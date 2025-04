W tym artykule przyjrzymy się bliżej zagadnieniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

Dlaczego OC jest obowiązkowe?

Jeśli nabywasz swoje pierwsze auto, pamiętaj, że masz obowiązek zapewnić mu ubezpieczenie OC. Wymóg ten wynika z przepisów zawartych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. dotyczącej ubezpieczeń obowiązkowych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zakup takiego ubezpieczenia jest konieczny, ponieważ ma on na celu zapewnienie ochrony zarówno osobie poszkodowanej w wypadku drogowym, jak i sprawcy takiego zdarzenia. Oznacza to, że jeśli Ty lub inne osoba, która kierowała Twoim pojazdem, spowoduje szkodę, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobie, która ucierpiała w wyniku tego zdarzenia. Dzięki temu nie będziesz musiał zapłacić za to z własnej kieszeni. Rekompensata wypłacana przez towarzystwo może dotyczyć zarówno szkód osobowych, jak i tych na mieniu osoby poszkodowanej.

W przypadku gdy spowodujesz szkodę nieubezpieczonym samochodem, będziesz musiał ponieść konsekwencje. Mianowicie w takiej sytuacji Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci świadczenie osobie poszkodowanej. Następnie zwróci się do Ciebie z roszczeniem o zwrot poniesionych kosztów. Miej na uwadze, że z pewnością taka opcja będzie dla Ciebie mniej opłacalna niż zakup polisy całorocznej!

Ile wynoszą kary za brak obowiązkowego OC w 2025 roku?

Kolejną dotkliwą dla Ciebie konsekwencją dotyczącą braku ważnej polisy OC może być konieczność zapłaty grzywny za okres, w którym Twój pojazd nie był objęty ochroną. Karę nakłada na Ciebie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a jej wysokość jest zróżnicowana w zależności od rodzaju pojazdu oraz liczby dni bez ubezpieczenia.

Poniżej przedstawiam zestawienie wysokości kar w 2025 roku w zależności od typu pojazdu i okresu, w którym wystąpiła przerwa:

samochód osobowy – brak OC: do 3 dni – 1870 zł, od 4 do 14 dni – 4670 zł, powyżej 14 dni – 9330 zł;samochód ciężarowy/autobus/ciągnik – brak OC: do 3 dni – 2800 zł, od 4 do 14 dni – 7000 zł, powyżej 14 dni – 14 000 zł;pozostałe pojazdy (motocykl/motorower) – brak OC: do 3 dni – 310 zł, od 4 do 14 dni – 780 zł, powyżej 14 dni – 1560 zł.

Pierwsze ubezpieczenie samochodu – tylko OC, czy również dodatki?

Już wiesz, że masz obowiązek zakupu ubezpieczenia OC oraz jakie konsekwencje wynikają z zaniechania tego wymogu. A może zastanawiałeś się, o jakie dodatkowe ubezpieczenia możesz rozszerzyć swoją polisę? Sprawdźmy, jakie najważniejsze dodatki możesz kupić w porównywarce Mubi i co dzięki nim zyskasz.

Autocasco

Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, co oznacza, że możesz je kupić dodatkowo, aby zapewnić swojemu samochodowi pełną i kompleksową ochronę. Z AC skorzystasz, gdy szkoda powstanie z Twojej winy lub w wyniku działania nieznanego sprawcy.

Ponadto ubezpieczenie autocasco zapewnia ochronę również w przypadku uszkodzenia pojazdu wskutek działania sił natury, takich jak silny wiatr, powódź, pożar, lawina czy grad. Pomoc uzyskasz także w przypadku kolizji z dzikimi zwierzętami lub gdy Twoje auto lub jego wyposażenie zostanie skradzione. Pamiętaj jednak, że ten rodzaj ochrony nie jest dostępny dla wszystkich samochodów. Istnieją pewne ograniczenia co do wieku auta. Większość firm ubezpieczeniowych oferuje ten dodatek dla pojazdów nie starszych niż 15 lat, a niekiedy dla tych 20-letnich. ERGO Hestia wyróżnia się na tle innych firm, oferując możliwość zakupu polisy AC dla aut, które mają nawet 35 lat. W przypadku takich pojazdów szkody są wypłacane wyłącznie w formie gotówkowej na podstawie przygotowanego kosztorysu.

Assistance

Rozszerzenie zakresu polisy o taki dodatek jest szczególnie przydatne, jeśli podróżujesz sam! Ponadto taka ochrona może okazać się nieoceniona, gdy często wybierasz się na dłuższe wyjazdu. Ten rodzaj ubezpieczenia zapewni Ci bezpieczną i komfortową podróż!

Celem tego ubezpieczenia jest zapewnienie kierowcom pomocy w nagłych przypadkach podczas podróży. Miej na uwadze, że w zależności od ubezpieczyciela oraz wariantu wybranego przez Ciebie assistance, zakres takiej ochrony może się różnić. W podstawowej opcji towarzystwa zapewniają ochronę w razie wypadku i kolizji. Co ważniejsze, ubezpieczyciele zazwyczaj umożliwiają rozszerzenie assistance o pomoce również w przypadku awarii czy kradzieży auta.

Masz również prawo do skorzystania z usługi holowania na terenie Polski, a w ramach rozszerzonych wariantów – także w Europie. Limit oraz liczba zdarzeń są określane przez ogólne warunki ubezpieczenia danej firmy.

NNW

Ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków. To stosunkowo tani dodatek, z którego może zazwyczaj skorzystać zarówno kierowca pojazdu, jak i jego pasażerowie. W ramach ubezpieczenia NNW możesz otrzymać odszkodowanie od ubezpieczyciela, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego, ruchu pojazdu oraz postoju w trakcie podróży. Co ważniejsze, ochrona zadziała też, jeśli Twoje ciało ulegnie uszkodzeniu podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu.

Wysokość odszkodowania, które otrzymasz, zależy przede wszystkim od dwóch czynników. Kluczowa jest suma ubezpieczenia NNW, którą wybrałeś podczas zawierania umowy ubezpieczenia. Ponadto towarzystwa biorą pod uwagę procentowy uszczerbek na zdrowiu, który określają na podstawie tabeli zamieszczonej przez nich w OWU.

Ekspert Mubi radzi:

“Czasami towarzystwa ubezpieczeniowe za niewielką dopłatą oferują podwyższenie sumy ubezpieczenia w NNW. Warto rozważyć taką opcję, ponieważ im wyższa suma ubezpieczenia, tym większa szansa, że wypłacone odszkodowanie będzie wystarczające na pokrycie kosztów leczenia i ewentualnej rehabilitacji’’- mówi Magdalena Cichosz, ekspert porównywarki ubezpieczeń Mubi.

Gdzie kupić pierwszą polisę dla samochodu?

Zanim zdecydujesz się na konkretną ofertę ubezpieczenia, porównaj oferty w kilku miejscach. Jeśli zależy Ci na zakupie tylko i wyłącznie z OC, nie ma sensu przepłacać za ochronę. Obowiązek posiadania OC jest uregulowany prawnie i w każdym towarzystwie obowiązuje na takich samych warunkach.

Do sprawdzenia ofert ubezpieczenia będziesz potrzebował przede wszystkim dowodu rejestracyjnego oraz dowodu osobistego. Pamiętaj również o spisaniu aktualnego przebiegu. Jeśli zależy Ci na porównaniu wielu ofert w jednym miejscu, to skorzystaj np. z kalkulatora ubezpieczeń Mubi. Wystarczy, że odpowiesz na kilka pytań na podstawie przygotowanych wcześniej dokumentów, a następnie uzyskasz zestawienie propozycji od kilkunastu ubezpieczycieli!

Ponadto oferty możesz sprawdzić także w punkcie u agenta stacjonarnego lub na stronie internetowej konkretnego towarzystwa. Jeśli zależy Ci na polisie z dodatki typu NNW, AC czy assistance, przed zawarciem umowy sprawdź dokładnie zakres oferty i zapoznaj się z OWU.