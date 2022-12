Reklama

Autostrada A1 od dziś (21 grudnia 2022 r.) jest gotowa przyjmować kierowców na trzech pasach ruchu. Choć formalnie jest to jeszcze plac budowy, uruchomienie pełnej przepustowości pozwoli skrócić świąteczne dojazdy wielu kierowcom poruszającym się pomiędzy północą i południem Polski.

Autostrada A1 oferuje trzy pasy ruchu w obu kierunkach. Od kilku tygodni kierowcy mogą korzystać z pełnej przepustowości drogi w kierunku Katowic. Natomiast jezdnia w kierunku Łodzi czekała aż do dziś na usunięcie separatorów oraz tymczasowego oznakowania poziomego. Wykonawca nanosi jeszcze docelowe oznakowanie poziome.

Autostrada A1 ma już trzy pasy, ale nadal obowiązuje ograniczenie prędkości

Reklama

Zakończenie prac pozwoli kierowcom zmierzającym w kierunku Łodzi na odcinku pomiędzy węzłami Kamieńsk i Piotrków Trybunalski Południe jechać szybciej. Oprócz tego na 100-kilometrowym odcinku od Tuszyna do Częstochowy kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie z trzema pasami ruchu każda. Dzięki temu od środy (21 grudnia br.) zwiększyła się dozwolona prędkość z dotychczas obowiązującego limitu 70 km/h.

Autostrada A1 to jeszcze plac budowy, kiedy będzie można jechać 140 km/h?

Jest tylko jeden szkopuł, o którym powinni pamiętać kierowcy. Zarówno na świeżo otwartej jezdni oraz równoległym odcinku prowadzącym w kierunku Katowic nie można jeszcze jechać z pełną prędkością autostradową - 140 km/h. Nadal funkcjonuje tam ograniczenie prędkości do 100 km/h, ponieważ samochody formalnie poruszają się po placu budowy.

Pełną prędkość będzie można rozwinąć dopiero wiosną 2023 r., gdy wykonawca zakończy wszystkie prace na tym odcinku.

Koszt prac budowlanych związanych z przebudową prawie 81 km istniejących odcinków dróg to ponad 2,8 mld zł. Za tę kwotę wykonano prace na odcinku autostrady A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz DK1 od Piotrkowa Trybunalskiego do obwodnicy Częstochowy.

Całkowita wartość projektu wyniosła ok. 3,5 mld zł, a blisko 1,7 mld zł zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.