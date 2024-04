Policja rusza z wielka akcją. Polecą prawa jazdy

Policja rusza z kontrolami kierowców oraz ich samochodów. To początek ogólnopolskiej akcji związanej z majówką. W tym roku długi majowy weekend może liczyć 5 dni, jeśli 2 maja będziemy na urlopie, lub aż 9 dni, jeśli weźmiemy 3 dni wolne od pracy. W tym czasie na drogach pojawi się więcej patroli oznakowanych i nieoznakowanych…

– Przedłużony weekend majowy będzie okazją do zaplanowania dłuższego wypoczynku. Pamiętajmy jednak, aby ciesząc się wiosenną pogodą i wolnym czasem korzystać z drogi w sposób, który nie koliduje z przepisami prawa i nie zagraża innym uczestnikom ruchu – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Mandat nie tylko za prędkość. Siedzisz na zderzaku? Policja nie daruje

W pilnowaniu porządku szczególną rolę odegrają policjanci z zespołów SPEED, których głównym zadaniem będzie przeciwdziałanie niebezpiecznym wyczynom kierowców takim jak m.in. przekraczanie prędkości, kierowanie autem po alkoholu, korzystanie z telefonu w trakcie prowadzenia auta, wyprzedzanie w niedozwolonych miejscach czy tzw. jazda na zderzaku.

– Pamiętajmy, że wraz ze wzrostem prędkości panowanie nad pojazdem staje się trudniejsze. Wydłuża się droga hamowania, a jednocześnie skraca się czas niezbędny na odpowiednią reakcję, zarówno ze strony kierującego, jak i innych uczestników ruchu. Powinni mieć to na uwadze także motocykliści, których ostatnio coraz więcej pojawia się na drogach – wskazał policjant.

Policja wyciąga cały arsenał, drony i nieoznakowane radiowozy w akcji

Funkcjonariusze drogówki do kontrolowania zachowania kierowców użyją nie tylko laserowych mierników prędkości z rejestracją obaru i nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami (m.in. BMW serii 3, Skoda Superb, Cupra Leon). Drony również wkroczą do akcji i z powietrza udokumentują każde wykrocznie, a patrol ustawiony niedaleko operatora "latającej kamery" zatrzyma sprawcę by go ukarać.

– Apelujemy aby podczas korzystania z drogi wykazywać się odpowiedzialnością i rozwagą. Na drogach będzie w tym czasie więcej policyjnych patroli zarówno w oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozach. Wykorzystamy także bezzałogowe statki powietrzne i możliwości, jakie daje nowoczesna technika – poradził.

Mundurowi mają także reagować na nieprawidłowe zachowania kierowców aut wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych (szczególnie w rejonie oznakowanych przejść), rowerzystów, kierujących hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego, urządzeniami wspomagającymi ruch, motorowerzystów i motocyklistów. Sprawdzą też czy kierowcy i pasażerowie korzystają z pasów bezpieczeństwa a dzieci podróżują w odpowiednich fotelikach.

Policja sprawdzi stan techniczny samochodów. Uziemi takie auta

Jednak kontrola drogowa to nie tylko sprawdzenie dokumentów i ew. mandat za przekroczenie prędkości. Policjanci szczególną uwagę zwrócą również na stan techniczny pojazdów, w tym oświetlenia.

– W Polsce obowiązuje jazda na światłach mijania przez całą dobę. Za niedopełnienie tego obowiązku w ciągu dnia grozi mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne. Niewłączenie właściwych świateł po zmroku (od zmierzchu do świtu), to już 6 punktów i 300 zł mandatu – przestrzegł policjant. Na tym jednak nie koniec, ponieważ – jak zaznaczył – wszystko zależy od konkretnych okoliczności.

– Jeśli światła posiadają poważne uszkodzenia, bądź usterki niemożliwe do usunięcia na miejscu kontroli policjant zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu i może nałożyć mandat karny w wysokości do 3 tys. zł – wyliczył policjant z Biura Ruchu Drogowego KGP. Na tym jednak nie koniec. Funkcjonariusz "z rozpędu" może też sprawdzić np. czy układ kierowniczy i hamulcowy działają prawidłowo. Podstawą do ukarania mogą być również wycieki oleju, płynu chłodzącego czy paliwa. Policja ostrzega także przed konsekwencjami niedbalstwa jeśli chodzi o opony…

Mandat 3000 zł i zatrzymany dowód rejestracyjny

– Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, (art. 66 ust.1 pkt 1 i 5) każdy pojazd uczestniczący w ruchu drogowym ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę – powiedział Opas z KGP.

– Opony to kluczowy element bezpiecznej jazdy, stąd funkcjonariusze podczas kontroli drogowej zwracają szczególną uwagę na ich stan – wskazał przedstawiciel KGP. – W przypadku wykrycia nieprawidłowości oprócz zatrzymania dowodu rejestracyjnego kierowca, który ewidentnie zaniedbał obsługę swojego samochodu musi liczyć się z mandatem nawet do 3 tys. zł – wyliczył.

Policjant zauważy to gołym okiem

Łyse ogumienie policjant zauważy gołym okiem. Zgodnie z przepisami minimalna głębokość bieżnika opony wynosi 1,6 mm. Funkcjonariusz może ją również sprawdzić za pomocą wskaźnika TWI (ang. Tread Wear Indicator – wskaźnik zużycia bieżnika), czyli specjalnego zgrubienia w rowkach opony. Kiedy bieżnik się z nim zrówna, wówczas oponę uznaje się za niezdatną do użycia (nawet kiedy przekracza 1,6 mm). Sugerujemy żeby jednak nie schodzić poniżej 3-4 mm.

Czy opony są równomiernie zużyte?

Liczy się też równomierne zużycie bieżnika. Jeśli opona po zewnętrznej lub wewnętrznej stronie jest bardziej wytarta, to dla policjanta oznacza, że kontrolowany samochód niedomaga też zawieszeniem.

Opona z guzem to zatrzymany dowód rejestracyjny

Opona z guzem, pęknięciami, rozwarstwieniami czy przecięciami także może ściągnąć na kierowcę kłopoty. Mandat plus zatrzymanie dowodu rejestracyjnego mają być gwarancją, że ogumienie zostanie wymienione.

Stare opony uziemią kierowcę i jego samochód, jak policjant sprawdzi wiek?

Stare opony także mogą uziemić samochód w trakcie kontroli drogowej. W ocenie ekspertów ogumienie starsze niż 10 lat traci swoje właściwości i nie powinno być użytkowane. Wnikliwy policjant wiek ustali odczytując tzw. kod DOT na bocznej ściance opony. Kluczowe są cztery ostatnie znaki np. "2117" - dwie pierwsze cyfry oznaczają tydzień produkcji, a dwie ostatnie to rok produkcji (w tym przypadku mamy 21 tydzień 2017 rok).

Różne opony na jednej osi i koło zapasowe lub dojazdówka

Opony na tej samej osi nie mogą się różnić - model i rozmiar musi być identyczny. Złamanie tego przepisu policjant także stwierdzi bez specjalnego trudu. Wyjątkiem jest wymiana uszkodzonego koła na zapasowe lub dojazdówkę. – Wtedy jednak funkcjonariusz może poprosić o pokazanie przebitej opony – wskazał przedstawiciel KGP.

Ważny jest rozmiar opon i indeks prędkości? W ten sposób zdenerwujesz policjanta

Sprawdzenie rozmiaru opon również nie wymaga wiedzy akademickiej. Zgodnie z przepisami ogumienie nie może wystawać poza obrys samochodu. Tu na celownik mogą trafić kierowcy samochodów terenowych z wystającymi oponami. Jeśli kierowca podczas kontroli drogowej okaże się wyjątkowo hardy, wówczas policjant zawsze może stać się szczególnie dociekliwy i np. sprawdzić, czy opony mają właściwy indeks prędkości dla danego auta.

Opony z kolcami i opony bez bieżnika. Co zrobi policjant?

Opony z kolcami są w Polsce zakazane. Korzystanie z takiego ogumienia może zakończyć się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Takie same konsekwencje czekają kierowcę, który wyjedzie na ulicę autem wyposażonym w sportowe opony bez bieżnika (slicki).

Jaki mandat i ile punktów karnych za przekroczenie prędkości w 2024 roku?

Poza tym błyskawiczna utrata prawa jazdy i uziemienie kierowcy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w taryfikator punktów karnych i mandatów.

