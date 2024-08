Za znakiem B-18 500 zł mandatu. Wystarczy, że jedziesz takim autem

Znak B-18 stoi przy wielu wąskich, lokalnych drogach. Często spotyka się go również na osiedlach, na mostach lub drogach z kostki brukowej. O czym mówi? Znak zakazujący wjazdu samochodom o określonej rzeczywistej masie całkowitej jeszcze do niedawna dotyczył bardzo nielicznych kierowców. Sytuacja zmieniła się wraz z upowszechnieniem aut elektrycznych i hybryd typu plug-in. Kierowcy rzadko patrzą na ten zakaz, a jeszcze rzadziej wiedzą, o czym tak naprawdę mówi znajdująca się na nim liczba.

Zakaz wjazdu pojazdów o wskazanej rzeczywistej masie całkowitej nie zezwala na poruszanie się po danej drodze zbyt ciężkim autem. Często spotykanymi ograniczeniami są np. 7 t, 3,5 t lub 2,5 t. Gdy znak wskazuje tę ostatnią wartość, dotyczy już całkiem sporej grupy kierowców. Warto przy tym pamiętać, że "rzeczywista masa całkowita" to parametr inny od popularnego DMC (dopuszczalna masa całkowita) lub masy własnej.

Kogo dotyczy znak B-18? Zajrzyj do dowodu rejestracyjnego

Znak zakazu z wartością 2,5 tony dotyczy więc tych aut, które realnie, w danej chwili ważą więcej niż 2500 kg. Rzeczywista masa całkowita zawiera się między masą własną a dopuszczalną masą całkowitą. W praktyce oznacza to, że każde auto o DMC może mieć problem z legalnym wjechaniem za znak B-18 wskazujący na 2,5-tonowy limit. Mało tego, niektóre modele z kompletem pasażerów na pokładzie nie wjadą legalnie nawet na drogi o ograniczeniu do 3 ton!

Jakie oferowane obecnie samochody ważą obecnie ponad 2,5 tony? To przede wszystkim elektryczne SUV-y - BMW iX (2670 kg), Audi e-tron (2695 kg) ale i wybrane hybrydy plug-in, np. Mercedes S 580e (2575 kg). Te auta nie mogłyby wjechać pod opisany wyżej zakaz nawet "na pusto". Które auta ważą nieco mniej, ale z pasażerami na pokładzie nie mieszczą się w popularnym limicie?

Przekroczenie 2,5 tony rzeczywistej masy całkowitej nie będzie stanowiło najmniejszego problemu w autach takich, jak Volkswagen ID.5 (DMC wynosi 2680 kg), Mercedes Klasy E All-Terrain z hybrydą plug-in pod maską (DMC 2970 kg) czy popularne Volvo XC60 w wersjach plug-in (DMC 2660 kg). Pełna lista jest całkiem długa, bo hybrydy plug-in, a szczególnie SUV-y z takim napędem, potrafią ważyć naprawdę sporo! Przez lata samochody stawały się coraz większe, ale od kilku lat znacznie szybciej od wymiarów rośnie masa. Ciężkie baterie i coraz więcej elementów wyposażenia odbijają się na wadze. Przykładem może być nowe BMW serii 5, które w wersji kombi, z 6-cylindrowym dieslem pod maską waży 1975 kg, a jego dopuszczalna masa całkowita wynosi aż 2670 kg.

Zakaz B-18 - jaki mandat?

Co grozi za wjazd pod zakaz zbyt ciężkim samochodem? Jeśli zignorujemy znaki ustawione przy drodze, policja może nałożyć mandat w wysokości 500 zł. Do konta doliczone zostaną również 2 punkty karne. Co zrobić w sytuacji, w której kupiliśmy zbyt ciężki samochód, a jedyna droga dojazdowa do naszego domu ma restrykcyjne ograniczenie tonażowe? Taki mało prawdopodobny, ale nie niemożliwy scenariusz będzie wymagał zwrócenia się do zarządcy drogi z prośbą o wydanie pozwolenia na poruszanie się danym pojazdem na wskazanym odcinku drogi.

Samochód o DMC powyżej 2,5 t. Czego nie wolno robić?

Kierowcy ciężkich aut często nie zdają sobie sprawy z tego, że obowiązuje ich znak B-18. To jednak nie koniec ograniczeń dla tych, którzy jeżdżą dużymi, nowymi pojazdami. Jest jeszcze jedna zasada, która dotyczy kierujących autami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,5 t. W praktyce, taką wartością DMC wyróżnia się większość dużych SUV-ów - nawet tych spalinowych!

Chodzi o przepisy dotyczące parkowania. Ustawa Prawo o ruchu drogowym reguluje tę kwestię w następujący sposób:

Art.47. Zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych



1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;

2) szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych;

3) pojazd umieszczony przednią osią na drodze dla pieszych nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

W kontekście masy auta warto więc zwrócić na zapis o masie całkowitej. Jeśli poruszamy się autem o DMC większym niż 2,5 tony, wykluczone jest wjeżdżanie samochodem na chodnik, nawet jeśli zamierzamy zaparkować na legalnym, wyznaczonym miejscu postojowym.