Reklama

Toyota, Skoda, Volkswagen, Kia i Hyundai tak wygląda kolejność top 5 najpopularniejszych marek samochodowych w lipcu. Polacy w pierwszym miesiącu wakacji zarejestrowali niecałe 35 tys. nowych osobówek. To o przeszło 12 proc. mniej niż przed rokiem. Kto traci i dlaczego? Analitycy nie mają dobrych wieści…

– Ograniczona podaż aut, będąca efektem problemów związanych z dostępnością niektórych komponentów, w tym mikroprocesorów, wysoki poziom inflacji ograniczający zasobność naszych portfeli, rosnące stopy procentowe przekładające się na wysoki poziom rat leasingu, wynajmu i kredytu, a także rosnące ceny. Każdy z wymienionych czynników odgrywa inną rolę w procesie zakupu – powiedział dziennik.pl Wojciech Drzewiecki, szef instytutu SAMAR.

Dlaczego Polaka nie będzie stać na samochód?

Zdaniem eksperta dziś największym problemem jest ograniczona dostępność aut. Jednak rola czynników finansowych będzie rosła i czeka nas niebezpieczny okres.

Reklama

– Może się okazać, że już wkrótce, pomimo zapowiadanej poprawy w dostawach aut na polski rynek, sprzedaż nie będzie rosła, gdyż wysokie ceny oraz rosnące raty, w aspekcie powiększającej się niepewności gospodarczej, stanowić będą istotną przeszkodę w podjęciu decyzji o zakupie auta – wyjaśnił Drzewiecki.

Toyota i Koreańczycy odjechali rywalom, dlaczego Niemcy tracą?

Z najnowszych statystyk widać wyraźnie, że marki azjatyckie lepiej radzą sobie z obecnym kryzysem. Ich sprzedaż rośnie. To efekt ostrożniejszego podejścia do organizacji produkcji niż w przypadku koncernów europejskich. Obecną kryzysową sytuację lżej znoszą firmy, które zachowały choć minimalne zapasy komponentów do budowy aut i brały pod uwagę lokalizację swoich poddostawców (wykluczyły Chiny).

Marki, które koncentrowały się na obniżeniu kosztów (logistyki i produkcji) teraz na tym cierpią. Największe problemy przeżywają firmy niemieckie. Potwierdzeniem sytuacji mogą być wyniki rejestracji nowych aut w Polsce.

Top 10 najpopularniejszych marek w Polsce

Wynik sumaryczny po 7 miesiącach to niecałe 250 tys. zarejestrowanych samochodów, czyli przeszło 12 proc. mniej niż rok wcześniej.

Top 10 Marka Liczba rejestracji w lipcu Marka Liczba rejestracji w 2022 1 Toyota 5875 szt. Toyota 43 812 szt. 2 Skoda 3617 Skoda 21 956 3 Volkswagen 3461 Kia 20 647 4 Kia 2526 Volkswagen 18 702 5 Hyundai 2459 Hyundai 17 053 6 Dacia 2031 BMW 14 058 7 Mercedes 1829 Mercedes 13 278 8 BMW 1694 Dacia 11 915 9 Audi 1491 Audi 10 862 10 Opel 981 Ford 10 744

Toyota, Skoda, Kia, czyli takie samochody Polacy kupują teraz najczęściej

Toyota utrzymuje pozycję lidera rynku wypracowaną w pierwszej połowie 2022 roku. W lipcu japońska marka zanotowała 5875 rejestracji na swoim koncie. To wynik o ponad 100 proc. lepszy niż druga w kolejności Skoda. Do tego jest jeszcze ponad 43,8 tys. aut wydanych przez siedem miesięcy, czyli dwa razy więcej niż Czesi. Stąd Japończycy trzymają w garści niemal 18 proc. polskiego rynku (licząc od początku roku), co oznacza wzrost rok do roku o 1,2 punktu procentowego.

Najpopularniejszym modelem jest Toyota Corolla – w lipcu model ten zanotował 1659 rejestracji. W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze trzy modele japońskiej marki – Yaris Cross zajął piąte miejsce dzięki 904 rejestracjom, Toyota C-HR siódme (872 rejestracje), a Yaris dziewiąte (799 rejestracji).

Cztery Toyoty w pierwszej piątce najpopularniejszych samochodów

Biorąc pod uwagę wyniki z siedmiu miesięcy, samochody Toyoty zajmują cztery miejsca w pierwszej piątce najczęściej rejestrowanych aut na polskim rynku. Na szczycie rankingu jest Corolla - w wydziałach komunikacji zgłoszono 12 555 aut. Yaris jest trzecim najpopularniejszym autem w kraju (7019 egz.), RAV4 czwartym (6810 egz.), a Toyota C-HR piątym (6415 aut).

Udział Corolli w rynku samochodów osobowych wynosi 5,1 proc. Oznacza to, że gdyby Corolla była osobną marką, zajęłaby w rankingu marek ósme miejsce.

Skoda z wynikiem lipcowych rejestracji na poziomie nieco pond 3,6 tys. aut zajmuje drugie miejsce w rankingu marek najpopularniejszych w Polsce (od początku roku 21,9 tys. aut). W pierwszym miesiącu wakacji najczęściej wybieranym autem była Octavia – rejestracje na poziomie 937 szt. dały jej czwartą lokatę (od początku roku – 4891 aut i 9. miejsce).

Kia Sportage hitem, Koreańczycy nie dają szans

Volkswagen w lipcu był trzeci - 3461 rejestracji (VW Tiguan najpopularniejszy). Kia z wynikiem 2526 aut pierwszy miesiąc wakacji zakończyła na czwartym miejscu.

Jednak w ujęciu siedmiomiesięcznym to koreańska marka wjeżdża na trzecią pozycję spychając VW. Wynik rejestracji Kia na poziomie ponad 20,6 tys. aut jest tylko nieznacznie słabszy od Skody. O ile Czesi od początku 2022 r. notują wynik o ponad 32 proc. gorszy w porównaniu z zeszłym rokiem, to Kia swój wynik poprawiła o 8 proc. To oznacza, że w kolejnych miesiącach słupki sprzedażowe Kia mogą wzrosnąć, a druga lokata jest w jej zasięgu. Koniem pociągowym biznesu jest nowy Sportage – z liczbą rejestracji 7186 szt. od początku roku jest drugim najpopularniejszym autem w Polsce.

Takie samochody Polacy kupują w kryzysie, czyli top 10