Rozpoznasz te samochody z PRL? Ekspert to 9/12
dzisiaj, 75 minut temu
Czy FSM Beskid to klon Renault? Motoryzacja epoki PRL to nie tylko Fiat 126p, Polonez czy Syrena. Mało który kierowca słyszał o takich perłach jak m.in. Polski Fiat 125p coupe, FSO Ogar i Wars, BOMBEL lub Mikrus i Smyk? Ekspert rozpozna je bez pomyłki. W tym quizie 9 punktów to sukces...
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama