzględnieniem postępów w leczeniu chorób takich jak m.in. cukrzyca;

, z uwzględnieniem postępów w leczeniu chorób takich jak m.in. cukrzyca; KE chce też zachęcać kierowców do podnoszenia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie prowadzenia pojazdu, tak by nadążali za rozwojem technologicznym.

Nowy egzamin na prawo jazdy, oto zmiany

Nowe przepisy dotyczące egzaminów na prawo jazdy uwzględnią także przejście na pojazdy bezemisyjne. KE chce np. by podczas egzaminów sprawdzać wiedzę i umiejętności związane z zaawansowanymi systemami wspomagania jazdy i innymi zautomatyzowanymi technologiami.

–Początkujący kierowcy będą się również uczyć, w jaki sposób ich styl jazdy – np. czas zmiany biegów – wpływa na emisje. Ponadto dopuszczalna masa pojazdu kategorii B zostanie skorygowana w przypadku pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, ponieważ pojazdy bezemisyjne mogą być cięższe – zapowiadają urzędnicy.

Cyfrowe prawo jazdy w całej Unii Europejskiej

KE chce też ułatwić życie kierowcom i wprowadzić cyfrowe prawo jazdy. To udogodnienie znają już Polacy. –Zamiana, przedłużenie ważności lub wymiana prawa jazdy będą znacznie łatwiejsze, ponieważ wszystkie procedury będą prowadzone online – przekonują reformatorzy.

Mandat dosięgnie kierowcę wszędzie, UE kręci bat na piratów drogowych

Zmiany w przepisach przewidują także stworzenie specjalnego portalu, który miałby umożliwić łatwy dostęp do informacji na temat przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego obowiązujących w każdym państwie członkowskim. Nowe rozwiązanie z czasem zostanie rozbudowane o możliwość bezpośredniej opłaty mandatów karnych.

– W 2019 r. około 40 proc. przestępstw lub wykroczeń transgranicznych pozostawało bezkarnych, ponieważ sprawca nie został zidentyfikowany lub ponieważ płatność nie została wyegzekwowana – zwraca uwagę KE. Tę dziurę ma załatać wprowadzenie unijnego cyfrowego prawa jazdy, dzięki temu państwa UE łatwiej mają namierzać zagranicznych piratów drogowych.

Rozwiązania opracowane przez KE mają ułatwić organom ścigania dostęp do rejestrów praw jazdy w innych krajach. Wzrośnie też rola krajowych punktów kontaktowych odpowiedzialnych za przepływ informacji potrzebnych przy ustaleniu sprawcy przestępstwa czy wykroczenia drogowego. Pomysłodawcy spodziewają się, że zwiększy to zdolność państw członkowskich do karania sprawców z innych państw członkowskich.

Zakaz prowadzenia pojazdów na całą Unię Europejską, tracisz prawo jazdy i koniec

Komisja chce też wprowadzenia systemu, który zakaz prowadzenia pojazdów rozszerzałby na wszystkie kraje UE. Obecne przepisy stanowią, że jeżeli poważne wykroczenie skutkuje zakazem prowadzenia pojazdów, nie można go egzekwować w całej UE, jeżeli kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie w państwie członkowskim innym niż to, które wydało mu prawo jazdy.

Siedem nowych przewinień na drogach w Unii Europejskiej

Dziś przepisy obowiązujące w krajach UE obejmują niektóre z najczęstszych i najpoważniejszych przestępstw lub wykroczeń, takich jak nadmierna prędkość i kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Komisja proponuje rozszerzenie zakresu przestępstw lub wykroczeń drogowych o siedem sytuacji:

niezachowanie wystarczającej odległości od pojazdu jadącego z przodu;

niebezpieczne wyprzedzanie;

niebezpieczne parkowanie;

przekroczenie jednej lub kilku ciągłych białych linii;

jazdę w niewłaściwym kierunku;

nieprzestrzeganie przepisów dotyczących korzystania z korytarzy awaryjnych;

korzystanie z przeciążonego pojazdu.

Te zmiany wylistowane przez KE znajdziemy jednak już w polskich przepisach. Obecny taryfikator mandatów i punktów karnych uwzględnia i surowo karze te wybryki.