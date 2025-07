Łączenie roli matki i liderki jest możliwe. Chęć posiadania rodziny nie musi wykluczać zawodowych ambicji, również tych związanych z pełnieniem kluczowych ról w organizacjach. To nie jest jednak łatwa droga. Wymaga uczciwego podziału obowiązków domowych i umiejętności korzystania ze wsparcia partnerów, rodziny, przyjaciół, instytucji opiekuńczych, także w codziennym rytmie i podczas podróży służbowych. Warto pamiętać, że według międzynarodowych badań blisko 40 proc. obowiązków domowych i opiekuńczych wciąż spoczywa głównie na kobietach. To realnie ogranicza przestrzeń wielu z nich do obejmowania stanowisk zarządczych. Jednocześnie łączenie ról wnosi ogromną wartość.

Matki-liderki: równość dostępu do ról liderskich pozostaje w Polsce nierozwiązanym problemem

Bycie rodzicem rozwija kompetencje takie jak empatia, inteligencja emocjonalna czy odporność na stres, które pozytywnie wpływają na jakość przywództwa. Z drugiej strony, aktywność zawodowa w dynamicznym środowisku pozwala przybliżać dzieciom złożony świat i inspirować je. Obecność kobiet w zarządach przynosi wymierne korzyści również firmom i gospodarce. Badania pokazują, że przekłada się to na wyższą efektywność organizacji. Mimo to równość dostępu do ról liderskich pozostaje w Polsce nierozwiązanym problemem.

Na koniec 2024 roku kobiety zajmowały jedynie 18 proc. miejsc w zarządach i radach nadzorczych największych spółek giełdowych. Przy czym obecność w radach nadzorczych nie przekłada się na realny udział w codziennym zarządzaniu. Rozwiązanie tego problemu wymaga działań na wielu poziomach: od zmian legislacyjnych, jak poprawa dostępu do żłobków, po firmowe praktyki i regulaminy, które powinny wspierać równość w rekrutacjach, awansach i warunkach pracy.

Matki-liderki: potrzebna transparentność procesów rekrutacyjnych i wsparcie dla równych szans

Wierzę, że każda kobieta-liderka może działać we własnym zakresie: wspierać transparentność procesów rekrutacyjnych, promować równe szanse i zachęcać inne kobiety do ubiegania się o stanowiska oraz startowania w konkursach.

Niestety, wiele kobiet rzadziej sięga po swoje, surowiej ocenia swoją gotowość i często rezygnuje, zanim podejmie próbę. Tym bardziej warto wzajemnie dodawać sobie odwagi – dzielić się doświadczeniami, własnym przykładem, praktycznymi rozwiązaniami pomagającymi łączyć różne role, a także mówić otwarcie o wątpliwościach, które są naturalną częścią tej drogi.

