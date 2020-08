Skoda pojawiła się na świecie 125 lat temu, dlatego należy do grona pięciu marek samochodowych z najdłuższą historią. Dziś, na początku trzeciej dekady XXI wieku, czeska marka jest obecna na ponad 100 rynkach i wjeżdża w nową erę napędów korzystających z elektryczności. Do końca 2022 roku pojawi się co najmniej 10 modeli z logo iV, pod którym dostaniemy hybrydy typu plug-in oraz auta w 100 proc. elektryczne. Co ciekawe, Skoda już teraz nie bawi się w półśrodki. Dając kierowcom model Superb iV z rozmachem weszła na rynek aut hybrydowych – do wyboru jest stylowa limuzyna lub megapojemne kombi z układem hybrydowym plug-in, czyli takim, który pozwala pokonywać znaczne dystanse w trybie czysto elektrycznym, korzystając z prądu magazynowanego w akumulatorach ładowanych z sieci.

Ten samochód to złoty środek. Chcesz mieć jedno auto, ale zależy ci na bezemisyjnej jeździe po mieście i bezstresowej podróży do miejsca oddalonego o kilkaset kilometrów? Superb iV imponuje dopracowaniem, a jego napęd działa doskonale. Średnie spalanie benzyny w trybie mieszanym wynosi jedynie 1,4-1,9 l na 100 km, a zużycie energii elektrycznej 16,4-18,1 kWh. W dodatku zastosowanie dużego akumulatora ładowanego z sieci zewnętrznej daje jej najważniejszą przewagę nad konwencjonalnymi hybrydami bez wtyczki. To duże auto może przez ponad 60 km zachowywać się jak samochód elektryczny i jeździć wyłącznie w trybie bezemisyjnym do prędkości nawet 140 km/h.

Jednak hybrydy plug-in to nie tylko ekonomiczna jazda z punku A do punktu B. Już za momencik na polskich drogach zadebiutuje nowa Octavia RS iV. Tym modelem Skoda przełamuje konwencje. Pokazuje, że dodatkowy mocny silnik elektryczny zasilany energią z pokładowej baterii i wspomagający spalinowe serce może być generatorem emocji, dobrego samopoczucia, radości. Wreszcie koniec wyrzeczeń – RS iV w efektownym nadwoziu limuzyny i kombi łączy praktyczność, wysokie osiągi z troską o środowisko naturalne.

– Wprowadzając model Octavia RS iV rozpoczynamy nowy rozdział i po raz pierwszy wykorzystujemy napęd hybrydowy plug-in w topowym, sportowym aucie. Dzięki takiemu rozwiązaniu RS iV charakteryzuje się większą wydajnością i sportowym charakterem przy jednoczesnej redukcji zużycia paliwa i emisji CO 2 – powiedział Christian Strube, członek zarządu Skody do spraw rozwoju technologicznego.

Elektryczna iskra życia

A potencjału dla osób ścigających czas nie zabraknie. Octavia RS iV jest pierwszym usportowionym modelem produkcyjnym, pod którego maską kryją się dwa silniki. Skoda pod modnie wykrojoną karoserią zestawiła turbobenzynowe 1.4 TSI z jednostką elektryczną 85 kW i 6-biegowym automatem DSG obsługiwanym elektronicznie w technologii shift-by-wire na wzór rozwiązania z Porsche 911. Taka konfiguracja dostarczy kierowcy 245 KM i maksymalny moment obrotowy na poziomie 400 Nm (to o 30 Nm lepiej niż w poprzedniej generacji Octavii RS 2.0 TSI). Zależnie od sytuacji i wybranego trybu jazdy mają pracować indywidualnie lub w parze, łącząc potencjały jednostki elektrycznej i spalinowej. W trybie sportowym, przy wykorzystaniu obu silników jednocześnie i pełnej mocy RS iV przyspieszy od 0 do 100 km/h w 7,3 sekundy. Maksymalna prędkość to 225 km/h. Podczas hamowania silnik elektryczny zamieni się w generator i odzyska energię.

Ale rogata dusza potrafi też być przyjazna dla natury. Duży akumulator (Skoda zastosowała tu baterię litowo-jonową magazynującą 13 kWh) pozwoli na jazdę w trybie zeroemisyjnym. Stąd, jeśli zajdzie potrzeba nowa RS iV zmieni się w prawdziwy samochód na prąd. Wtedy już od startu kierowca dostanie pod nogę aż 330 Nm "elektrycznego" momentu obrotowego, by w absolutnej ciszy do 60 km przejechać bez najmniejszego obłoczka spalin. Do tego ładując baterię tej sportowej hybrydy energią z domowej instalacji fotowoltaicznej można kolejne kilometry pokonywać za darmo i z czystym sumieniem, bo przecież energia słoneczna należy do najbardziej zielonych na świecie.

Octavia jako hybryda plug-in dla Kowalskiego

Razem z RS iV w Polsce zadebiutuje spokojniejsza hybryda plug-in, czyli Octavia iV. Tu również połączono silnik 1.4 TSI z jednostką elektryczną i baterią 13 kWh, ale ten system produkuje łącznie 204 KM (350 Nm momentu obrotowego). Wykorzystując tylko energię elektryczną samochód bezemisyjnie pokona do 60 km (w cyklu WLTP). Podobnie jak w wersji RS iV akumulator można uzupełnić prądem z gniazdka lub ładowarki naściennej. Ten model będzie oferowany w wersjach Ambition i Style.

Octavia RS iV i Octavia iV pojawią się w Polsce w trzecim kwartale 2020 roku. W ten sposób, razem z modelem Superb iV, Skoda zaoferuje aż trzy hybrydy PHEV stanowiące obecnie optymalne rozwiązanie w oczekiwaniu na lepszą przystępność samochodów całkowicie elektrycznych. Nie bez znaczenia jest też przewaga na zwykłymi hybrydami typu HEV – technologia plug-in to dynamika, niższe spalanie i wyższy komfort bez wyrzeczeń. A w oczekiwaniu na te innowacyjne modele warto spojrzeć w lusterko wsteczne.

20 lat przed pierwszą hybrydą RS iV

Historia emblematu RS sięga 1974 roku, kiedy producent po raz pierwszy wykorzystał go jako skrót od "Rally Sport" w prototypowych pojazdach rajdowych Skoda 180 RS i 200 RS. Do rozsławienia symbolu RS przyczyniły się także znaczące osiągnięcia Skody 130 RS w latach 70. i 80. Wreszcie w 2000 roku Skoda ponownie wystartowała w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Świata z modelem Octavia WRC. W tym samym czasie na rynku pojawił się pierwszy samochód produkcyjny z logo RS.

Pierwsza Octavia RS została wyposażona w silnik turbo 1.8/180 KM. Do 2005 roku wyprodukowano 17 600 egzemplarzy tego modelu w wersji sedan i combi. Drugą generację można było zamówić z silnikiem benzynowym 2.0 TFSI/200 KM oraz po raz pierwszy z wysokoprężnym 2.0 TDI/170 KM. Przed zakończeniem sprzedaży drugiej generacji, łączna produkcja obydwu wersji to 100 tys. aut.

W 2013 roku pojawiło się trzecie wcielenie Octavii RS. Samochód był dostępny w wersjach 2.0 TSI/220 KM i 2.0 TDI/184 KM oraz po raz pierwszy z napędem na cztery koła. Mocniejsza wersja benzynowa generowała 230 KM. Topowa Octavia RS 245 już w nazwie chwaliła się potencjałem 245 KM. W Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii wersje RS osiągnęły ponad 20 proc. udziału w sprzedaży modelu Octavia. Całkowita produkcja trzeciej generacji tego modelu wyniosła 172 tys. sztuk.