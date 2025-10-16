Podatek od posiadania samochodu z silnikiem Diesla lub benzynowym i podatek od rejestracji auta – to rozwiązania, które jako kamienie milowe Krajowego Planu Odbudowy zaproponował, a następnie zaakceptował poprzedni rząd PiS kierowany przez Mateusza Morawieckiego. Wśród kierowców zawrzało.

Po przegranych przez PiS wyborach oba rozwiązania w prezencie dostała nowa ekipa rządząca. Krzysztof Bolesta, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, zapowiadał wówczas wejście opłat w 2025 roku. Teraz rząd zdecydował, że z KPO usunięte mają zostać dwa podatki. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wyjaśniła, że chodzi o podatek od samochodów spalinowych oraz opłatę środowiskową od samochodów spalinowych (kamień E4G) używanych przez przedsiębiorców. Zaznaczyła, że obciążenia te zostaną zastąpione innymi reformami. Jakimi?

Zmiany w akcyzie przy pierwszej rejestracji auta

Zamiast podatku od samochodów spalinowych Ministerstwo Finansów pracuje nad modyfikacją istniejącej akcyzy. – Sposobem realizacji kamienia milowego E3G, czyli wprowadzenia opłaty rejestracyjnej od pojazdów emitujących zanieczyszczenia, będzie modyfikacja istniejącego podatku akcyzowego – zapowiedział Jarosław Neneman, podsekretarz stanu w resorcie finansów. – Jego wysokość zostanie uzależniona m.in. od emisji szkodliwych substancji, takich jak CO 2 i/lub NOx (tlenki azotu), z uwzględnieniem również wieku pojazdu. Podatek będzie dotyczył zarówno nowych jak i używanych pojazdów, i tak jak obecnie – będzie miał on zastosowanie przy pierwszej rejestracji samochodu na terytorium Polski – wyjaśnił przedstawiciel resortu.

Ministerstwo klimatu zapowiedziało wcześniej, że nowe rozwiązanie finansowe pozostałaby na tym co obecnie poziomie (lub było niższe), dla aut spełniających normę Euro 4 i wyżej. Dotyczy to modeli wyprodukowanych od 2006 roku i młodszych. Nowa opłata byłaby wyższa dla pojazdów starszych pierwszy raz rejestrowanych w Polsce. Obostrzenie docelowo ma zablokować import samochodów z silnikiem Diesla i benzynowych z normą emisji spalin: Euro 3 (lata 2001-2005), Euro 2 (od 1997 do 2000 roku) i Euro 1 (lata 1993 do 1996). A co z opłatą środowiskową?

Zanieczyszczający płaci. Co planuje Ministerstwo Finansów?

Neneman poinformował, że ministerstwo pracuje nad zakresem zmian w przepisach dotyczących istniejącej opłaty środowiskowej. –Modyfikacja istniejącego systemu umożliwi minimalizację zmian w procedurach po stronie przedsiębiorców – przyznał. Nowe prawo będzie oparte o zasadę "zanieczyszczający płaci". Oznacza, to że wysokość stawek ma zależeć od szkodliwości auta.

– Opłata ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych CO₂ oraz takich substancji jak tlenek węgla CO, węglowodory HC i cząstki stałe PN, pochodzących z transportu drogowego. Jest ona elementem polityki środowiskowej, mającym na celu m.in. poprawę jakości powietrza – wyjaśnił przedstawiciel ministerstwa.

Nowy system opłat środowiskowych

Zdaniem urzędnika opłata środowiskowa w nowym kształcie będzie miała minimalny wpływ na koszty działalności gospodarczej, a zebrane pieniądze mają zasilać rozwój transportu niskoemisyjnego i elektromobilności. Lista obejmuje:

dopłaty do samochodów elektrycznych,

rozbudowę sieci ładowania elektryków,

wsparcie finansowe samorządów przy modernizacji floty autobusowej i zakupie pojazdów niskoemisyjnych

Od kiedy nowa opłata środowiskowa?

Zgodnie ze zmienionym KPO zmodyfikowana opłata środowiskowa ma obowiązywać już w pierwszym kwartale 2026 r. Przy czym skuteczność nowych przepisów będzie oceniana na podstawie danych z badań technicznych pojazdów, wskaźników jakości powietrza oraz postępów w realizacji celów klimatycznych i rozwoju elektromobilności.