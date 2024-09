Kontrola drogowa na A4. Będzie nowy punkt

Zapadła klamka - dawny punkt poboru opłat w Karwianach koło Wrocławia zostanie przekształcony w nowy punkt kontroli drogowych. O zaadaptowaniu gotowej infrastruktury do nowych zastosowań poinformowano podczas środowej konferencji prasowej. Koncepcję wykorzystania obiektu przedstawili na spotkaniu Główny Inspektor Transportu Drogowego Artur Czapiewski oraz Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń.

Nie tylko inspektorzy ITD skorzystają z nowego punktu. Działania będą się odbywały we współpracy z Krajową Administracją Skarbową. Na czym będą polegać kontrole i jakie pojazdy będą typowane?

Reklama

ITD i KAS z nowym punktem kontroli

Nowe miejsce pozwoli w wygodny i bezpieczny sposób prowadzić kontrole drogowe w miejscu odseparowanym od ruchu innych pojazdów. To rozwiązanie optymalne zarówno pod kątem bezpieczeństwa funkcjonariuszy, jak i komfortu pracy. W tym przypadku chodzi o kontrole samochodów ciężarowych. Kontrolom będą poddawane busy, dostawczaki, TIR-y i inne ciężarówki poruszające się po autostradzie A4.

Reklama

Obiekt pozwala również na zastosowanie technologii pozwalających na skuteczne monitorowanie ruchu i typowanie pojazdów do kontroli, co podniesie efektywność działania służb. Chodzi m.in. o ważenie preselekcyjne, które zdradza, że pojazd poruszający się po drodze jest załadowany bardziej niż powinien. W miejscach, w których pracują specjalne wagi, nikomu się nie upiecze! Jak to działa? W nawierzchni drogi umieszczone są specjalne czujniki, które badają nacisk nacisku każdej z osi i obliczają całkowitą masę pojazdu. Informacja o przekroczonym obciążeniu trafia do inspektorów, a umieszczona nad jezdnią kamera wykonuje zdjęcie pojazdu i rejestruje jego tablicy rejestracyjne.

Kontrola drogowa - kierowcy pod lupą

W nowej lokalizacji współpracować będą funkcjonariusze ITD i KAS. Dla mundurowych będzie to możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu stosowania przepisów regulujących zasady transportu drogowego oraz prawa celno-skarbowego. Dlaczego na punkt kontroli wytypowano akurat to miejsce? Jest to szansa na adaptację istniejącej infrastruktury, a więc efektywny i stosunkowo mało kosztowny sposób na wykorzystanie potencjału i zwiększenie skuteczności działania służb w zakresie bezpieczeństwa transportu drogowego, przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji oraz zwalczania przestępczości, w tym przestępczości skarbowej.

W nowym punkcie,funkcjonariusze będą sprawdzali zarówno techniczne aspekty kontrolowanych pojazdów, jak i kwestie formalne. Pod lupę trafią zezwolenia na przejazd, dokumenty kierowców oraz zapisy czasu pracy z tachografów. Długa lista grzechów polskich przewoźników i kierowców dowodzi, że działania ITD nadal są potrzebne - kary administracyjne dla szoferów i przedsiębiorstw sypią się masowo. Najczęstszymi przewinieniami są zbyt ciężkie pojazdy i przekroczone masy określone przez przepisy. Często zdarzają się również przekroczenia czasu pracy, a powszechnym widokiem są usterki techniczne - pęknięte tarcze hamulcowe, skrajnie zużyte opony a także wycieki płynów eksploatacyjnych.