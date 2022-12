"To jest sektor, który bardzo trudno się dekarbonizuje" - mówił w studiu DGP dr Michał Czepkiewicz, który co prawda przyjechał do naszego studia rowerem, ale mówił o rozwiązaniach daleko wykraczających poza rezygnację z aut.

Dyskusja na temat proklimatycznych zmian w sektorze transportowym, który w Europie odpowiada za ok jedną piątą emisji CO2 często sprowadza się do kwestii przejścia z samochodów wyposażonych w silniki spalinowe na samochody elektrycznie. Już na poziomie intuicyjnym wydaje się to zbytnim uproszczeniem. Wraz z moim gościem, który bada zależności pomiędzy urbanistyką, transportem, stylem życia, emisjami, a dobrostanem próbowaliśmy na to zagadnienie spojrzeć szerzej. W studiu Dziennika Gazety Prawnej rozmawialiśmy min. o tym: jak bardzo sektor transportowy jest szkodliwy dla klimatu,

które środki transportu wykazują się największym negatywnym wpływem na klimat,

co generuje więcej emisji - samochody, czy samoloty,

jakie zastosowanie w transformacji transportu ma triada Unikaj - Zastąp - Ulepsz,

dlaczego nadal w skali świata rośnie liczba samochodów,

jak wpłynął Elon Musk i Tesla na zmiany w transporcie,

jak na transport wpływają kwestie planowania przestrzennego,

czy czasy komunistyczne były lepsze dla urbanistyki,

co jest słabym elementem idei miasta 15-minutowego,

na ile transformacja wiąże się z pogorszeniem naszej jakości życia,

czy istnieje udokumentowany przykład udanej transformacji transportowej. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu wideo.