Volkswagen ID.3 w regularnych, cennikowych wersjach pojawi się w Polsce jeszcze przed końcem wakacji i dołączy do limitowanej serii ID.3 1ST. Niemiecki producent już teraz deklaruje: seryjna odmiana będzie oferowana w atrakcyjnych cenach, a struktura oferty uwzględni kilka wersji wyposażenia, skonfigurowanych w sposób odpowiadający zróżnicowanym preferencjom klientów. Co to oznacza?

Elektryczny ID.3 w pierwszej fazie będzie dostępny z dwoma rozmiarami akumulatorów do wyboru. Ofertę otworzy ID.3 Pro Performance. Pojemność jego akumulatora ukrytego w podłodze platformy MEB wynosi 58 kWh, co w ocenie Volkswagena pozwala na pokonanie do 426 km (wg normy WLTP). Elektryczny silnik napędza tylne koła, a moc 204 KM pozwala przyspieszyć od zera do 100 km/h w 7,3 s.

Największy zasięg na poziomie 549 km na zapewnić ID.3 Pro S z akumulatorem 77 kWh; tu silnik również produkuje 204 KM. Później dołączy bazowa wersja Pure o mocy 146 KM, której akumulator 45 kWh pozwoli na przejechanie do 330 km na jednym ładowaniu. Pakiety baterii będą chronione 8-letnią gwarancją.

– W chwili rozpoczęcia sprzedaży modele Pro Performance i Pro S będą dostępne w siedmiu wersjach, zawierających najchętniej wybierane przez klientów elementy wyposażenia. Takie rozwiązanie sprawia, że wybór optymalnej wersji jest prosty, a fabryka w Zwickau może szybciej wyprodukować i dostarczyć zamówiony egzemplarz – powiedział dziennik.pl Hubert Niedzielski, kierownik PR marki Volkswagen.

ID.3 może być wyposażony w najróżniejsze udogodnienia. Lista obejmuje m.in. wyświetlacz head-up wykorzystujący technologię rozszerzonej rzeczywistości, dzięki której na przedniej szybie auta wyświetlane są informacje w formie trójwymiarowych grafik. Z kolei system Travel Assist reguluje odstęp od poprzedzającego samochodu i utrzymuje ID.3 na wybranym pasie ruchu.

Elektryczne auto nie potrzebuje dużych otworów zasysających powietrze chłodzące. Fakt ten wykorzystali designerzy i większe znaczenie nadali reflektorom. W ID.3 zamiast tradycyjnych statycznych zastosowano interaktywne matrycowe lampy LED, w których wartość strumienia świetlnego wynosi 750 lumenów. Reflektory te wyposażono w system regulacji świateł drogowych – kamera umieszczona na przedniej szybie śledzi auta poruszające się z przodu oraz nadjeżdżające z przeciwka. Dzięki zebranym informacjom przy prędkości wyższej niż 60 km/h światła drogowe włączają się automatycznie i nie oślepiają innych kierowców; o zmroku oraz w nocy jezdnia i pobocze są lepiej oświetlone. Dodatkowo matrycowe reflektory LED zastosowane w ID.3 pozdrawiają kierowcę "mrugnięciem oczu", gdy zbliża się on do swojego e-auta i chce otworzyć samochód korzystając z systemu bezkluczykowej obsługi Keyless Access. Taki miły, ludzki gest u maszyny (wideo niżej).

Ceny? Najtańszy model ID.3 Pure (146 KM) z zasięgiem na poziomie 330 km ma kosztować poniżej 130 tys. zł. Dla porównania nowy Volkswagen Golf VIII 2.0 TDI/150 KM według katalogu kosztuje nawet 132 400 zł. A elektryczny e-Golf (poprzednia generacja), który skrywa 136-konny silnik i ma pokonywać ok. 230 km na jednym ładowaniu to wydatek prawie 142 tys. zł. Jaka będzie dokładnie cena bazowego ID.3 Pure dowiemy się 26 sierpnia, wtedy Volkswagen uwolni pełną polską specyfikację tego modelu.

85 proc. kupujących elektrycznego ID.3 nigdy nie miało VW

Szanse? Już 37 tys. osób wpłaciło rezerwację na elektrycznego ID.3, a 85 proc. z nich nigdy nie kupowało wcześniej Volkswagena. To dobry znak dla niemieckiej marki, która rzuca rękawicę Tesli.

Teraz dostępny jest Volkswagen ID.3 1ST, który w najtańszym, podstawowym wariancie kosztuje 167 190 zł. Na pokładzie oferuje m.in.: system Voice Control, nawigację, aktywny tempomat, radio cyfrowe DAB+, możliwość wyboru profilu jazdy, podgrzewanie foteli i kierownicy, podłokietnik z przodu, przewód do ładowania Mode 2 oraz 18-calowe alufelgi.

ID.3 1ST Plus (od 194 390 zł) to dodatkowo m.in. kamera z tyłu, aktywny tempomat ACC oraz system bezkluczykowy dostęp Kessy Advanced. Poza tym we wnętrzu znajdują się designerskie fotele, konsola środkowa (z dwoma wejściami USB-C z tyłu, zamykana roletą i podświetlana) oraz podświetlenie wnętrza. Z zewnątrz wersja ta wyróżnia się dwubarwnym nadwoziem, przyciemnianymi szybami, elementami w kolorze srebra, matrycowymi reflektorami IQ Light, matrycowymi lampami z tyłu oraz obręczami kół z lekkich stopów o średnicy 19 cali.

Topowy VW ID.3 1ST Max kosztuje 215 990 zł i został wyposażony w panoramiczny szklany dach oraz wyświetlacz head-up display wykorzystujący technologię rozszerzonej rzeczywistości.

Do tego zdecydowani na zakup samochodu, jako integralną część zamówienia dostaną Wallbox o maksymalnej mocy ładowania 11 kW. Każdy (niezależnie od momentu podjęcia decyzji), otrzyma też rok bezpłatnego zasilania samochodu energią elektryczną do 2000 kWh.

VW ID.3 1ST w podłodze skrywa akumulator o średniej pojemności 58 kWh, który zapewni zasięg od 300 do 420 km. Silnik elektryczny na tylnej osi generuje 150 kW (204 KM; 310 Nm). Przyspieszenie do 60 km/h zajmie 3,4 s. Prędkość maksymalną ograniczono do 160 km/h.