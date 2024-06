Dacia, MG i Toyota - przegląd najtańszych rodzinnych aut

Ostatnie lata na rynku aut nowych to prawdziwy rollercoaster. Cenowe sensacje, długi czas oczekiwania, comiesięczne podwyżki - od 2020 roku sytuacja zmieniała się bardzo dynamicznie. Dla tych, którzy mają zamiar przesiąść się do nowych czterech kółek mamy dobrą wiadomość - sytuacja trochę się już uspokoiła. Ceny są wysokie, ale pozostają raczej stabilne, a w niektórych salonach wróciły nawet promocje, wyprzedaże rocznika i limitowane czasowo oferty.

Jest też jednak druga, nieco gorsza wiadomość. Chętnie na nowe auto nie powinni zwlekać. Nowe regulacje, które zaczną obowiązywać w 2025 roku sprawią, że ceny ponownie wystrzelą. Eksperci podkreślają, że dla większości klientów podwyżki mogą być szokujące, a średnia cena nowego auta w Polsce, która obecnie wynosi około 180 tys. złotych, może przebić barierę 200 tys. zł. Przepisy CAFE wejdą w życie od 1 stycznia 2025 roku. Czteroliterowy skrót oznacza Clean Air For Europe. Kryją się za nim regulacje, którymi UE chce walczyć z zanieczyszczeniem atmosfery.

Reklama

Auta dla rodziny. Oto najtańsze modele

Reklama

Rychły wzrost cen sugeruje, że warto rozejrzeć się za samochodem już teraz - ci, którzy liczą na obniżki cen, mogą się przejechać. Gdzie szukać najtańszych, rodzinnych samochodów? Jeśli zależy nam na możliwie niedrogim, nowym aucie prosto z salonu, te modele są obecnie warte uwagi.

Dacia Jogger to najtańsze 7 miejsc

W kategorii najtańszego auta dla dużej rodziny, Dacia Jogger nadal pozostaje bezkonkurencyjna. Cena całkiem sporego auta odpowiada modelom z segmentu B, bo w bazowej wersji wynosi 79 900 zł. Za tę cenę możemy kupić samochód w 5-osobowej konfiguracji, ale już z fabryczną instalacją LPG. 7-osobowy wariant nadal kusi ceną - 84 400 zł to kwota, za którą można wyjechać z salonu Dacią Jogger Essential z trzema rzędami siedzeń. Standardowe wyposażenie obejmuje m.in. klimatyzację, czujniki parkowania, LED-owe reflektory i system multimedialny Media Control. Silnik napędzający podstawową odmianę generuje 100 KM (w ofercie jest również hybryda w cenie od 109 550 zł), a bagażnik ma solidne 607 litrów pojemności.

Citroen C3 Aircross - nowy gracz w niskiej cenie

Citroen kontynuuje ofensywę modelową. Po małym, niedrogim C3, przyszedł czas na C3 Aircross - nieco dłuższą i bardziej rodzinną wersję miejskiego modelu. Wyróżnikiem auta jest dostępność 7-miejscowej konfiguracji. Cena? Nie ulega wątpliwości, że auto ma rywalizować z Dacią Jogger. Citroen C3 Aircross, który niebawem wjedzie na polski rynek, wyceniony został na minimum 82 800 zł. Podobnie jak u rumuńskiego konkurenta, wersja 7-osobowa jest opcją. Standardem jest z kolei benzynowy, turbodoładowany silnik 1.2, a na liście wyposażenia znalazły się m.in. reflektory LED, zawieszenie Citroen Advanced Comfort, klimatyzacja automatyczna, tylne czujniki parkowania, tempomat i regulator prędkości i 16-calowe felgi aluminiowe. Jak z pojemnością bagażnika? W nowym C3 Aircross do dyspozycji mamy 460 litrów.

Ciekawostką może być również elektryczny wariant modelu. Citroen ë-C3 Aircross, który niebawem pojawi się w salonach już teraz pretenduje do miana jednego z najtańszych elektrycznych aut dla rodziny. Cena od 120 800 zł jest niższa nawet od MG 4, które wycenione zostało na 121 200 zł.

MG HS to najtańszy C-SUV na rynku

Oto jeden z najtańszych "dużych" SUV-ów na rynku. W klasie C-SUV nie znajdziemy samochodu tańszego niż MG HS. Chiński model od chwili uruchomienia zamówień szokuje ceną, bo w bazowym wariancie kosztuje 103 800 zł. Auto wielkości Toyoty RAV4 czy Forda Kugi jest więc o kilkadziesiąt procent tańsze od bliskich konkurentów. Jakie wyposażenie proponuje? Podstawowa wersja wyposażenia ma m.in. czujnik deszczu, tempomat, cyfrowe zegary, LED-owe reflektory, system multimedialny z dotykowym ekranem, system bezkluczykowy i 17-calowe felgi. Silnik? Tu nie mamy wyboru - niezależnie od wersji, MG HS jest napędzane jednostką 1.5 T-GDi o mocy 162 KM. Opcjonalnie dostępny jest też 6-stopniowy automat. Bagażnik ma raczej skromne 448 l pojemności.

Toyota Corolla TS Kombi to najtańsza hybryda w klasie

Klienci nieprzekonani do SUV-ów, ale za to przychylni hybrydowym kombi powinni zajrzeć do salonów Toyoty. Najtańsze hybrydowe kombi na polskim rynku to obecnie kompaktowa Corolla TS Kombi. Auto wycenione na 129 000 zł, według danych producenta zużywa zaledwie 4,4 l/100 km. Wyposażenie standardowe obejmuje m.in. adaptacyjny tempomat, system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym, LED-owe światła, nawiewy dla drugiego rzędu siedzeń, automatyczna klimatyzacja, a także cyfrowe zegary z 12,3-calowym ekranem. Hybrydowa Corolla w wersji kombi ma 596-litrowy bagażnik.