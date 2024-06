Rejestracja samochodu - kary i terminy

Od 1 stycznia 2024 roku nie wystarczy już tylko zgłosić nabycia samochodu - konieczna jest wycieczka do wydziału komunikacji i załatwienie formalności na miejscu. Dla tych, którzy zapomną lub zignorują ważny obowiązek, przewidziana jest niemała kara. Ile wynosi grzywna i jakich terminów należy dopilnować po zakupie samochodu?

Nowe przepisy wynikają z ustawy dotyczącej ograniczania skutków kradzieży tożsamości. 1 stycznia 2024 roku zaczęły obowiązywać zapisy, które na nowo wprowadziły obowiązek rejestracji pojazdu. Wcześniej sprawa była prostsza, bo teoretycznie, po zakupie używanego i zarejestrowanego w Polsce samochodu wystarczyło zgłosić jego nabycie.

Reklama

Dało się to zrobić bez wychodzenia z domu, wysyłając skan lub zdjęcie umowy i wypełniając formularz na rządowej stronie. Dzięki temu dało się uniknąć kary, bo dotyczyła ona tylko tych, którzy nie dopilnują 30-dniowego terminu. Od 1 stycznia, taka możliwość odeszła jednak do lamusa. Trzeba ruszyć się do wydziału komunikacji!

Reklama

Nowelizacja ustawy - rejestracja pojazdu obowiązkowa

Ustawowe zmiany wprowadziły obowiązkową rejestrację zakupionego auta, również takiego, które jest zarejestrowane w Polsce. Do tej pory było to konieczne jedynie w przypadku samochodów nowych i sprowadzonych z zagranicy. Ustawa określa również terminy na dopełnienie obowiązku. Osoby prywatne mają na to 30 dni a handlarze - przedsiębiorcy zajmujący się obrotem pojazdami używanymi - 90 dni. Niezmienny pozostał również obowiązek zgłoszenia sprzedaży, czyli zbycia auta. Na to wszyscy kierowcy mają 30 dni, a niedopilnowanie terminu może kosztować 250 zł.

Kara za nieprzerejestrowanie auta w 2024

Co w przypadku spóźnienia? Niedopilnowanie terminu może skutkować karą. Dla większości kierowców będzie ona wynosić 500 zł, choć w niektórych przypadkach przepisy pozwalają nałożyć również grzywnę w wysokości 2000 zł! Od czego zależy wysokość kary?

Obowiązujące w 2024 roku prawo przewiduje karę w wysokości 500 zł za niedopilnowanie obowiązku rejestracji auta w terminie 30 dni. Jeśli nie wyrobimy się w terminie 180 dni, zapłacimy jeszcze więcej - 1000 zł. W przypadku przedsiębiorców kary są najwyższe: grzywna za przekroczenie 90 dni to 1000 zł, po przekroczeniu 180 dni wzrasta ona do 2000 zł.

Rejestracja aut w 2024 - jakie dokumenty są potrzebne?

Aby uniknąć kary pieniężnej trzeba więc przygotować się na wizytę w urzędzie. W odpowiednim dla miejsca zamieszkania wydziale komunikacji możemy zarejestrować samochód w określonym terminie. Większość urzędów oferuje możliwość umawiania wizyt przez internet. Warto już wcześniej zarezerwować sobie konkretny termin - kolejki w starostwie potrafią być długie i uciążliwe!

Jakie dokumenty wymagane są do rejestracji samochodu w wydziale komunikacji?

wniosek o rejestrację (można go pobrać ze strony urzędu lub wypełnić na miejscu)

zgoda na przetwarzanie danych osobowych (to najczęściej odbieramy "w okienku")

dowód własności pojazdu (czyli w praktyce umowa sprzedaży, darowizny, faktura VAT, lub rzadziej - umowa zamiany, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności czy też umowa przewłaszczenia)

dokument tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość)

dotychczasowe tablice rejestracyjne (w przypadku auta zarejestrowanego w Polsce - nawet jeśli nie chcemy zmieniać tablic, musimy przynieść je do okienka)

dowód rejestracyjny (jak wyżej)

dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności (np. umowa kupna przez poprzedniego właściciela jeśli ten nie przerejestrował samochodu na siebie - wymagana jest bowiem "ciągłość umów")

W przypadku aut sprowadzonych zza granicy konieczne jest również dołączenie dowodu odprawy celnej przywozowej (jeśli auto zostało sprowadzone z państwa niebędącego państwem członkowskim UE) oraz dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy.

Nowe przepisy, które zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2024 roku obudziły dyskusję na temat rejestracji samochodów przez internet. Rewolucyjna zmiana dla kierowców to rozwiązanie, nad którymi trwają bowiem prace. Choć obecnie możliwość zdalnej rejestracji jest możliwa wyłącznie w przypadku salonów samochodowych spełniających określone wymagania, CEPiK ma plany dotyczące otwarcia takiej możliwości dla innych podmiotów, w tym osób prywatnych. Kiedy może to nastąpić?

Planami dotyczącymi zmian w kwietniu tego roku podzielił się Tomasz Kęsicki, dyrektor departamentu CEPiK w Centralnym Ośrodku Informatyki. Podczas konferencji e-leasing Day, zorganizowanej przez Związek Polskiego Leasingu zdradził również, ile poczekamy na wdrożenie planowanych rozwiązań.

Na uruchomienie usługi poczekamy jeszcze ponad 2 lata. Planowany start e-rejestracji po nowemu wyznaczono wstępnie na koniec 2026 roku. Prace nad e-rejestracją są bowiem drugim etapem złożonego procesu cyfryzacji usług związanych z motoryzacją. Obecnie, priorytetem mają być elektroniczne prawa jazdy, które zobaczymy wcześniej, bo prawdopodobnie już w 2025 roku.

Rejestracja aut przez internet. Co z tablicami rejestracyjnymi?

Możliwość rejestracji auta przez internet dla prywatnych kupujących stanowiłaby prawdziwą rewolucję. Rozwiązania wbudowane w usługę mObywatel miałyby dawać możliwość szybkiej i wygodnej rejestracji pojazdów bez wychodzenia z domu. Co w takim wypadku z tablicami rejestracyjnymi, niezbędnymi w przypadku aut z zagranicy lub zakupu samochodu ze zniszczonymi bądź uszkodzonymi "numerami"? Z informacji, które przekazał przedstawiciel COI wynika, że użytkownik, który zarejestruje auto elektronicznie, będzie miał do wyboru dostawę tablic rejestracyjnych kurierem lub ich osobisty odbiór w urzędzie.