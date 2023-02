Reklama

W poniedziałek i wtorek na Pomorzu została prowadzona policyjna akcja "Bezpieczny pieszy". Ponad 600 funkcjonariuszy kontrolowało rejony przejść dla pieszych.

- Mundurowi zwracali szczególną uwagę na wykroczenia, które najczęściej skutkują tragicznymi zdarzeniami z udziałem pieszych oraz innych, niechronionych uczestników ruchu drogowego - podkreśliła oficer prasowa KWP w Gdańsku podkom. Karina Kamińska.

Piesi też łamią przepisy

W trakcie działań policjanci ujawnili 1 tys. 847 wykroczeń pieszych i wobec nich. Kamińska wyliczyła, że 637 razy przyczyną interwencji policjantów było nieprzestrzeganie przepisów przez pieszych.

- Niestosowali się do sygnalizacji świetlnej, przechodzili w miejscach zabronionych, korzystali z urządzeń elektronicznych w sposób ograniczający obserwację otoczenia i nie korzystali z elementów odblaskowych po zmroku poza obszarem zabudowanym - podkreśliła.

Z kolei kierowcy nie ustępowali pierwszeństwa pieszemu na przejściu i przekraczali prędkość. - Zbyt szybka jazda w rejonie przejścia dla pieszych była powodem 667 interwencji - stwierdziła Kamińska.

Jaki mandat za nieustąpienie pierwszeństwa

Przypomniała, że za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu grozi mandat w wysokości 1,5 tys. zł oraz 15 punktów karnych.

Kamińska dodała, że kierowcy powinni pamiętać, że w rejonie przejścia należy zachować szczególną ostrożność, zwolnić i stosować zasadę "ograniczonego zaufania".

- Każdy niechroniony uczestnik ruchu musi pamiętać, że niestosowanie się do przepisów naraża go na utratę zdrowia, a nawet życia. Korzystanie z urządzeń elektronicznych, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, przebieganie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, jest niepotrzebnym ryzykiem, którego skutki mogą być tragiczne - oznajmiła oficer prasowa.

Dwudniowe działania były prowadzone w okolicach przejść dla pieszych. Głównym celem akcji było zmniejszenie zdarzeń z udziałem pieszych oraz promowanie wzajemnego szacunku w relacji kierujący – pieszy.

Gdzie najczęściej dochodzi do wypadków

Z danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2022 rok wynika, że połowa wypadków z udziałem pieszych to zdarzenia mające miejsce na przejściach dla pieszych i spowodowane przez kierujących.

90,7 proc. wszystkich wypadków z udziałem pieszych miało miejsce w obszarze zabudowanym, głównie w ciągu dnia, w 60 proc. spowodowane było nieustąpieniem pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.