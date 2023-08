Reklama

Nowy taryfikator mandatów i punktów karnych przewiduje srogie konsekwencje za złamanie przepisów drogowych. Po ostatnich zmianach kary finansowe potrafią przyprawić o zawrót głowy. Do tego znacznie łatwiej można stracić prawo jazdy.

Znak D-42 i jego znaczenie powinien znać każdy kierowca. Czarno-biała tablica informuje nas o wjechaniu w obszar zabudowany. A to wiąże się z odpowiednim zachowaniem prowadzącego samochód czy motocykl.

Znak D-42 oznacza obszar zabudowany, obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h

Znak D-42 dla kierowcy oznacza, że w terenie zabudowanym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Oczywiście po drodze mogą pojawić się inne lokalne ograniczenia prędkości, do których należy się stosować.

Znak D-42 w szczerym polu, czyli pułapka na kierowców

Bywa tak, że znak D-42 pojawia się w szczerym polu, daleko od zabudowań. Jednak to nie usprawiedliwia szybszej jazdy – kierowca musi przestrzegać maksymalnej prędkości do 50 km/h określonej kodeksem drogowym.

Dyskusja z policjantem w takiej sytuacji zda się na niewiele. Szczególnie, że przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest najczęstszym grzechem popełnianym przez polskich kierowców. W pierwszym półroczu 2023 roku mundurowi ujawnili ponad 1,3 mln przypadków złamania ograniczeń prędkości – to przeszło 17 tys. więcej niż przed rokiem. Do tego fotoradary i odcinkowy pomiar prędkości oraz urządzenia zamontowane w samochodach GITD od początku roku zarejestrowały ok. 380 tys. wykroczeń.

Kierowcy masowo tracą prawo jazdy po minięciu znaku D-42

Przy czym prawo jazdy policjanci zatrzymywali w niemal 30 tys. przypadków. Aż11 tys. z tej puli stanowili kierowcy przyłapani za prędkość w ternie zabudowanym, czyli po przekroczeniu znaku D-42.

Warto pamiętać, że po minięciu tablicy D-42 spotkanie z drogówką za tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Do tego jest mandat 1500 zł (3 tys. zł w recydywie) i 13 punktów karnych. Maksymalny mandat to 2500 zł i 15 punktów karnych – przy przekroczeniu prędkości o ponad 70 km/h. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Mandat za przekroczenie prędkości w 2023 roku, nawet 5 tys. zł kary w recydywie

Jakie obowiązują mandaty w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości? Oto stawki z taryfikatora w 2023 roku:

przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości w 2023 roku?

Błyskawiczna utrata uprawnień i uziemienie kierowcy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w taryfikator punktów karnych. W 2023 roku obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi: