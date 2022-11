Reklama

Dziś policja rusza z masowymi kontrolami kierowców. Po lupę trafią także osoby poruszające się elektrycznymi hulajnogami oraz rowerami. Skąd taka mobilizacja? Okazuje się, że mundurowi świetnie znają zwyczaje Polaków…

– Andrzejki w nocy z 29 na 30 listopada to okazja do zorganizowania ostatniej zabawy przed adwentem. Wiele osób spędzi ten czas poza domem, dlatego przemieszczając się po drogach warto zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Niektórzy jednak zdecydują się na świętowanie Andrzejek podczas nadchodzącego weekendu (od 25 do 27 listopada). Stąd nasze ogólnopolskie działania "Bezpieczne Andrzejki 2022" – wyjaśnił.

Policja rusza z masowymi kontrolami kierowców, to trzy dni akcji na drogach

Trzydniowa akcja policji oznacza, że na drogi wyjedzie więcej patroli oznakowanych. Kierowców przypilnują też nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami.

Reklama

– Szczególną rolę odegrają policjanci z zespołów SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zrachowaniom na drodze takim jak m.in. przekraczanie prędkości – wskazał przedstawiciel KGP. – Funkcjonariusze będą również reagować na inne naruszenia przepisów ruchu drogowego. Podczas działań szczególnym nadzorem zostaną objęte miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków, których przyczyną jest nadmierna prędkość – przestrzegł Opas.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości? Oto 10 stawek zależnych od widełek

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Dlatego błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w nowy taryfikator punktów karnych.

W myśl nowych przepisów obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez punktów);

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych (przed zmianą było 6 pkt.);

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych (było 8 pkt.);

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł, łatwiej stracić prawo jazdy

Stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości:

przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (recydywa - 1600 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł w recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).

– Aktywność funkcjonariuszy podczas organizowanych przez policję akcji znacznie wzrasta – powiedział Patryk Treumann, Yanosik.pl. – Potwierdzają to nie tylko obserwacje kierowców, ale także statystyki pochodzące z naszego systemu. Średnio odnotowujemy około trzydziestoprocentowy przyrost potwierdzonych zgłoszeń o kontrolach prędkości w stosunku do dni bez akcji. Warto jednak zachować ostrożność nie tylko podczas wzmożonych działań policji. Zdrowy rozsądek to podstawa za kierownicą zarówno na co dzień, jak i od święta – podkreśłił.

Więcej pijanych za kierownicą, ta plaga przybiera na sile

Policjant zapowiedział, że poza wzmożonymi kontrolami prędkości mundurowi będą też szczególnie nastawieni na wyłapywanie kierowców po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. Szczególnie, że przez 10 miesięcy 2022 roku funkcjonariusze zatrzymali już ponad 88 tys. pijaków za kierownicą – 4,5 proc. więcej niże w analogicznym okresie rok wcześniej. To plaga, która przybiera na sile. Najgorsze, że ponad połowa złapanych była w stanie nietrzeźwości (od 0,5 promila we krwi), co oznacza przestępstwo karane pozbawieniem wolności do 2 lat. Oprócz tego sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do 10 lat.

– Przypominamy uczestnikom zabaw andrzejkowych, że bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest nieświadoma nietrzeźwość kierującego – zauważał policjant. – Najczęściej ma ona miejsce, gdy ktoś pił alkohol poprzedniego dnia i nie zdaje sobie sprawy, że wciąż ma go w swoim organizmie. Bywa tak, że nawet kilkugodzinny sen nie gwarantuje wytrzeźwienia. Dlatego, zanim wsiądziemy "za kierownicę" warto poddać się badaniu na określenie stanu trzeźwości. Badanie można wykonać w jednostkach policji – poradził.

Stan po spożyciu alkoholu, kiedy i jaka kara?

Stan po spożyciu alkoholu to stężenie alkoholu we krwi zawierające się między 0,2 i 0,5 promila (bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza). Kto w takiej sytuacji kieruje pojazdem, popełnia wykroczenie zagrożone aresztem, grzywną do 5 tys. zł i czasowym zatrzymaniem prawa jazdy. Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Po alkoholu na elektrycznej hulajnodze to mandat od 1000 do 2500 zł

Przedstawiciel KGP przestrzegł też przed powrotem z zakrapianej imprezy na elektrycznej hulajnodze czy rowerze. W tych przypadkach jazda po użyciu alkoholu (do 0,5 promila) jest karana mandatem 1000 zł, a stan nietrzeźwości to już mandat 2500 zł. Z kolei pieszy powinien nosić elementy odblaskowe. Dzięki temu będzie już z daleka widoczny dla innych użytkowników drogi.

Nowy taryfikator mandatów i punktów karnych za kierowanie po alkoholu

Nowy taryfikator mandatów od 1 stycznia 2022 roku wprowadził nie tylko wyższe kary za przekroczenie prędkości. Zmiany nastąpiły też w sankcjach za kierowanie po alkoholu.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz to mandat 2500 zł. Kierowcy muszą się liczyć z tym, że ponowne popełnienie wykroczenia tego samego typu w ciągu dwóch lat poskutkuje mandatem o podwójnej wysokości, czyli przy recydywie będzie to już 5 tys. zł.

Niżej lista wykroczeń alkoholowych z mandatem 2500 zł:

kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu;

niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka;

Do tego kierowca przyłapany na podwójnym gazie dostanie 15 punktów karnych za: