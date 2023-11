Reklama

Ekspresówką od Łomianek w stronę Gdańska. Znamy terminy

Realizacją inwestycji zajmie się konsorcjum składające się z firm: Fabe Polska (lider), SP Sine Midas Stroy (Kazachstan) oraz Yörük Yapi İnşaat (Turcja). Całkowita wartość zadania wynosi około 536 mln zł, a czas trwania prac to 36 miesięcy od momentu podpisania umowy. Okresy zimowe (od 16 grudnia do 15 marca) nie są wliczane do czasu realizacji robót. Jeśli proces projektowania oraz realizacja przebiegną sprawnie, kierowcy będą mogli korzystać z nowej trasy wiosną 2027 r.

Zakres prac obejmuje przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji oraz budowę około 9 km drogi ekspresowej S7 od Kiełpina do Czosnowa. Obecna dwujezdniowa i dwupasmowa DK7 zostanie zastąpiona dwujezdniową ekspresówką posiadającą trzy pasy ruchu. Planowane jest wybudowanie trzech węzłów: Czosnów, Palmiry i Sadowa. Dodatkowo powstaną drogi pomocnicze obsługujące ruch lokalny, urządzenia ochrony środowiska oraz infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Trasa S7 między Płońskiem a Warszawą: jakie zaawansowanie prac?

Kierowcy mogą już korzystać z 275 km drogi ekspresowej S7 od węzła Gdańsk Południe do Płońska. W realizacji znajduje się odcinek Płońsk – Czosnów o długości 35 kilometrów, który ma być oddany do użytku w 2025 r. W październiku 2023 r. ogłoszono przetarg na zaprojektowanie ostatniego odcinka północnego wlotu do stolicy, który obejmuje około 12,9 km nowej trasy ekspresowej pomiędzy Kiełpinem/Łomiankami a Trasą Armii Krajowej (S8) w Warszawie.

Trasa S7 między Krakowem a Warszawą: jakie zaawansowanie prac?

Kierowcy mogą już korzystać z 250 km dwujezdniowej trasy od węzła Warszawa Lotnisko do Miechowa w województwie małopolskim. W trakcie realizacji są dwa kolejne odcinki: Miechów – Szczepanowice (5,3 km) oraz Widoma – Kraków Nowa Huta (18,3 km). Planowane jest ukończenie całej ponad 290-kilometrowej trasy z Warszawy do Krakowa i północnej obwodnicy miasta w ciągu S52 przed końcem 2024 r.

Na południe od Krakowa kierowcy do dyspozycji mają ponad 31 km drogi ekspresowej od Myślenic do Rabki-Zdroju wraz ze słynnym tunelem pod górą Luboń Mały. Obecnie trwają prace nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym dla kolejnych 35 km dwujezdniowej drogi od Rabki-Zdroju do Chyżnego i granicy ze Słowacją.