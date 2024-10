Problemy w łańcuchach dostaw

Chris Heron zaznaczył, że jednym z głównych wyzwań, z którymi obecnie zmaga się europejski przemysł motoryzacyjny, są przerwy w łańcuchach dostaw. Kryzys ten wpłynął na zamykanie fabryk oraz likwidację miejsc pracy w sektorze dostarczającym części do pojazdów elektrycznych. Jak podkreślił Heron, to pierwsza taka sytuacja w historii, kiedy dochodzi do masowych zamknięć na taką skalę.

„Mamy do czynienia z problemem zamykania fabryk i ograniczeń w dostępie do kluczowych komponentów, co mocno wpływa na cały sektor motoryzacyjny”

– stwierdził ekspert.

Przerwy w łańcuchach dostaw oraz spowolnienia w produkcji mają bezpośredni wpływ na tempo elektryfikacji transportu w Europie. Z tego powodu wiele firm motoryzacyjnych zmuszonych jest do zmiany swoich planów produkcyjnych, co wpływa na ograniczoną dostępność pojazdów elektrycznych na rynku.

Wzrost cen i dostępność pojazdów

Kolejnym istotnym problemem jest rosnący koszt produkcji samochodów elektrycznych. Mimo że w ostatnim czasie wprowadzono na rynek bardziej przystępne cenowo modele, to większość pojazdów elektrycznych pozostaje poza zasięgiem przeciętnego konsumenta.

Jednak pojawiają się już tańsze modele, co jest krokiem w kierunku upowszechnienia elektromobilności. Jak zauważył Heron, niektóre z tych samochodów mogą być dostępne nawet za mniej niż 25 tysięcy euro, co stanowi przełom w kontekście ceny pojazdów elektrycznych.

Infrastruktura ładowania

Transformacja sektora motoryzacyjnego musi iść w parze z rozwojem infrastruktury ładowania. Europejskie kraje, takie jak Polska i Słowacja, są aktywnie zaangażowane w rozwój stacji ładowania, jednak wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. Heron podkreślił, że odpowiednia infrastruktura musi być dostępna wszędzie – zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich.

„Infrastruktura ładowania musi być dostępna nie tylko w miastach, ale także na obszarach mniej zurbanizowanych. To kluczowy element, aby elektromobilność mogła się rozwijać” – powiedział Heron.

Zbudowanie odpowiedniej liczby stacji ładowania jest kluczowe dla przekonania konsumentów do przesiadki na pojazdy elektryczne. Obecnie w Europie widoczna jest nierównomierność w dostępie do tej infrastruktury, co stanowi wyzwanie dla dalszego rozwoju elektromobilności.

Wpływ regulacji europejskich

W rozmowie poruszono również temat regulacji wprowadzanych przez Parlament Europejski, które mają na celu przyspieszenie procesu elektryfikacji transportu. Z jednej strony regulacje te nakładają wyższe wymagania na producentów, z drugiej – stwarzają warunki dla rozwoju sektora elektromobilności. Ważnym krokiem było wprowadzenie przepisów wspierających tworzenie stacji ładowania i zachęt finansowych dla producentów oraz konsumentów.

Jednak, jak zauważył Heron, tempo wprowadzania tych zmian nie zawsze nadąża za potrzebami rynku.

„Musimy przyspieszyć wprowadzanie regulacji i wspierać rozwój elektromobilności, jeśli chcemy utrzymać konkurencyjność europejskiego rynku motoryzacyjnego” – dodał.

Globalna konkurencja

Chris Heron zwrócił również uwagę na rosnącą konkurencję ze strony Chin i Stanów Zjednoczonych. Chiny dominują w produkcji komponentów do pojazdów elektrycznych, a Stany Zjednoczone wprowadziły agresywne programy wsparcia dla krajowego przemysłu elektromobilności, takie jak ustawa o redukcji inflacji (Inflation Reduction Act).

Europejski przemysł musi stawić czoła tym wyzwaniom, inwestując w innowacje oraz rozwijając swoją infrastrukturę. Heron zaznaczył, że Europa musi przyjąć bardziej agresywną politykę wsparcia dla producentów, aby móc konkurować z globalnymi gigantami.