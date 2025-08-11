Nowa cena za badanie techniczne samochodu w nowym rozporządzeniu. 11 sierpnia 2025 zmiany dla kierowców

Badanie techniczne samochodu osobowego kosztuje dziś 98 zł brutto. Z tego po odliczeniu podatków przedsiębiorcy prowadzącemu Stację Kontroli Pojazdów zostaje 70 zł. W przypadku auta wyposażonego w instalację gazu LPG z kieszeni trzeba wyjąć 162 zł, a właściciel SKP dostaje 116 zł. Przegląd okresowy motocykla to 62 zł, a ciężarówki 153 zł. Stawki ustalono w 2004 roku i od tamtej pory nie drgnęły. Za to przez 21 lat rosły koszty: rachunki za prąd, gaz i utrzymanie budynku, wynagrodzenia pracowników, wymiana narzędzi, serwis i legalizacja urządzeń.

Podwyżka cen za badanie techniczne od kilku lat jest przyczyną konfliktu między kolejnymi ministrami infrastruktury i środowiskiem związanym z SKP. Dziś, 11 sierpnia 2025 roku Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury ogłosił, że będzie nowe rozporządzenie wprowadzające nowe stawki cen za badania techniczne. To zaskakująca zmiana, bo wcześniej resort upierał się przy ustawie. Czego i kiedy mogą spodziewać się kierowcy oraz przedsiębiorcy prowadzący SKP?

149 zł to nowa cena za badanie techniczne zależna od pensji

Nowa cena za badanie techniczne wyniesie 149 zł. To 50 zł więcej niż do tej pory. Ministerstwo nowe stawki wprowadzi za pomocą rozporządzenia. Bukowiec zapowiedział, że pozostałe stawki wzrosną proporcjonalnie. Rozporządzenie wejdzie od września 2025.

Jednocześnie resort powiąże stawki za badanie technicznie ze średnim wynagrodzeniem za pracę obliczonym na podstawie 4. kwartału w danym roku. W efekcie cena obowiązująca kierowców co roku będzie wzrastać o ten wskaźnik.

Trudniej o pozytywny wynik badania technicznego. Diagnosta zrobi 5 zdjęć samochodu w SKP

Razem z podwyżką cen ministerstwo szykuje zmiany w procedurach. Sztandarowa nowość to fotografowanie samochodu na ścieżce diagnostycznej podczas badania technicznego. Dziś diagności nie prowadzą dokumentacji fotograficznej każdego kontrolowanego pojazdu. Reforma ma to zmienić i do bazy CEP diagnosta będzie musiał wysłać po 5 zdjęć każdego auta. Lista obejmuje:

Przód i tył pojazdu,

Dwa boki – lewa i prawa strona auta czy motocykla także będzie mogła być ujęta po przekątnej,

Drogomierz z przebiegiem auta (licznik kilometrów).

Zdjęcie licznika ułatwi potwierdzenie przebiegu np. w razie błędnego lub nieczytelnego zapisania przez diagnostę. Łatwiej też będzie ustalić, kiedy doszło do pomyłki. To również oznacza koniec podbijania pieczątki w dowodzie rejestracyjnym auta, które nawet nie pojawiło się ścieżce diagnostycznej SKP.

400 zł za badanie techniczne. Dodatkowa opłata zaskoczy kierowców

Ministerstwo wprowadzi także kary dla kierowców za spóźnienie na badanie techniczne. Sankcje przewidziano na trzech poziomach:

Spóźnienie o tydzień to stawka wyższa o 100 proc. – przy 98 zł dzisiejszej ceny za badanie auta opłata karna to niecałe 200 zł za 7 dni poślizgu;

Po 3 tygodniach stawka rosłaby o 200 proc., czyli na dziś do prawie 300 zł;

90 dni opóźnienia cena wyższa od standardowej o 300 proc. – dziś w takiej sytuacji kierowca za badanie techniczne miałby zapłacić niemal 400 zł.

Nowe ceny za badanie techniczne mają być wyższe, stąd i kara za spóźnienie na przegląd wzrośnie. Pieniądze z dodatkowych opłat w części mają trafić na infrastrukturę służącą bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Część otrzyma Transportowy Dozór Techniczny, który nadzoruje SKP. Część tych środków ministerstwo chce również przekazać do stacji diagnostycznych, czyli byłby to dodatkowy dochód SKP.

Za badanie techniczne auta z 4x4 zapłacisz drożej niż za zwykłą osobówkę

Resort zaskoczy również użytkowników samochodów z napędem 4x4, czyli na cztery koła. – W takich autach badanie techniczne jest wykonywane w szerszym zakresie. Stąd skłaniamy się ku temu, żeby pojazdy z napędem 4x4 były wyżej wycenione niż inne auta osobowe – zapowiedział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Ktoś zapyta: Dlaczego mam płacić drożej?

– W przypadku badania technicznego pojazdów ze stałym napędem 4x4 istnieje duże ryzyko uszkodzenia auta na rolkach, które nie rozpoznają takiego napędu – mówi dziennik.pl Andrzej Dąbrowski. – Dlatego diagności rzeczywiście zobligowani są do zastosowania innych, bardziej pracochłonnych procedur z użyciem opóźnieniomierza. Zatem podwyższona opłata za takie badanie jest uzasadniona – ocenia ekspert.

Samochód z silnikiem Diesla bez filtra DPF? Żegnaj się z dowodem rejestracyjnym

Z podwyżką w opłatach za badania techniczne powiązane są zmiany w wyposażeniu stacji. Lista obejmuje m.in. wymianę obecnie stosowanych przez SKP dymomierzy na liczniki cząstek stałych, które pozwalają wykryć, czy pojazd z silnikiem Diesla ma uszkodzony lub wycięty filtr DPF.

Dziś na polskich stacjach do kontroli pojazdów z silnikami Diesla używa się dymomierzy (a przynajmniej powinno). Bada się nim przepuszczalność światła w spalinach. Jednak w przypadku nowych samochodów spełniających normy Euro 5 i wyższe to urządzenie jest nieskuteczne. Dlaczego?

Będzie więcej badań z negatywnym wynikiem. Kierowcy odejdą z kwitkiem

Wiele nowych aut ma zainstalowane ograniczniki prędkości obrotowej na postoju. Silnika nie da się "wkręcić" wyżej niż na przykład 1500 obr./min. Pomiaru dymomierzem należy dokonać przy pełnej prędkości obrotowej, nawet powyżej 4000 obr./min. Urządzenie liczy średnią z trzech pomiarów. Dlatego gdy diagnosta wykonuje pomiar dymomierzem, kierowcy boją się, czy nie dojdzie do uszkodzenia silnika. W skrajnych przypadkach, gdy jest on mocno wyeksploatowany, może dojść do rozbiegania silnika.

Naturalną konsekwencją zastosowania liczników cząstek stałych będzie wzrost liczby badań z wynikiem negatywnym. Wielu kierowców zapewne się zdziwi. Bez ponownego montażu DPF o pozytywnym wyniku badania technicznego nie ma mowy. A to oznacza koszt na poziomie kilku tysięcy złotych w zależności od marki i modelu auta. Czy będą kary za wycięcie DPF? Tym powinno zająć się Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ułatwienie dla kierowców. O 30 dni wcześniej pojedziesz na badanie techniczne

Badanie techniczne będzie można przeprowadzić na 30 dni przed datą kolejnego przeglądu. Resort wziął pod uwagę, że właściciel auta nie zawsze może być na SKP w wyznaczonym dniu np. ze względu na zaplanowany wyjazd zagraniczny. Jednocześnie okres ważności badania technicznego zostanie wydłużony o miesiąc do 13 miesięcy.

Nowe ceny za badanie techniczne. Kiedy zmiany wejdą w życie?

Rządowe prace nad nowelizacją proponowaną przez ministerstwo infrastruktury potrwają ok. 3 miesięcy. Sejm – wg ostrożnych szacunków – będzie zajmował się ustawą przez kolejne 2 miesiące. Wreszcie przegłosowane w parlamencie zmiany na podpis prezydenta poczekają 1 miesiąc (o ile nowy prezydent podpisze podwyżki opłat i zmiany w procedurach). Oznacza to, że reforma najszybciej może nastąpić na przełomie 2025 i 2026 roku.