Nawigacja. Google Maps

Zacznijmy od najbardziej oczywistej aplikacji, czyli Google Maps. Od wielu lat to właśnie nawigacja z Mountain View była niekwestionowanym królem w swojej kategorii. Mapy Google też domyślne mapy dla każdego telefonu z Androidem, co tylko dodatkowo podnosi popularność oprogramowania.

Aplikacja jest przydatna nie tylko pod kątem wyznaczenia najszybszej trasy, ale też pokazuje korki w czasie rzeczywistym, sugeruję trasę pod kątem najniższego spalania, a na życzenie użytkownika prowadzi bez uwzględnienia płatnych odcinków. To też doskonałe narzędzie poza samochodem, bo równie skutecznie będzie działać wśród miejskich rowerzystów, pieszych i korzystających z komunikacji miejskiej. Dzięki temu, że Google Maps jest w oczywisty sposób połączone z bazą danych Google, znajdziecie tutaj także opinie o usługach, do których się wybierzecie, czy godziny otwarcia poszczególnych lokali. Aplikacja jest zupełnie darmowa, przez co zdarzają się na niej reklamy. Na urządzeniach Android aplikacja znajduje się domyślnie, a na telefony z iOS pobierzecie ją bezpłatnie.

Antyradar: Yanosik

Yanosik to w dużej mierze konkurent dla Google Maps. Warto jednak korzystać z opcji obydwu tych aplikacji. Google Maps świetnie spisuje się w prowadzeniu do celu, ale w zdecydowanie gorszy sposób wskazuje kontrole drogowe, niż właśnie Yanosik. Ta aplikacja to swoisty antyradar na telefonie, który jest na bieżąco aktualizowany przez ogromną liczbę użytkowników aktualnie zalogowanych i korzystających z usługi.

Poza funkcją antyradaru i nawigacji Yanosik oferuje też inne opcje. Wśród nich znajduje się między innymi Autoplac, na którym znajdziecie ogłoszenia z używanymi samochodami, porównywarka OC i AC, system CEPiK, jeśli wgracie dane swojego auta, możliwość zakupienia winiety, czy najbliższe warsztaty i stacje benzynowe. Aplikacja jest darmowa, jednak bądźcie gotowi na dość sporą i uciążliwą ilość reklam. Yanosika pobierzecie zarówno na iOS, jak i Androida.

Płatne parkowanie: MobiParking

To aplikacja, która szczególnie przyda się kierowcom dużych miast objętych strefami płatnego parkowania. MobiParking stworzona przez SkyCash pozwala na szybki zakup biletu bez konieczności szukania parkometru. W usłudze możecie wybrać kilka sposobów rozliczania. Czas parkowania wybieracie manualnie, lub odgórnie: podobnie z przerwaniem płatności. MobiParking współpracuje już z 247 miastami w Polsce.

Notatnik dla kierowców: Drivvo

Drivvo to świetny notatnik dla kierowców, który pozwala na prowadzenie dokładnego spisu wydatków na samochód. Aplikacja wylicza wam średnie spalanie auta, koszty utrzymania samochodu, przypomina o wymianach oleju i przeglądzie technicznym. Możecie również dodawać podstawowe serwisy, takie jak wymiany filtrów paliwa, oleju, czy powietrza. Co więcej, na mapce uzyskujecie także podgląd stacji benzynowych oraz cen, które obecnie się tam znajdują. Drivvo pobierzecie nie tylko na Android, ale też urządzenia z iOS.

Mapa ładowarek: PlugShare

PlugShare to aplikacja dedykowana dla kierowców aut elektrycznych. Narzędzie pozwala na wyświetlenie na mapie wszystkich oznaczonych ładowarek, wraz z ich obecną dostępnością (jeśli inni użytkownicy się ‘odhaczą’), ceną i godzinami otwarcia terenu, na którym się znajduje dana ładowarka. Aplikacja jest ułatwieniem, bo baza danych jest naprawdę ogromna. Dużym plusem jest też możliwość znalezienia stacji ładowania za granicą oraz zaplanowania trasy pod kątem zasięgu po dodaniu swojego samochodu.