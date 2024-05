Oto subiektywny ranking TOP 10 samochodów PRL-u:

Polski Fiat 126p – "Maluch" to bez wątpienia najpopularniejszy samochód PRL-u. Jego niewielkie rozmiary, prosta konstrukcja i niska cena sprawiły, że stał się symbolem motoryzacji dla wielu Polaków.

FSO Polonez – "Poldek". Choć jego stylistyka budziła kontrowersje, to przestronne wnętrze i niezłe osiągi zjednały mu wielu zwolenników.

FSO Warszawa – Pierwszy samochód produkowany seryjnie w powojennej Polsce. Choć początkowo był kopią radzieckiej Pobiedy, to z czasem doczekał się wielu modernizacji i stał się symbolem luksusu w czasach PRL-u.

FSM/FSO Syrena – Samochód o charakterystycznej sylwetce, który produkowano w różnych wersjach nadwoziowych. Choć jego silnik dwusuwowy nie należał do najcichszych, to Syrena zdobyła uznanie za swoją prostotę i niezawodność.

Mikrus MR-300 – Najmniejszy samochód osobowy produkowany w Polsce w Mielcu, do którego silniki produkowano w Rzeszowie. Choć jego osiągi nie powalały, to Mikrus zyskał popularność dzięki niskiej cenie i niewielkim rozmiarom.

ZSD Nysa – Popularny mikrobus, który służył zarówno jako środek transportu osobowego, jak i dostawczego. Jego wszechstronność i duża ładowność sprawiły, że był chętnie wykorzystywany przez przedsiębiorstwa i instytucje.FSC Żuk – Lekki samochód dostawczy, który produkowano w Lublinie, w wielu wersjach nadwoziowych. Żuk był ceniony za swoją wytrzymałość i prostotę konstrukcji, co czyniło go idealnym pojazdem do pracy w trudnych warunkach.

FSR Tarpan – Samochód terenowy - polski dostawczy pick-up, produkowany w Poznaniu. Tarpan był chętnie wykorzystywany przez służby leśne i rolnicze, a także przez wojsko.

Fiat 125p – "Duży Fiat" to samochód, który w czasach PRL-u uchodził za symbol luksusu i prestiżu. Jego przestronne wnętrze, dobre osiągi i nowoczesna stylistyka przyciągały wielu klientów.

Syrena Sport – Prototyp sportowego samochodu z lat 50., który nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej. Syrena Sport zachwycała swoją futurystyczną sylwetką i nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi.

Każdy z powyższych modeli ma swoją własną historię i budzi wiele emocji wśród miłośników klasyków. Warto pamiętać, że samochody PRL-u to nie tylko symbole minionej epoki, ale też świadectwo polskiej myśli technicznej i kreatywności.