Opel Astra to aktualny numer jeden w Polsce wśród importowanych samochodów. Tylko w sierpniu Polacy zarejestrowali zaledwie 62 364 używane samochody sprowadzone z zagranicy. To spadek o 20,6 proc. na przestrzeni roku, a do tego najniższy wynik sierpniowy od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004. Poza tym do Polski przyjeżdżają coraz starsze samochody. W ubiegłym miesiącu padł kolejny rekord.

Import używanych samochodów w Polsce mocno przystopował. Jak podaje IBRM Samar, sprowadzono zaledwie 57 305 sztuk używanych samochodów osobowych. To największy spadek (-21,2 proc.) liczony od początku tego roku. Znaczący spadek (-13,4 proc.) zanotowały też importowane samochody dostawcze. Po naszej granicy Odry zameldowało się 5 059 egzemplarzy.

Po ośmiu miesiącach tego roku przyjechało do Polski 528 381 samochodów. To o 16,8 proc. mniej niż w ubiegłym roku. W tej sumie zawarto 482 093 sztuk samochodów osobowych (-16,8 proc.) oraz 46 289 sztuk aut dostawczych (-17,2 proc.).

Polacy sprowadzają coraz starsze samochody. Średnia wieku to prawie 13 lat

Niestety, do naszego kraju znów trafiają coraz starsze pojazdy. Właśnie padł kolejny rekord. W sierpniu średni wiek importowanego samochodu wyniósł 12,82 roku. Średnią podwyższyły samochody osobowe – 12,91 roku, a także auta z silnikami benzynowymi (13,73 roku). Najlepiej wypadły samochody elektryczne. Średni wiek w tej grupie wyniósł 5,77 roku, a wśród aut dostawczych 7,49 roku.

Skąd Polacy najczęściej sprowadzają samochody?

Nadal największym zainteresowaniem cieszą się samochody sprowadzane z Niemiec (52,3 proc. udziału), mimo ogromnego spadku. Na drugim miejscu znalazła się Francja, skąd w porównaniu z zachodnimi sąsiadami przybywa znacząco mniej samochodów. W pierwszej trójce mimo dużego spadku utrzymała się Belgia

W pierwszej piątce ulubionych krajów znajdziemy pierwszy egzotyczny kierunek - Stany Zjednoczone, skąd w tym roku sprowadzono więcej samochodów niż z Włoch, Szwajcarii czy Danii, cieszących się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem. Ciekawostką jest dwukrotnie większy import z Norwegii, skąd w ostatnim miesiącu najczęściej sprowadzano używane Nissany Leaf.

Kolejnym egzotycznym krajem w zestawieniu jest Japonia, z której przyjechało w tym roku ponad tysiąc samochodów. Większość to luksusowe i sportowe wozy kupowane na specjalnych aukcjach głównie przez kolekcjonerów.

Ranking najpopularniejszych krajów, skąd Polacy importują używane samochody:

Niemcy – 276 092 szt. (-25,8%)

Francja – 68 689 szt. (3,8%)

Belgia – 35 486 szt. (-15,5%)

Holandia – 28 074 szt. (0,9%)

Stany Zjednoczone – 24 701 szt. (6,6%)

Włochy – 15 910 szt. (-25,3%)

Austria – 15 353 szt. (-4,3%)

Szwajcaria – 14 168 szt. (-14,8%)

Szwecja – 12 923 szt. (10,5%)

Dania – 12 627 szt. (-0,2%)

Kanada – 3 503 szt. (-5,1%)

Norwegia – 3 347 szt. (101,5%)

Wielka Brytania – 3 037 szt. (-52,0%)

Czechy – 2 524 szt. (-6,1%)

Luksemburg – 2 096 szt. (-17,6%)

Finlandia – 1 905 szt. (21,9%)

Hiszpania – 1 769 szt. (-2,2%)

Japonia – 1 057 szt. (23,5%)

Litwa - 720 szt. (15,2%)

Słowacja - 566 szt. (8,8%)

Jakie samochody sprowadzają Polacy w 2022 roku?

Wśród sprowadzanych samochodów w tym roku nadal dominują silniki benzynowe – 57,8 proc., a tuż za nimi auta z silnikami Diesla – 41,8 proc. Import samochodów elektrycznych jest wciąż marginalny – wynosi 0,4 proc. W porównaniu z ubiegłym rokiem praktycznie nie nastąpiły żadne zmiany w proporcjach.

Ranking najpopularniejszych marek sprowadzanych do Polski otwiera Volkswagen (48 512 egz.), ale tuż za nim plasuje się Opel (47 697 egz.) i Ford (44 904 egz.). W pierwszej piątce importowanych marek samochodowych do Polski nie mogło zabraknąć przedstawicieli pożądanej na osiedlowych parkingach klasy premium – Audi (41 031 egz.) oraz BMW (30 438 egz.).

Ranking najpopularniejszych używanych marek sprowadzanych do Polski w 2002 roku:

Volkswagen

Opel

Ford

Audi

BMW

Renault

Peugeot

Citroen

Mercedes

Toyota

Hyundai

Volvo

Seat

Nissan

Kia

Natomiast ranking najpopularniejszych modeli kreuje się zupełnie inaczej. Pierwsze miejsce w rankingu zajmuje Opel Astra (14 669 egz.), a na drugim miejscu bardzo blisko utrzymuje się Audi A4 (14 551 egz.). Dopiero na trzecim miejscu jest Volkswagen Golf (13 810 egz.).

W pierwszej piątce znajdziemy jeszcze BMW Serii 3 (10 849 egz.) oraz Audi A3 (9 583 egz.). Rządzący na rynku wtórnym przez wiele lat Volkswagen Passat (7 536 egz.) musiał ustąpić miejsca innym modelom, jak Opel Corsa (8 909 egz.), Ford Focus (8 861 egz.) czy Ford Fiesta (7 861 egz.),

Ranking najpopularniejszych używanych modeli sprowadzanych do Polski w 2002 roku: