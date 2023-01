Reklama

Licz kilogramy nie tylko w diecie! Masa to kluczowe pojęcie też w aucie

Pakowanie walizek na wakacje? Po co je ważyć. Waga się przecież liczy tylko w samolocie. Jedziemy autem. Do samochodu można zapakować tyle bagaży, ile wejdzie do kufra. Prześwit w busie się zmniejszył? No być może i ładunek jest trochę za ciężki. Tyle co z tego. Wielokrotnie transportował jeszcze cięższe palety i nic z autem się nie stało. To tak naprawdę dopiero dwie z wielu wymówek, które kierowcy w Polsce mają na usprawiedliwienie jazdy przeciążonym samochodem. Proceder niestety jest często spotykany, a do tego okazuje się groźny i... obwarowany wysoką karą!

Jak sprawdzić DMC auta? Jak wyliczyć dopuszczalną masę bagaży?

No dobrze, a więc o co tak właściwie chodzi z tym przeładowanym samochodem? Przeładowanie samochodu to problem związany z bardzo ważną kwestią. Chodzi o konstrukcję pojazdu. Auto w rubryce F.2 w dowodzie rejestracyjnym ma zapisaną dopuszczalną masę całkowitą. To masa jaką może mieć samochód wraz z pasażerami i ładunkiem. Na taką masę przeliczone zostały elementy zawieszenia czy bezpieczeństwa. Powyżej tej masy kierujący może spotęgować zużycie części w resorowaniu, a w razie wypadku sprowokować tragiczny scenariusz. Konstrukcja pojazdu nie wytrzyma naporu ciężaru ładunku.

Wyliczenie dopuszczalnej masy bagaży jest proste. Wystarczy sprawdzić DMC w dowodzie rejestracyjnym (pole F.2), a następnie masę pojazdu (maksymalna jest wpisana w polu F.1). Różnica oznacza maksymalne obciążenie auta pasażerami i bagażami. Od wartości należy zatem odjąć jeszcze wagę każdego z pasażerów.

Funkcjonariusze mają przenośne wagi i chętnie z nich korzystają

W jaki sposób służby ujawniają przypadki prowadzenia przeładowanych pojazdów? W specjalnych punktach kontrolnych umieszczanych w granicach miast tworzone jest stanowisko z dwiema szynami. W nich policja lub ITD może umieścić wagę. Pojazd przejeżdża po niej, a funkcjonariusze poznają jego masę i porównują wynik z danymi wpisanymi do bazy CEPiK. Co ważne, obydwie służby mają pełne uprawnienia do prowadzenia tego typu kontroli. Dodatkowo posiadają na stanie urządzenia. Badania masy pojazdów nie są zatem w Polsce rzadkością.

Oczywiście zagrożone ważeniem są przede wszystkim busy. Rzadziej samochody osobowe. Zdarza się bowiem, że bus o DMC na poziomie 3,5 tony waży nawet 8 ton!

Za ciężki samochód? Na początek nigdzie dalej nim nie pojedziesz...

Samochód, którego masa jest wyższa od DMC wpisanego w rubryce F.2 dowodu rejestracyjnego, zostanie wycofany z ruchu. Powód wycofania jest oczywisty. Przeładowane auto tworzy realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kierujący nie będzie mógł go ruszyć z miejsca kontroli do czasu, w którym nadmiarowy ładunek z niego nie zniknie. Ten można przeładować chociażby na inne pojazdy. Nie ma możliwości przeładunku? No to konieczne może się stać holowanie. Ale wyłącznie holownikiem przystosowanym do ciągnięcia tak ciężkich pojazdów. To niezwykle ważne!

Ile wynosi mandat za przeładowany samochód w roku 2023?

Na wycofaniu pojazdu z ruchu konsekwencje się jednak nie kończą. Kierujący dostanie też mandat. Podstawą do jego wystawienia stanie się art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń, który mówi o wykroczeniu przeciwko innym przepisom. Grzywna? Ta wynosi od 20 do nawet 3000 zł. Policjant może praktycznie dowolnie wybrać wartość z przedziału. Funkcjonariusze ITD mają do dyspozycji specjalny taryfikator. A ten mówi o tym, że kara za przeładowanie auta do 3,5 t to w roku 2023:

500 zł – w przypadku przekroczenia DMC o 5 proc.,

1 000 zł – w przypadku przekroczenia DMC od 5 proc. do 10 proc.,

1 500 zł – w przypadku przekroczenia DMC od 10 proc. do 20 proc.,

2 000 zł – w przypadku przekroczenia DMC co najmniej o 20 proc.

Powyższy taryfikator wskazuje konkretne wartości. Pamiętajcie jednak o tym, że w drastycznym przypadku funkcjonariusze ITD wcale nie muszą się do niego stosować. Mogą zasugerować się treścią art. 97 ustawy KW (mówiącym o wykroczeniu przeciwko innym przepisom) i wręczyć kierującemu mandat opiewający na 3 tys. zł. To raz. Dwa warto pamiętać też o tym, że mandat za przekroczenie DMC w roku 2023 ITD lub policja może uzupełnić nawet 15 punktami karnymi! To niewiele mniej dotkliwa sankcja.

Przekroczone DMC a prawo jazdy. Na ile masa wpływa na uprawnienia?

Mówiąc o przeładowanym samochodzie, warto zatem wyjaśnić pewną kwestię. Czy zbyt duża masa pojazdu i przekroczenie DMC oznacza, że kierowca powinien mieć inne prawo jazdy? Całe szczęście nie. Choć to brzmi nieco paradoksalnie, do oceny uprawnień potrzebnych do kierowania pojazdem, stosuje się masę wpisaną do dowodu rejestracyjnego. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy realna waga pojazdu jest w danej sytuacji wyższa. To akurat świetna informacja dla kierującego. I najlepiej ten fakt pokazuje prosty przykład: