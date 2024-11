Michał Tochowicz, prezes zarządu Moto-Profil, zauważa, że choć liczba takich pojazdów na polskich drogach rośnie, to ich udział w ogólnym "car parku" pozostaje stosunkowo niewielki. Zmiany te jednak postępują szybko, co zmusza producentów i dystrybutorów części do adaptacji.

Polski rynek charakteryzuje się dużą żywotnością pojazdów – średni wiek samochodu to około 14 lat. Oznacza to, że obsługa konwencjonalnych silników będzie wciąż kluczowa przez najbliższą dekadę. Niemniej jednak firmy muszą już teraz planować strategie na przyszłość, w której dominować będą pojazdy o napędach alternatywnych.

Wyzwania związane z elektromobilnością

Przemysł motoryzacyjny boryka się z kilkoma kluczowymi wyzwaniami:

1. Logistyka i dostępność części: Większość komponentów do pojazdów elektrycznych pochodzi z Chin, co generuje ryzyko związane z zakłóceniami w łańcuchach dostaw.

2. Zmiana struktury asortymentu: Pojazdy elektryczne pozbawione są wielu tradycyjnych komponentów mechanicznych, co oznacza redukcję oferty aftermarket nawet o 70%.

3. Adaptacja technologiczna: Obsługa takich pojazdów wymaga nowoczesnej diagnostyki oraz wyspecjalizowanego sprzętu, co wiąże się z koniecznością inwestycji.

4. Przygotowanie mechaników: Elektryfikacja zmienia profil zawodu mechanika – nowoczesne pojazdy bardziej przypominają komputery niż maszyny mechaniczne. Warsztaty muszą więc inwestować w szkolenia oraz dostosowanie się do nowych standardów.

Rola Polski w globalnym przemyśle motoryzacyjnym

Polska od lat jest liderem w produkcji części do samochodów z napędami konwencjonalnymi. Jak wskazuje Michał Tochowicz, nasi producenci mają potencjał do adaptacji do nowych technologii. Polski przemysł wyróżnia się elastycznością, świetnymi inżynierami i konkurencyjnością na rynku międzynarodowym. Kluczowym elementem będzie wsparcie regulacyjne oraz odpowiednia polityka gospodarcza, które umożliwią wykorzystanie tego potencjału.

Strategie adaptacji dla producentów i dystrybutorów

Transformacja wymaga konkretnych działań zarówno od producentów, jak i dystrybutorów części samochodowych. Wśród kluczowych strategii wymienia się:

Inwestycje w szkolenia: Firmy takie jak Moto-Profil organizują warsztaty i szkolenia, by pomóc mechanikom dostosować się do nowych technologii.

Dywersyfikacja dostaw: Zmniejszenie zależności od chińskich dostawców przez rozwój lokalnych partnerstw.

Badania i rozwój: Tworzenie innowacyjnych produktów dostosowanych do potrzeb pojazdów elektrycznych i wodorowych.

Perspektywy na przyszłość

Pomimo wyzwań, polska branża motoryzacyjna ma szansę na sukces w erze elektromobilności. Transformacja technologiczna, wsparcie decydentów oraz inwestycje w innowacje mogą uczynić Polskę jednym z liderów rynku zeroemisyjnych pojazdów w Europie. Jak podkreśla Michał Tochowicz, dzięki elastyczności i doświadczeniu polskich przedsiębiorstw, krajowy przemysł motoryzacyjny jest dobrze przygotowany na nadchodzące zmiany.

Adaptacja to klucz do sukcesu, a elektromobilność może stać się nie tylko wyzwaniem, ale i szansą na rozwój oraz budowanie nowej pozycji konkurencyjnej Polski na globalnej mapie motoryzacji.