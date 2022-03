Grupa Azoty ogłosiła, że zbuduje pierwsze laboratorium paliw alternatywnych. Prace mają ruszyć w maju 2022 roku, a zakończenie zaplanowano na 2023 rok. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych i montażowych.

- Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój gospodarki wodorowej w Polsce, zakładamy, że laboratorium będzie stanowiło istotny element tego procesu - ocenili przedstawiciele największego koncerny chemicznego w Polsce. - Obecnie w Europie jest niewiele laboratoriów wykonujących analizy czystości wodoru. Nasze laboratorium będzie pierwszym w tej części Europy, a wykonywanie kompleksowych analiz wodoru dla automotive będzie kluczowym działaniem dopuszczającym paliwo do użytku. Tym samym stanie się ważnym ogniwem w rozwoju gospodarki wodorowej - stwierdzili.

Toyota i Grupa Azoty razem

Grupy Azoty współpracuje już z polskim przedstawicielstwem Toyoty w zakresie wykorzystania technologii wodorowych w transporcie.

– Współpraca z Toyota Motor Poland jest realizowana w ramach nowo utworzonej Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Wspólnie z pozostałymi sygnatariuszami stoimy przed zdefiniowaniem szczegółowego zakresu działalności Doliny. Chcemy, by współpraca miała wymierne korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron – dla nas jako dostawcy wodoru oraz jego odbiorców, jakim może być Toyota. Wykorzystanie napędów wodorowych w transporcie to przyszłościowa perspektywa i na pewno będziemy analizować uruchomienie takich technologii w Grupie – zaznaczyła spółka .

Grupa Azoty obecnie wykorzystuje produkowany przez siebie wodór w procesach produkcji chemikaliów. Azoty są największym producentem wodoru w Polsce.

Jesienią 2021 roku powołano porozumienie na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, w którym uczestniczy 200 podmiotów m.in. Simens, Alstom, Solaris, Grupa Azoty, PKN Orlen, Toyota Motor Poland, KGHM, Jastrzębska Spółka Węglowa, Węglokoks. Następnie przyjęto strategię rozwoju gospodarki wodorowej do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. Zgodnie z Krajowym Planem Odbudowy w Polsce ma powstać co najmniej 5 dolin wodorowych. Obecnie trwają prace nad tzw. konstytucją dla wodoru, która będzie zawierała pakiet ustaw i rozporządzeń niezbędnych dla funkcjonowania nowego sektora.

Toyota Mirai na wodór wyprodukowany przez Grupę Azoty

Z kolei Toyota Mirai to osobowy samochód elektryczny wykorzystujący ogniwa paliwowe do produkcji prądu z wodoru. Zbiorniki japońskiego modelu mieszczą 5,6 kg wodoru (tankowanie pod ciśnieniem 700 barów trwa ok. 5 minut), co umożliwia zasięg na poziomie ok. 650 km.

Osiągi? Silnik synchroniczny z magnesami stałymi produkuje 182 KM i 300 Nm. Taki potencjał ma sprawić, że to auto od zera do 100 km/h przyspieszy w 9 sekund. Prędkość maksymalną ograniczono do 175 km/h.

Toyota Mirai oczyszcza powietrze

Mirai nie tylko nie emituje spalin, ale też oczyszcza powietrze podczas jazdy. Nowy model został wyposażony w katalityczny filtr wbudowany we wloty powietrza, które jest doprowadzane do ogniw paliwowych. Filtr z włókniny wychwytuje mikroskopijne cząsteczki zanieczyszczeń, w tym dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx) i cząstki stałe PM 2.5. Rozwiązanie to usuwa od 90 do 100 proc. zanieczyszczeń o średnicy od 0 do 2,5 mikrona z powietrza przelatującego przez system ogniw paliwowych. Ryotaro Shimizu, główny inżynier Mirai nowej generacji, pokazał egzemplarz, który do tej pory oczyścił już 728 tys. lirów powietrza. Jak wyjaśnił, to ekwiwalent powietrza pozwalającego oddychać 40 osobom przez rok.

Toyota Mirai w Polsce kosztuje od 309 900 zł.