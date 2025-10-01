Regulacje i Działania Operatorów

Bolt Polska podkreśla, że kwestia bezpieczeństwa jest kluczowa od początku ich obecności na polskim rynku. Już w 2020 roku firma uczestniczyła w rozmowach z Ministerstwem Infrastruktury, które doprowadziły do wprowadzenia odpowiednich przepisów regulujących ten środek transportu.

Kluczowe regulacje i działania Bolt:

• Ograniczenie prędkości: Zgodnie z przepisami, prędkość maksymalna hulajnóg elektrycznych to 20 km/h. Operatorzy, w tym Bolt, stosują się do tego limitu.

• Tryb bezpieczny: Dla nowych użytkowników lub tych, którzy preferują wolniejszą jazdę, aplikacja oferuje możliwość włączenia tzw. „bezpiecznego trybu”, który ogranicza prędkość do 15 km/h.

• Współpraca z miastami: Bolt działa w ścisłej współpracy z samorządami.

Miasta, które najlepiej znają swoją infrastrukturę, wskazują obszary (np. ulice z dużym ruchem pieszym), w których obowiązuje dodatkowe ograniczenie prędkości, często dostosowane do prędkości pieszego. Firma stawia się w roli partnera dla miast, biorąc pod uwagę ich sugestie i dane.

Przyczyna wypadków: Prywatne hulajnogi

W kontekście medialnych doniesień o wypadkach i nadmiernej prędkości, przedstawiciel Bolt wskazał, że według badań, w których firma uczestniczyła z Instytutem Transportu Samochodowego, większość incydentów dotyczy hulajnóg prywatnych.

Urządzenia te, choć zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu muszą być dostosowane do limitu 20 km/h, są łatwo modyfikowalne, co pozwala użytkownikom na osiąganie znacznie wyższych prędkości. Stanowi to poważne zagrożenie, nie tylko dla samych kierujących, ale i dla innych uczestników ruchu.

„Mamy tutaj do czynienia z prywatnymi hulajnogami, które w bardzo szybki, prosty sposób można zmodyfikować nawet w domowym zaciszu, które jeżdżą z prędkością, no niestety, tak jak słyszymy, dość dużą w tych doniesieniach…” – zaznaczył Bartosz Małecki.

Choć przepisy dotyczące ruchu drogowego są uznawane za dobre, problemem jest ich łamanie i egzekwowanie.

Edukacja jako klucz do poprawy bezpieczeństwa W obliczu łamania przepisów, Bolt skupia się na edukacji jako najskuteczniejszym narzędziu poprawy bezpieczeństwa:

1. Akcje z Policją i Strażą Miejską: Operator regularnie prowadzi wspólne akcje edukacyjne na ulicach, zatrzymując użytkowników mikromobilności (w tym na drogach rowerowych) i podnosząc świadomość na temat przepisów, bezpiecznej prędkości i znaczenia kasków.

2. Inicjatywy skierowane do szkół: Firma wyszła z inicjatywą do kuratoriów, dyrekcji i nauczycieli, oferując aktualizację wiedzy na temat zmieniających się przepisów ruchu drogowego, w tym wprowadzenia UTO (Urządzeń Transportu Osobistego) i zasad poruszania się po drogach rowerowych.

3. Edukacja przyszłych użytkowników: Choć usługa Bolta jest przeznaczona dla osób pełnoletnich (18+), firma inwestuje w edukację młodzieży poniżej 16 roku życia (dla których wymóg noszenia kasku jest prawny).

Dzieje się tak z myślą o tym, że te osoby staną się w przyszłości użytkownikami hulajnóg.

Bartosz Małecki podkreślił, że wprowadzenie choćby obowiązku używania kasków (dla określonego wieku) będzie martwym przepisem, jeśli nie będzie poparte świadomością społeczną i edukacją. Bolt, jako partner miast, deklaruje wspieranie rozwiązań, które trwale poprawiają ogólne bezpieczeństwo na drogach.