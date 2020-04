Samochodów na drogach jak na lekarstwo, ale prawdopodobieństwo śmierci w wypadku jest znacznie wyższe. Od początku kwietnia w 611 wypadkach zginęło 91 osób i ponad 663 zostało rannych – wynika z najnowszych danych Komendy Głównej Policji. To oznacza, że prawie w co 7 zdarzeniu ginął człowiek. Rok wcześniej mimo, że liczby za analogiczny okres były większe (1511 wypadków, 135 zabitych i 1754 osoby ranne), to człowiek ginął w co 11 zdarzeniu.

Tylko 20 kwietnia w 40 wypadkach odnotowano 13 ofiar śmiertelnych, czyli w co trzecim człowiek tracił życie. Ten sam dzień rok wcześniej był również tragiczny, ale wypadek ze skutkiem śmiertelnym występował rzadziej (na 88 wypadków zginęło 14 osób).

– Szukając przyczyny zjawiska wyższej niż przed rokiem śmiertelności wypadków sprawdziliśmy miejsca ich występowania. Bo śmiertelność wypadków wzrasta wraz z przyrostem prędkości – powiedział dziennik.pl podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP. – W warunkach ruchu bez pandemii prawdopodobieństwo wypadku ze skutkiem śmiertelnym było wyższe poza obszarem zabudowanym. To potwierdza, że wśród zmniejszonej liczby wypadków jako główna przyczyna króluje nadmierna prędkość – wyjaśnił policjant i wskazał, że nie brakuje również zdarzeń przy których padają słowa: Jak to w ogóle jest możliwe?

– Mówimy tu o zdarzaniach nacechowanych zupełnym wyłączeniem uwagi przez uczestników wypadku – tak jakby myślami byli gdzie indziej – zauważył. – Panująca pandemia wpływa na zachowanie uczestników ruchu drogowego – tak kierujących jak i pieszych. A świadomość tego powinna wzbudzić jeszcze większą niż do tej pory czujność, której skuteczne utrzymywanie może uchronić nas przed błędem innych – ocenił policjant i przypomniał, że 80 proc. wypadków ma miejsce na prostej drodze, przy dobrej widoczności i suchej nawierzchni. – Takie okoliczności dają złudne wrażenie bezpieczeństwa – przestrzegł Kobryś.

O 5 km/h szybciej, to 20 proc. więcej wypadków śmiertelnych

Anna Zielińska z Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego zauważa, że spadek liczby wypadków jest niewątpliwie wynikiem znacznie mniejszego natężenia ruchu. W jej ocenie mniej pojazdów na drogach to lepsze warunki ruchu i mniej konfliktów.

– Jednak sytuacja ta zachęca kierowców do szybszej jazdy. Im większa prędkość, tym większe ryzyko. Wraz ze wzrostem prędkości zwiększa się droga hamowania, wykonywanie manewrów staje się trudniejsze, a na ludzkie ciało podczas zderzenia oddziałują większe siły. Wzrost średniej prędkości o 5 km/h powoduje wzrost liczby wypadków śmiertelnych o 20 proc. – powiedziała dziennik.pl Zielińska z ITS. – Należy sprawdzić na ile mniejszy ruch na drogach spowodował, że jeszcze większa grupa kierowców jeździ za szybko a tym samym bardziej niebezpiecznie – wskazała.

Z badań Instytutu Transportu Samochodowego przeprowadzanych w ubiegłych latach na zlecenie Krajowej Rady BRD wynika, że około 70 proc. kierowców przekraczało dopuszczalną prędkość a 45 proc. jechało z prędkością większą od dopuszczalnej o więcej niż 10 km/h.

– Niestety puste drogi przyciągają piratów drogowych, których często ponosi wyobraźnia. Pamiętajmy, że brawurowa jazda może skończyć się tragicznie zarówno dla kierowców, jak i innych użytkowników ruchu drogowego – powiedziała dziennik.pl Joanna Susło, reprezentująca operatora systemu Yanosik. – Nawet dwupasmowa prosta droga to nie tor wyścigowy, a nie każdy kierowca to Kubica. Szanujmy przepisy drogowe i przestrzegajmy zasad, bo odpowiedzialna postawa oraz czyny mogą uratować czyjeś życie – stwierdziła.

Kierowcy lawinowo tracą prawo jazdy

Opustoszałe drogi to również większe ryzyko utraty prawa jazdy. Ze statystyk KGP wynika, że od początku 2020 roku do dziś, z "prawkiem" za przekroczenie prędkości o tzw. 50+ w terenie zabudowanym pożegnało się 14 078 kierowców, to o 421 więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Co może dziwić, skoro samochodów na drogach jest o wiele mniej niż w roku ubiegłym.

– Policja zajmuje się nie tylko działaniami związanymi z koronawirusem. Funkcjonariusze "drogówki" włącznie z grupami SPEED pracują cały czas i robią to skutecznie. Tylko w kwietniu ujawniono 3071 przypadków przekroczenia prędkości o 50+. Dla porównania rok wcześniej było 3135 wykroczeń – wyliczył Kobryś z KGP.

Zmniejszą dozwoloną prędkość na drogach?

Niedawno zespół naukowców wysłał do ministra zdrowia oraz szefa resortu infrastruktury wnioski o zmniejszenie dopuszczalnych prędkości na drogach. Takie rozwiązanie miałoby ograniczyć liczbę ofiar wypadków i odciążyć służbę zdrowia, a tym samym pomóc w walce z koronawirusem.

Pomysłodawcy chcą, aby maksymalna prędkość pojazdów na autostradzie wynosiła 120 km/h, zaś na dwujezdniowej drodze ekspresowej 110 km/h. Dopuszczalna prędkość na jednojezdniowej drodze ekspresowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – według tej propozycji – wyniosłaby 90 km/h. Na pozostałych drogach – poza obszarem zabudowanym – 80 km/h, zaś w terenie zabudowanym całodobowo 50 km/h.

Eksperci proponują również, by sądy uznawały świadome przekraczania dopuszczalnej prędkości w czasie epidemii za działanie o wysokim stopniu szkodliwości społecznej i – w związku z tym – stosowały wobec takich osób górne limity kar. Postulują również o natychmiastowe przywrócenie możliwości egzekucji dopuszczalnej prędkości przez straże gminne.