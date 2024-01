Wtrysk bezpośredni: ma dużo zalet, ale i kilka wad

Na początek nieco techniki. Otóż kiedyś skala problemu z odkładaniem się nagarów była niższa m.in. dlatego, że w silnikach stosowano tzw. pośredni wtrysk paliwa. Czyli do układu dolotowego (lub do tzw. komory wstępnej ponad tłokiem). Tym sposobem benzyna i olej napędowy, zanim trafiły do cylindrów/komór spalania – mówiąc w pewnym uproszczeniu –najpierw "obmywały" wszystkie kluczowe elementy. Czyli np. sam kolektor i, częściowo, także kanały i zawory dolotowe. Dzięki temu układ ssący udawało się utrzymać we względnej czystości, a poważne zabrudzenia, jeśli się pojawiały, to zazwyczaj po znacznie wyższych przebiegach. Lub ze względu na inne usterki.

A dziś to już przeważnie historia. Bo dziś kolektor ssący może wymagać czyszczenia nawet co kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Dlaczego? Po pierwsze, zdecydowana większość współczesnych silników korzysta z wtrysku bezpośredniego. Oznacza to, że paliwo trafia od razu do cylindrów z pominięciem kolektora, co z kolei eliminuje nam wspomnianą wyżej funkcję "myjącą". Po drugie, masowe zastosowanie układów recyrkulacji spalin (EGR). W tym wypadku chodzi o to, by poprzez cofnięcie części gazów wydechowych z powrotem do układu ssącego (a potem – do silnika) uzyskać niższą temperaturę spalania mieszanki, co z kolei przekłada się m.in. na niższą emisję tlenków azotu (NOx).

Dlaczego dochodzi do zabrudzenia kolektora dolotowego?

Problem w tym, że spaliny cofane do kolektora skutecznie go zanieczyszczają, a dokuczliwe okazuje się to szczególnie w silnikach wysokoprężnych. Ponadto do kolektora trafiają też opary z odpowietrzenia skrzyni korbowej (odma), nierzadko trochę oleju przepuszcza też np. turbosprężarka. Efekt tego wszystkiego jest często jest taki, że nawet przed granicą 100 tys. km dolot danego auta jest już "zarośnięty" na tyle mocno, że zaczynają pojawiać się pierwsze problemy.

Dodatkowa trudność polega na tym, że objawy usterki przeważnie pojawiają się stopniowo, co z kolei nieco utrudnia ich identyfikację. I tak, do tych najbardziej typowych należą: pogorszenie osiągów i wzrost średniego spalania. W skrajnych przypadkach silnik potrafi zgubić nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt procent mocy i momentu obrotowego, a to już zazwyczaj naprawdę czuć pod pedałem gazu. Sytuację na pewno pogarszają też usterki związane z samą recyrkulacją spalin: jeśli zawór EGR zatnie się np. w pozycji otwartej, to "brudne" spaliny będą kierowane do kolektora cały czas, niezależnie od obciążenia jednostki. Dobra wiadomość: w takiej sytuacji usterkę EGR-u zazwyczaj rozpoznaje elektronika sterująca.

Ciekawostka: w wybranych silnikach (np. poszczególne 1.8/2.0 T(F)SI EA888 Gen.3 Grupy VAG) stosuje się tzw. podwójny układ wtryskowy. Co z kolei oznacza, że w silniku czterocylindrowym mamy tym sposobem osiem wtryskiwaczy: po dwa (pośredni i bezpośredni) na każdy cylinder. Dzięki temu możemy korzystać z wszystkich zalet wtrysku bezpośredniego i nie martwić się aż tak mocno o zarastający brudem kolektor.

Brudny kolektor ssący: jakie objawy?

Do tego często pojawić mogą się np. problemy z rozruchem, szarpanie i nierównomierne rozwijanie mocy. Szczególnie w przypadku układów wyposażonych w kolektor ssący z tzw. klapami wirowymi na zegarach może zapalić się też kontrolka awarii silnika – kolektor i mechanizm klap jest już tak brudny i stawia taki opór, że nie może działać prawidłowo, a elektronika "wywala" na zegarach odpowiedni błąd. Inna sprawa, że kolektory z klapami potrafią też generować inne problemy (np. urwane klapki, uszkodzenia sterowania), ale to już jest w zasadzie temat na osobny materiał.

No dobrze, a jak sobie radzić w sytuacji, gdy już dojdzie do nadmiernego zabrudzenia kolektora? Wyjścia, co do zasady, są dwa: czyszczenie lub wymiana kolektora na nowy. W większości przypadków stosuje się czyszczenie, bo każdy – nawet ten najmocniej zatkany kolektor – da się przeważnie dobrze doczyścić. Wymiana okazuje się konieczna wtedy, gdy podczas weryfikacji stanu kolektora na jaw wyjdą jakieś poważne usterki mechaniczne.

Zabrudzony kolektor dolotowy: czyszczenie

Metod czyszczenia zabrudzonego dolotu jest co najmniej kilka, a czas trwania procesu zależy od tego, jak brudny jest kolektor, w jakim stanie są klapy (co jasne, jeśli dany silnik z nich korzysta) i, przede wszystkim, jak dobry (lub zły…) jest dostęp do kolektora ssącego. Czasem wystarcza jedynie czyszczenie chemiczne, czasem mechanik musi – dosłownie – zdrapać zalegające nagary i osady, uważając przy tym na to, by zanieczyszczenia nie wpadły do silnika. Jedną z bardziej spektakularnych metod czyszczenia kanałów dolotowych i zaworów jest ostrzeliwanie/piaskowanie ich drobnym granulatem z… łupin orzecha włoskiego (ang. walnut blasting). Ogólnie usługa przeważnie kosztuje maksymalnie kilkaset złotych, o ile nie trzeba kupować nowych części, ani dostęp do kolektora nie jest wybitnie niewygodny.