Tunele przeważnie skracają czas i dystans, często czynią też podróż bardziej komfortową. Jednak aby tak było, musimy znać i stosować się do szeregu przepisów specjalnie stworzonych dla jadących przez tunel. A zatem - od początku. Dosłownie.

Znak D-37 oznacza początek tunelu, a tablica D-38 jego koniec. Dodatkowo pod znakiem D-37 może wystąpić tabliczka informująca o długości tunelu. Jeśli jej nie ma, to tunel ma mniej niż 500 m długości. W sytuacji gdy długość tunelu przekracza 3000 m, oznacza się tabliczkami informacyjnymi pozostałą do przebycia drogę (w odstępach co 1000 m).

Znak D-37 to początek tunelu. Jaka obowiązuje prędkość, co oznaczają sygnalizatory?

Na wjeździe do tunelu możemy też spotkać sygnalizator S-4 (zdjęcie poniżej) - stosuje się go nad pasami o przemiennym kierunku ruchu. Sygnał zielony oznacza zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którymi sygnalizator jest umieszczony; czerwony – zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony. Sygnały mogą zwiększyć przepustowość drogi, np. dla wyjeżdżających uruchamia się więcej pasów ruchu. Sygnalizatory mogą również być pomocne podczas zdarzeń drogowych, gdy należy np. zamknąć któryś z pasów.

W tunelu mogą wystąpić znaki zakazu wyprzedzania lub zakazu ruchu pieszych, rowerzystów, motorowerzystów czy pojazdów ciężarowych przewożących materiały niebezpieczne (ADR). Dopuszczalna prędkość w tunelu może być ustalana indywidualnie, w zależności od funkcjonującej infrastruktury drogowej, o czym zostaniemy poinformowani znakiem B-33 "ograniczenie prędkości".

Tunel: odstępy i odległości. Zatrzymanie oraz postój

Poza obszarem zabudowanym i w tunelach o długości przekraczającej 500 m kierujący jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:

50 m – jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t lub autobusem;

– jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t lub autobusem; 80 m – jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym wyżej.

Uwaga: minimalny odstęp pomiędzy pojazdami w tunelu może się różnić w zależności od obowiązującej tam dopuszczalnej prędkości, o czym zostaniemy poinformowani odpowiednim znakiem.

Pamiętaj: w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jesteśmy zobowiązani zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 metrów. Jest to istotne podczas ewentualnej ewakuacji z tunelu i zapewni swobodny przepływ ludzi. Jednocześnie w tunelu zabrania się: zatrzymywania, cofania, zawracania.

Znak D-37: jakie światła w tunelu? Możesz się zdziwić

I tu pewna ciekawostka, bo w warunkach normalnej przejrzystości powietrza można wszak używać świateł do jazdy dziennej, no a w tunelu zazwyczaj mamy przecież do czynienia z normalną przejrzystością powietrza. Stąd w zasadzie wynika, że mandat (200 zł i 6 pkt) należy się tylko za brak jakiegokolwiek oświetlenia, a jeśli mamy włączone światła do jazdy dziennej, to - w teorii - mandatu dostać nie powinniśmy. Zalecamy jednak zawsze włączyć światła mijania, bo będziemy dzięki temu lepiej widoczni: i dla osób jadących przed, jak i tych za nami.

Inna sprawa, że kodeks nakazuje włączenie świateł mijania od zmierzchu do świtu, co z kolei rodzi kolejny paradoks, bo w teorii policjant mógłby nam tylko w nocy w tunelu wlepić mandat za brak świateł mijania. Podczas gdy w tunelu przeważnie zawsze panują warunki zbliżone do nocnych. Jeszcze większe zamieszanie wprowadza taryfikator, gdyż widnieje tam następująca pozycja: "Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby". Cóż…

Tunel: zdarzenie drogowe (wypadek, kolizja, awaria). Jak się zachować?

Kolizje i wypadki są w tunelach często bardziej niebezpieczne niż na pozostałych drogach. Wynika to ze specyfiki tunelu i ograniczonych możliwości poruszania się, utrudnione zadanie mają też służby ratunkowe. Jeżeli dojdzie do wypadku lub kolizji, to udzielamy pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i powiadamiamy służby ratunkowe, ale nie wychodźmy z pojazdu, nie wdajemy się w dyskusje z innymi uczestnikami ruchu, nie róbmy zdjęć itd.

Jeżeli doszło do kolizji, ale nie ma osób rannych, to lepiej wyjedźmy poza tunel i tam zatrzymajmy się w bezpiecznym miejscu. Nie zapominajmy o korytarzu życia, który w tunelu jest jeszcze ważniejszy niż na innych drogach. Pozwólmy dojechać służbom ratunkowym na miejsce w sposób sprawny i bezpieczny. Warto pamiętać, że za utrudnianie przejazdu karetce czy straży pożarnej taryfikator przewiduje mandat od 500 zł do 2500 zł oraz 8 punktów karnych.

W tunelach znajdują wyjścia ewakuacyjne i w sytuacji kryzysowej (np. pożar) należy z nich korzystać.

Tunel: jakie mandaty za złamanie przepisów?

Podczas jazdy w tunelu obowiązują takie same przepisy ruchu drogowego, jak na wszystkich innych kategoriach dróg. Natomiast kilka pozycji z taryfikatora dotyczy stricte jazdy tunelem: