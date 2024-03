Tunel na Zakopiance: 10 mln aut od listopada 2022 r.

Tunel na S7 służy kierowcom już od 16 miesięcy. Obiekt kosztował prawie miliard złotych i był budowany przez 6 lat. Proces drążenia tunelu rozpoczął się 6 marca 2017 r. od portalu północnego w Naprawie i od jezdni w stronę Rabki-Zdroju. Prace prowadzono w trybie tzw. ruchu ciągłego, czyli przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu. Ekipy budowlane rozpoczęły drążenie tunelu jednocześnie z obu stron i spotkały się wewnątrz masywu Lubonia Małego 23 października 2019 r. Po 2 latach i 5 miesiącach pracy udało się więc przebić nawę tunelu w kierunku Rabki-Zdroju. Pół roku później, dzięki metodzie tzw. mikrostrzałów (zastosowanie materiałów wybuchowych), budowlańcy ukończyli nawę tunelu w kierunku Krakowa.

Każda z dwóch nitek tunelu posiada po dwa pasy ruchu w każdym kierunku oraz dodatkowy pas awaryjny, który w przyszłości może zostać przekształcony w dodatkowy pas ruchu. Przejazd tunelem z prędkością 100 km/h zajmuje nieco ponad minutę (75 sekund). W tunelu zamontowano odcinkowy pomiar prędkości oraz 170 kamer. Od 12 listopada 2022 r. do 9 marca 2024 r. przez tunel przejechało dokładnie 10 019 911 pojazdów, co przekłada się na średnią rzędu 20,7 tys. pojazdów dziennie.

Tunel na Zakopiance: kiedy największy ruch?

Tunel i sama Zakopianka nie są typowymi drogami tranzytowymi, na których ruch głównie odbywa się w dni robocze, a w weekendy jest mniejszy. W tym przypadku sytuacja wygląda inaczej – większe natężenie ruchu obserwujemy właśnie od piątku do niedzieli. Widać wyraźnie, że jest to trasa głównie turystyczna, na której ruch kształtuje się głównie w zależności od pory roku, kalendarza świąt i warunków pogodowych.

Co ciekawe, nawet latem w dni powszednie (od poniedziałku do czwartku) ruch zwykle utrzymuje się na poziomie nieco ponad 22 tys. pojazdów na dobę (w ciągu roku szkolnego w tych dniach jest to ok. 20 tys.). Natomiast od piątku do niedzieli liczba ta wzrasta już do prawie 29 tys, pojazdów każdego dnia. Największy ruch odnotowano w niedzielę 10 września 2023 r. – 40 524 pojazdów.

Najmniejsze natężenie ruchu w ciągu doby odnotowywane jest oczywiście w nocy. Między 1 a 4 nad ranem przez tunel zazwyczaj przemieszcza się około pół tysiąca pojazdów. Natomiast największy ruch obserwuje się między godzinami 12 a 13 – w tym czasie przejeżdża przez tunel prawie dwa tysiące pojazdów. Latem każdego dnia przez tunel przejeżdżało około 25 tys. samochodów, z tego około 2/3 podróży przypada na godziny od 9 do 19.

Spiesz się powoli, czyli OPP w tunelu na Zakopiance

W tunelu działa system odcinkowego pomiaru prędkości (OPP). Wyniki? Ponad 99 proc. kierowców przestrzega ograniczenia prędkości (100 km/h) podczas przejazdu przez tunel. Wśród tych nielicznych, którzy przekraczają dozwoloną prędkość (co stanowi mniej niż 0,5 proc. kierowców), większość pozwala sobie na maksymalnie o 20 km/h za szybko. Niestety, zdarzają się także przypadki znacznie większych przekroczeń – o ponad 80 km/h. W takich sytuacjach kierowcy otrzymują mandaty w wysokości 2,5 tys. zł i 15 punktów karnych.

Łączność alarmową oraz system ostrzegania pożarowego zapewnia 119 tzw. ręcznych ostrzegaczy pożarowych, 240 czujników dymu oraz cztery czujniki liniowe ciepła. Wyposażenie tunelu uzupełnia 178 głośników, przez które przekazywane są ostrzeżenia i polecenia w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych.

Budowa drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka-Zdrój jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączny koszt inwestycji wynosi 2 547 601 820,15 zł, a dofinansowanie ze środków UE – 1 299 635 604,11 zł.