Hałasujące opony to problem, który potrafi dać w kość zwłaszcza tym, którzy często podróżują w trasie. Zdarza się, że dźwięki generowane przez ogumienie to wynik usterki, niedopatrzenia lub po prostu upływającego czasu. Jakie są najczęstsze przyczyny zjawiska i co zrobić, gdy opony hałasują?