Elektromobilność na ścieżce rozwoju

Ekspert ICCT podkreślił, że elektromobilność jest już w drodze, głównie dzięki regulacjom, które mają na celu zredukowanie emisji CO2 do zera do

2035 roku. W związku z tym, producenci samochodów będą musieli przejść na produkcję pojazdów elektrycznych (EV) i hybrydowych, co stanowi kluczowy krok w kierunku dekarbonizacji sektora transportu. Dodatkowo pojawia się coraz więcej przepisów dotyczących trwałości baterii w pojazdach elektrycznych, co ma na celu zapewnienie ich długowieczności oraz niezawodności.

Zauważono, że pomimo postępów, niektóre branże przemysłowe dopiero teraz uświadamiają sobie konieczność dostosowania się do nowych regulacji.

Firmy, które nie przygotowały się wcześniej na nadchodzące zmiany, mogą napotkać problemy w osiąganiu celów emisyjnych, co może wpłynąć na ich konkurencyjność na rynku.

Największe wyzwania dla sektora transportu Głównym wyzwaniem, według eksperta, jest nadal obecność na rynku pojazdów z silnikami spalinowymi, które mogłyby być znacznie czystsze, niż są obecnie. Przykładowo, w porównaniu do pojazdów amerykańskich, europejskie pojazdy nadal generują wyższe emisje, co stanowi problem, który Unia Europejska stara się rozwiązać poprzez zaostrzenie standardów emisji.

Innym wyzwaniem jest opóźnienie niektórych firm w procesie elektryfikacji floty. Chociaż część firm zaczęła wprowadzać elektryczne pojazdy kilka lat temu, inne dopiero teraz podejmują działania, co może prowadzić do stresu i problemów z dostosowaniem się do nowych norm.

Jak miasta mogą wspierać czysty transport?

Jednym z ważnych tematów poruszanych w rozmowie była rola miast w walce z zanieczyszczeniami powietrza. Ekspert ICCT wskazał, że zanieczyszczenia w miastach pochodzą nie tylko z transportu, ale również z przemysłu i produkcji energii. Mimo to miasta mają ogromną szansę na poprawę jakości powietrza poprzez promowanie elektryfikacji transportu.

Strefy Czystego Powierza: Jednym ze sposobów, w jaki miasta mogą ograniczać zanieczyszczenia, jest wdrażanie stref niskiej emisji. W Europie istnieje ponad 300 takich stref, chociaż w Europie Środkowej i Wschodniej jest ich jeszcze stosunkowo niewiele. Wdrażanie tych stref może stać się kluczowym narzędziem w walce z zanieczyszczeniami, ponieważ nakładają one ograniczenia na ruch pojazdów o wysokich emisjach w obszarach miejskich, co bezpośrednio wpływa na jakość powietrza.

Elektryfikacja floty publicznej: Innym istotnym krokiem jest elektryfikacja miejskich flot transportu publicznego, w tym autobusów, co może przyczynić się do znacznego zmniejszenia emisji spalin w centrach miast.

Rozmowa Yoannem Bernardem, ekspertem ICCT ujawniła kluczowe wyzwania i możliwości związane z transformacją sektora transportu w kierunku zrównoważonego rozwoju. Elektromobilność stanowi ważny element walki z kryzysem klimatycznym oraz poprawy jakości powietrza, szczególnie w miastach. Regulacje na szczeblu unijnym oraz lokalne inicjatywy, takie jak strefy niskiej emisji i elektryfikacja transportu publicznego, będą odgrywać kluczową rolę w osiągnięciu tych celów. Jednak, aby sektor transportu mógł skutecznie przejść przez proces dekarbonizacji, konieczne jest lepsze przygotowanie firm oraz współpraca na poziomie lokalnym i międzynarodowym.