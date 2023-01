Reklama

Warszawa szykuje się do wprowadzenia w lipcu 2024 roku Strefy Czystego Transportu. Tym samym stolica jedzie śladem Krakowa i Wrocławia. Na potrzeby wytyczenia SCT przez najbliższe trzy miesiące potrwają konsultacje społeczne z mieszkańcami. Ale już dziś prezydent Rafał Trzaskowski twierdzi, że aż 76 proc. warszawiaków chce powstania takiej zamkniętej dla aut strefy.

- Jesteśmy przekonani, ze jest to dobra droga, żeby wprowadzić strefę, do której wjazd tymi najbardziej trującymi samochodami będzie zakazany- powiedział Trzaskowski. - Plan jest rozpisany od lipca 2024 roku aż do 2032 po to by ograniczać zatrucie powietrza, które ma wpływ na nasze zdrowie - podkreślił. Jakie samochody dostaną zakaz i które rejony Warszawy zostaną zamknięte?

Strefa Czystego Transportu w Warszawie, takie samochody nie wjadą

Strefa Czystego Transportu w Warszawie ma ruszyć od lipca 2024 roku. W pierwszym etapie ograniczenie wjazdu do SCT będzie dotyczyć samochodów benzynowych wówczas starszych niż 27 lat (granicą norma Euro 2, auta wyprodukowane przed 1997 rokiem) i aut z silnikiem Diesla poniżej normy Euro 4 (starszych niż 18 lat, wyprodukowane przed 2006 rokiem).

Reklama

Na tym etapie spis zakazanych modeli obejmie takie auta benzynowe jak np.: Audi A4 (B5), BMW serii 3 (E30, E36), BMW serii 5 (E34, E39), Volkswagen Golf II i III, Volkswagen Passat B4 i B5, Mercedes W124 (potocznie baleron, także jako klasa E) oraz Mercedes klasy E (W210, okularnik), Opel Corsa A i B (I i II generacji).

Silnik Diesla głównym źródłem zanieczyszczeń w Warszawie

W ogóle silnik Diesla został uznany za szczególnego szkodnika w Warszawie. Z badania emisyjności pojazdów wykonanego przez zespół naukowców z Międzynarodowej Rady Czystego Transportu (International Council on Clean Transportation; ICCT) wynika, że najwięcej zanieczyszczeń pochodzi od starszych samochodów, zwłaszcza tych z silnikiem wysokoprężnym. Pomiary blisko 150 tys. aut wykazały, że samochody wyprodukowane przed 2006 r., choć stanowiły tylko 17 proc. floty, odpowiadały za 37 proc. emisji tlenków azotu (NOx) i 52 proc. emisji pyłów (PM).

Lista samochodów z silnikiem Diesla, które nie spełniają normy emisji Euro 4 to m.in.: Alfa Romeo 156, Audi A3 pierwszej generacji, Volkswagen Golf IV, Skoda Octavia pierwszej generacji, Ford Focus (częściowo także Mk2 drugiej generacji), Renault Megane II (tzw. żelazko), Peugeot 307, Volkswagen Passat B5 i B6, Opel Vectra C, Ford Mondeo III, Ford Kuga pierwszej generacji, Peugeot 407, Volkswagen Touareg pierwszej generacji czy też Mercedes klasy C (W203).

Zakaz wjazdu dla 25-letnich samochodów benzynowych i starszych niż 16-letnich z silnikiem Diesla

Dwa lata później w 2026 roku poprzeczka pójdzie wyżej i w życie wejdą ostrzejsze normy. Wówczas norma Euro 3 stanie się graniczną w przypadku samochodów benzynowych, a dla silników Diesla - norma Euro 5. To oznacza zakaz wjazdu do SCT odpowiednio dla aut w wieku 25 lat (produkcja do 2001 roku) i 16 lat (przed 2010 r.). Czyli Mercedes C 250 CDI (W204 z silnikiem Diesla) z 2008 roku już nie wjedzie do Strefy Czystego Transportu w Warszawie.

W 2028 roku zaplanowano kolejne zaostrzenie restrykcji. Samochody benzynowe z Euro 4 oraz z silnikiem Diesla Euro 6 (wiek odpowiednio 22 i 13 lat) dostaną szlaban na wjazd do stołecznej SCT.

Warszawa wprowadzi strefę czystego transportu w pięciu etapach

Plan przewiduje, że wymagania dotyczące standardów emisji spalin dla aut poruszających się w strefie będą podnoszone w pięciu etapach i co dwa lata. Na razie zaostrzanie restrykcji przewidziano do 2032 roku. Wówczas do warszawskiej strefy czystego transportu będą mogły wjechać samochody benzynowe z normą nie niższą niż Euro 6 (produkcja 2014 - 31 sierpień 2018; maksymalny wiek to 17 lat). W przypadku aut z silnikiem Diesla dopuszczalną będzie norma Euro 6d (produkcja od 1 września 2018; nie starsze niż 11 lat).

Rok wdrożenia SCT w Warszawie lipiec 2024 - etap 1 2026 - etap 2 2028 - etap 3 2030 - etap 4 2032 - etap 5 Samochód z silnikiem benzynowym (norma euro/max. wiek w roku wdrożenia SCT) Norma Euro 2 (max. 27 lat) Euro 3 (max. 25 lat) Euro 4 (max. 22 lata) Euro 5 (max. 20 lat) Euro 6 (max. 17 lat) Samochód z silnikiem Diesla (norma euro/max. wiek w roku wdrożenia SCT) Euro 4 (max. 18 lat) Euro 5 (max. 16 lat) Euro 6 (max. 13 lat) Euro 6dT (max. 11 lat) Euro 6d (max. 11 lat)

Według analiz wprowadzenie pierwszego etapu (2024 roku) będzie dotyczyło 2 proc. aut. Kolejne wdrożenia to odpowiednio: 27, 55 i 74 proc. samochodów (w 2030 r.).

W warszawskiej SCT będą mogły poruszać się samochody służb ratowniczych, pojazdy zabytkowe, samochody specjalne np. śmieciarki oraz auta osób niepełnosprawnych. Miasto zastanawia się nad wprowadzeniem czasowego dopuszczenia np. w przypadku konieczności nagłej jazdy do szpitala.

Norma emisji spalin wyznacznikiem wjazdu do SCT, silnik Diesla i benzynowy, pierwsza rejestracja samochodu

Norma emisji Diesel i pierwsza rejestracja auta Benzyna i pierwsza rejestracja auta Euro 1 1993-1996 1993-1996 Euro 2 1997-2000 1997-2000 Euro 3 2001-2005 2001-2005 Euro 4 2006-2010 2006-2010 Euro 5 2011-2013 2011-2014 Euro 6 2014 - 31 sierpień 2018 2015 - 31 sierpień 2018 Euro 6d od 1 września 2018 od 1 września 2018

Warszawa ze strefą czystego transportu, oto rejon zamknięty dla samochodów (mapa)

Strefa będzie funkcjonować od lipca 2024 r. i obejmie większość Śródmieścia oraz przylegające do niego fragmenty Woli, Ochoty, Saskiej Kępy, Grochowa i Pragi. Granice strefy będą pokrywały się z głównymi drogami i liniami kolejowymi, które nie zostaną objęte strefą. Granice te wyznaczą: al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskie, ul. Kopińska, ul. Wawelska, al. Armii Ludowej, al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczna, a następnie tory kolejowe wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej – aż do al. Prymasa Tysiąclecia. Urzędnicy mogą też w przyszłości zdecydować o powiększeniu strefy czystego transportu.

Naklejki na szybę samochodów benzynowych i z silnikiem Diesla sprawdzi policja i straż miejska

Straż miejska i policja będzie kontrolować strefę czystego transportu w Warszawie. Za wjazd nieuprawnionym, starym samochodem (bez odpowiedniej naklejki) będzie groził mandat 500 zł.

- Zasady są jednakowe dla wszystkich, zarówno dla mieszkańców Warszawy jak i osób przyjezdnych - zapowiedział Rafała Trzaskowski. Ratusz ma też plan honorowania oznaczeń z innych miast. To znaczy, że naklejki z Krakowa czy Wrocławia będą ważne również w stolicy.

NOWA NAKLEJKA na szybę samochodu i mandat 500 zł za jej brak

Przepustką do SCT w Warszawie będzie specjalna zielona naklejka. Zgodnie z obowiązującym już rozporządzeniem zielona ośmiokątna nalepka przypomina znak STOP. Na górze przewidziano pole na rok produkcji samochodu. Oznaczenie literowe w ramce po lewej stronie będzie odpowiadać rodzajowi paliwa, jakim jest napędzany pojazd.

P - to benzyna

D - jak diesel, to olej napędowy;

M - mieszanka (paliwo-olej);

LPG - gaz płynny (propan-butan);

CNG - gaz ziemny sprężony (metan);

LNG - gaz ziemny skroplony (metan);

H - wodór;

EE - samochód elektryczny

BD - biodiesel

E85 - etanol

999 - inne.

Ramka z prawej strony zawiera informację, czy nalepka została wydana w związku z wyłączeniem ustalonym przez radę gminy w uchwale o ustanowieniu strefy czystego transportu. W dolnej części przewidziano pole na numer rejestracyjny.

Sposób wydawania naklejek określi rada gminy w uchwale, w której ustanowi strefę czystego transportu. Opłata za wydanie naklejki nie może przekroczyć 5 zł.