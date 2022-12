Reklama

550 mld dolarów to całkowita wartość wygenerowana przez szeroko pojęte użycie usług connected-car w 2030 r. - wyliczają analitycy firmy consultingowej McKinsey. Dla kontrastu w 2020 roku szacowano 64 mld dolarów, czyli ponad osiem razy mniej. Sam rynek systemów wsparcia kierowców, według Research and Markets, będzie wart 5,3 mld dolarów w 2027 r.

Upowszechnianie zaawansowanych technologii, które nie są gadżetami, ale realnie usprawniają korzystanie z auta i poprawiają bezpieczeństwo to jeden z kluczowych elementów strategii marki Volkswagen. Dlatego firma we współpracy z InsightOut Lab zbadała zadowolenie użytkowników modeli ID. z rozwiązań dostępnych w tych autach.

Volkswagen i jego reflektory matrycowe IQ. Light hitem w Polsce

Właściciele Volkswagenów ID. spośród trzech technologii, przedstawionych im do oceny, najwyższe noty przyznali systemowi reflektorów matrycowych IQ. Light. Średnia ocen wyniosła aż 8,4 na skali od 1 do 10, gdzie 1 znaczy "bardzo niezadowolony", a 10 "bardzo zadowolony". Ponad połowa ankietowanych (56 proc.) przyznała w tej kategorii maksymalną notę, czyli 10, a kolejne 23 proc. także wysokie oceny 8 i 9.

Co ciekawe, niemal połowa Polaków kupujących elektryczne VW w 2022 r. zdecydowała się na reflektory matrycowe. To znacznie więcej niż wśród osób, posiadających auto z napędem konwencjonalnym. W tej grupie zdecydowanych na Volkswagena tylko co czwarty może korzystać lamp IQ. Light. Oczywiście, jeśli wartości procentowe zamienimy na liczbowe to zdecydowanie więcej właścicieli aut z napędem konwencjonalnym posiada ten rodzaj technologii, ale to wynika ze znacznie większej liczby sprzedanych aut spalinowych niż elektrycznych w 2022 r.

Jak działają reflektory IQ. Light od Volkswagena?

Reflektory IQ. Light z systemem Dynamic Light Assist m.in. na podstawie danych pobieranych z systemu nawigacji satelitarnej oraz przedniej kamery automatycznie przełączają światła drogowe i mijania oraz, precyzyjnie wycinając strumień światła, zapobiegają oślepianiu innych uczestników ruchu. Do tego zapewniają światło o barwie zbliżonej do dziennego.

Volkswagen i system Travel Assist oraz multimedia

Oceny pozostałych dwóch technologii, Travel Assist i multimediów, także są pozytywne. Jednak ich średnie ocen nie są aż tak wysokie, jak w przypadku reflektorów matrycowych i wynoszą odpowiednio 7,6 i 7. Przy czym właściciele ID. są mniej zgodni w opiniach na temat tych dwóch systemów niż to było w przypadku IQ. Light. Co czwarty badany ocenił oba systemy na 10 pkt. Również liczna grupa przyznała średnie noty w granicach 5-7 pkt. W przypadku multimediów widoczna jest także grupa niezadowolonych klientów (14 proc. ocen 1-3).

Pakiet IQ.Drive Travel Assist nieco częściej występuje w autach z napędem konwencjonalnym niż w modelach ID. Znajduje się on odpowiednio w 38 i 32 proc. samochodów. Dzięki IQ.Drive Travel Assist auto może zapewnić półautomatyczną jazdę w niemal pełnym zakresie prędkości. Utrzymywaniem samochodu na pasie ruchu, zachowaniem odległości od poprzedzającego pojazdu, hamowaniem czy przyspieszaniem zarządza komputer, dając przedsmak autonomicznej jazdy. Dzięki temu system zapewnia komfort, zwłaszcza podczas jazdy trasami szybkiego ruchu, łącząc w jedno rozwiązanie m.in. asystenta pasa ruchu i adaptacyjny tempomat, system rozpoznawania znaków drogowych oraz dane z systemu nawigacji satelitarnej.

Volkswagen ładuje się szybciej dzięki aktualizacji oprogramowania

Jeśli chodzi o multimedia, to Volkswagen do modeli ID. niedawni zaaplikował nowe oprogramowanie ID.Software 3.0 pozwalające m.in. na ładowanie akumulatorów prądem o większej mocy (na stacji szybkiego ładowania standardowo moc może wynieść do 135 kW wobec 125 kW w ID.4; 4x4 GTX to moc 150 kW). Lepszy soft to także korzystanie z informacji zgromadzonych w chmurze (dane do nawigacji czy zdalna aktualizacja w trybie OTA). ID.Software 3.0 poprawia również działanie systemu naturalnego sterowania głosem (Cześć ID.).

Razem z oprogramowaniem debiutuje zestaw gier, a w nim m.in. szachy, pasjans, słowne wykreślanki czy wyścig ID.Go, w którym liczy się nie tylko zręczność w omijaniu dziur ale też ekonomia jazdy. Może zdarzyć się tak, że wirtualnym ID.3 przejedziesz ponad 900 km (ale zasięg!) i nagle zabraknie prądu, do ładowarki zostało 3 m i... przegrywasz.