W październiku i listopadzie tradycyjnie rośnie liczba kolizji drogowych. Poranne mgły, deszcz, wcześniej zapadający zmrok i śliskie nawierzchnie sprawiają, że warunki jazdy są trudniejsze niż latem. W tym czasie wielu kierowców decyduje się jednak na dłuższe trasy np. po to, by odwiedzić groby bliskich. W ostatnich dniach października i na początku listopada ruch na drogach potrafi zwiększyć się nawet o kilkadziesiąt procent. A tam, gdzie większe natężenie pojazdów, tam także większe ryzyko kolizji.

Nawet niewielka stłuczka potrafi zepsuć dzień. Rozdrażnienie, nerwowe szukanie długopisu, wzoru oświadczenia czy polisy. Taką sytuację zna niemal każdy kierowca, który przechodził przez stres związany ze stłuczką. Ubezpieczyciele doskonale wiedzą, jak stresujące potrafią być takie momenty, dlatego szukają rozwiązań, które ułatwiają kierowcom życie i pomagają zachować spokój nawet w trudnych sytuacjach.

Dzięki temu już dziś można załatwić sprawę znacznie prościej - w aplikacji mStłuczka dostępnej w mObywatelu. Rynek ubezpieczeniowy przygotował to rozwiązanie z myślą o kierowcach – o ich wygodzie, komforcie i spokoju w trudnych sytuacjach na drodze. mStłuczka powstała po to, by w sytuacjach stresujących maksymalnie ułatwić życie kierowcom. Dzięki niej można załatwić formalności szybko i bez niepotrzebnych nerwów.

Bez udziału policji

Nie każda stłuczka wymaga wzywania policji. W większości przypadków wystarczy wspólne oświadczenie uczestników. Dzięki mStłuczce można je sporządzić zgodnie z prawem i bez stresu. Ta funkcja w aplikacji mObywatel sprawdza się w drobnych kolizjach parkingowych czy drogowych, gdy nie ma rannych, a uczestnicy zgadzają się co do winy.

Każda minuta jest cenna

Papierowe oświadczenie o zdarzeniu drogowym ma około 70 rubryk do wypełnienia. W mStłuczce jest ich 50, przy czym część (m.in. dane pojazdu, polisy czy kierowcy) wypełnia się automatycznie dzięki integracji z rejestrami państwowymi. Statystyki mówią same za siebie: 60% oświadczeń w aplikacji powstaje w mniej niż 15 minut, a rekordziści potrafili zamknąć cały proces w 3 minuty.

W stresie łatwo o pomyłkę, a jeszcze łatwiej o nieczytelne wypełnienie oświadczenia. mStłuczka eliminuje te problemy. Dane w aplikacji są pobierane z oficjalnych rejestrów i szyfrowane, co zapewnia ich poprawność i bezpieczeństwo. Każde oświadczenie jest podpisywane certyfikatem kwalifikowanym ministra właściwego ds. informatyzacji – to cyfrowy odpowiednik podpisu, który potwierdza autentyczność dokumentu. Dzięki temu nie ma ryzyka, że sprawca będzie później próbował podważyć swoje oświadczenie.

mStłuczka gwarantuje również, że drugi uczestnik zdarzenia jest faktycznie osobą, za którą się podaje. Każdy użytkownik mObywatela loguje się do systemu i potwierdza swoją tożsamość. W trakcie składania oświadczenia uczestnicy kolizji wymieniają się swoimi danymi (m.in. imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL, zdjęciem), co eliminuje ryzyko podszywania się pod kogoś innego.

Oświadczenie, ale i zgłoszenie

Co więcej, mStłuczka nie tylko ułatwia sporządzenie oświadczenia, ale też pozwala od razu zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. W większości przypadków zajmuje to ok. 1 minutę. Dane, które otrzymuje ubezpieczyciel są kompletne i spójne, więc likwidacja szkody przebiega szybko i bezproblemowo. Zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi nigdy nie było tak łatwe.

mStłuczka w mObywatelu to narzędzie, które oszczędza czas, nerwy i formalności. Dzięki niej nawet nieprzyjemna sytuacja na drodze może zakończyć się spokojniej i bez chaosu. I choć pogody, czy natężenia ruchu nie da się przewidzieć to na stłuczkę można być przygotowanym.

mStłuczka, zarówno dla poszkodowanego jak i sprawcy kolizji, oznacza wyższą jakość obsługi przez ubezpieczyciela. To rozwiązanie innowacyjne i przyjazne dla użytkownika. W centrum uwagi stawia komfort klienta dając mu wygodny, nowoczesny i bezpieczny sposób spisania oświadczenia i zgłoszenia szkody.

mStłuczka to wspólny projekt polskiego rynku ubezpieczeniowego pracującego w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki.