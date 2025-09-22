Elektromobilność z każdym dniem staje się bardziej dostępna. Aktualne prognozy przewidują, że za osiem lat segment małych samochodów elektrycznych w Europie będzie czterokrotnie większy niż obecnie. Dużą rolę w tej rewolucji technologicznej odegra Grupa Volkswagen, która wprowadzi na rynek nową rodzinę czterech miejskich elektryków Electric Urban Car Family marek Volkswagen, Skoda i CUPRA. Samochody zadebiutują na rynku już w 2026 r. Zbudowane są na nowej platformie MEB+, zaprojektowane zgodnie z nowym językiem designu, wyposażone w nowy system inforozrywki wspierany przez AI oraz nowe akumulatory i ogniwa LFP. Przedsmak nadciągających premier daje Volkswagen ID. CROSS Concept, który na Kongres Nowej Mobilności w Katowicach przyjechał prosto z IAA w Monachium.

Nowy, pozytywny język projektowania

ID. CROSS Concept prezentuje nowy język stylistyczny Volkswagena Pure Positive z czystymi liniami nadwozia, charakterystycznym uśmiechniętym przodem i specjalnie opracowanymi 21-calowymi felgami oraz dopasowanymi do nich oponami, na których ścianach bocznych jest kontynuowany wzór obręczy. Wnętrze to również nowy rozdział w stylistyce VW. Od progu witają przyjemne w dotyku materiały w ciepłym odcieniu vanilla chai. Deska rozdzielcza z szerokim 13-calowym centralnym ekranem na jednej wysokości z konfigurowalnym 11-calowym wyświetlaczem zamiast analogowych zegarów wprowadza nową ergonomię miejsca pracy kierowcy. Zresztą cały kokpit pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji auta wystarczy niewielki ruch dłonią lub rzut oka. Za sterowanie audio, klimatyzacją czy ogrzewaniem odpowiadają podświetlane klasyczne przełączniki. Takie same przyciski są na spłaszczonej kierownicy w zasięgu palców. Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana wydajna ładowarka na dwa smartfony.

Nieduży z zewnątrz, obszerny w środku

Volkswagen ID. CROSS Concept ma prawie 4,2 m długości, 1,8 m szerokości i 1,6 m wysokości. Co oznacza, że gabarytami przypomina T-Crossa. Jednak rozstaw osi to aż 2,6 m, czyli niemal identyczny jak w Golfie. Dlatego nowość z Wolfsburga we wnętrzu oferuje poziom przestronności spotykany zwykle w autach z wyższych segmentów. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Siedząc na tylnej kanapie, naprawdę będzie trudno uwierzyć, że w tak zwartym aucie można mieć tyle swobody na nogi. Nie ma też mowy o zawadzaniu o podsufitkę.

Elektryczny VW jest też rodzinnie pakowny i zapewnia dwa bagażniki. Schowek pod przednią maską, czyli frunk to 25 l pojemności. Tradycyjny kufer z tyłu oferuje 450 l regularnie uformowanej przestrzeni (to 69 l więcej niż VW Golf).

Nowy napęd – stworzony w Europie

Volkswagen ID. CROSS Concept – wraz z rodziną – został zbudowany na nowej platformie MEB+, która jest rozwinięciem dotychczasowej architektury stosowanej w elektrycznych autach koncernu. Prezentowany podczas KNM w Katowicach SUV wykorzystuje układ napędowy najnowszej generacji. Nowy silnik elektryczny o mocy aż 211 KM zapewni dynamiczne osiągi. Prędkość maksymalną ograniczono do 175 km/h. Volkswagen ID. CROSS Concept zaoferuje również dwukierunkowe ładowanie, przekształcając auto w mobilny magazyn energii, który może dostarczać jej nadmiar do domu i innych urządzeń.

Cała rodzina czterech miejskich elektryków Grupy Volkswagen dostanie akumulatory Cell-to-Pack. Ich produkcja rozpocznie się pod koniec 2025 r. w gigafabryce w Salzgitter, a później także w Walencji (Hiszpania) i St. Thomas (Kanada). Również komponenty, takie jak materiały katodowe, pochodzą z produkcji europejskiej. Dzięki temu ogniwo staje się kamieniem milowym dla przemysłu motoryzacyjnego UE, który dotychczas był słabo reprezentowany w dziedzinie technologii akumulatorów.

Pod względem technologicznym nowe ustandaryzowane ogniwo to duży krok naprzód. Dzięki gęstości energii wynoszącej ok. 660 Wh/l ogniwo PowerCo należy do najmocniejszych w segmencie masowym. W porównaniu z dotychczasowymi ogniwami oznacza to wzrost o ok. 10 proc. Jednocześnie system akumulatorów i pryzmatyczne ogniwa są do siebie idealnie dopasowane i zapewniają rodzinie miejskich samochodów elektrycznych Electric Urban Car Family prognozowany zasięg do 450 km według WLTP oraz czas ładowania poniżej 25 minut.

Dzięki wspólnej platformie i produkcji na dużą skalę Grupa Volkswagen planuje osiągnąć oszczędności, które pozwolą utrzymać cenę na niższym poziomie. Volkswagen zapowiada cenę poniżej 25 tys. euro za ID. Polo.

Elektryczny Volkswagen Transporter debiutuje w Katowicach

Drugą nowością prezentowaną w Katowicach jest Volkswagen Transporter w wersji elektrycznej. To samochód użytkowy z akumulatorem o pojemności 83 kWh i zasięgiem do 357 km. Producent podkreśla, że niezależnie od rodzaju napędu – elektrycznego, hybrydowego plug-in czy spalinowego – wymiary przestrzeni ładunkowej pozostają takie same. To istotne dla firm korzystających z różnych odmian tego modelu. Nowy Transporter (i jego osobowa odmiana Caravelle) ma bardzo bogate wyposażenie, a długa lista opcji zaspokoi najbardziej wymagających.

Kongres Nowej Mobilności – dyskusja o przyszłości

Kongres to nie tylko premiery nowych samochodów, lecz także forum do dyskusji o kierunkach rozwoju branży. Podczas panelu „Nowe modele biznesowe: Recepta na odbudowanie globalnego przywództwa producentów motoryzacyjnych” Tomasz Porawski, dyrektor ds. elektromobilności i logistyki samochodów w Volkswagen Group Polska, przybliży uczestnikom kongresu projekt mobilności na żądanie na podstawie autonomicznego ID. Buzza AD. To rozwiązanie otwiera Grupie VW drzwi do wartego miliardy euro rynku mobilności na żądanie. Podczas tegorocznego IAA w Monachium wielu dziennikarzy miało okazję przekonać się, jak sprawnie ten samochód porusza się w normalnym ruchu, zarówno po drogach miejskich, poza miastem, jak i po autostradzie. Wdrażając te rozwiązania, Volkswagen chce być liderem, nie naśladowcą.

Raport: Gdy wyobrażenie spotyka się z rzeczywistością

Ważnym elementem obecności Volkswagen Group Polska w Katowicach jest także premiera raportu „Gdy wyobrażenie spotyka się z rzeczywistością”. W przestrzeni publicznej, w internecie, wśród kierowców, panuje wiele opinii o samochodach elektrycznych. Bardzo często opinie te różnią się od siebie w istotny sposób. Z czego to wynika? Odpowiedzi dostarcza analiza wyników badania.

– Zadaliśmy użytkownikom aut spalinowych i użytkownikom aut elektrycznych prawie 20 takich samych pytań związanych z elektromobilnością i eksploatacją aut zasilanych prądem. Pierwsza grupa odpowiadała, bazując na opinii, przekonaniu, druga – na swoim doświadczeniu. Innymi słowy, zderzyliśmy wyobrażenie o autach elektrycznych z rzeczywistością – powiedział Tomasz Tonder, dyrektor PR oraz e-mobility Grupy w Volkswagen Group Polska.