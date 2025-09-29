Jaki samochód rodzinny warto wybrać?

Chociaż samochody rodzinne kojarzą się przede wszystkim z dużymi kombi, to możesz wybierać również między nowoczesnymi SUV-ami, przestronnymi hatchbackami czy crossoverami zastępującymi minivany. Na początku poszukiwań idealnego samochodu dla rodziny warto określić, czy potrzebujesz kompaktowej wersji do codziennego poruszania się po mieście, czy modelu z dużym bagażnikiem i elementami wyposażenia podnoszącymi komfort podczas długich podróży. Jeżeli planujesz częste wyjazdy, zwróć uwagę, czy upatrzony model ma zaawansowane systemy bezpieczeństwa, które asystują zmęczonemu kierowcy, zwiększając bezpieczeństwo pasażerów.

Jakie samochody rodzinne są godne uwagi?

Škoda Superb – wyróżnia się nie tylko przestronnym wnętrzem i pojemnym bagażnikiem, ale także wygodnym dostępem do systemu infotainment dzięki większemu ekranowi dotykowemu. Co ważne, złożenie tylnych foteli zwiększa pojemność bagażnika z 645 l do 1795 l. Dodatkowo pasażerowie mają dostęp do licznych schowków, które uprzyjemniają podróż i ułatwiają utrzymanie porządku.

Cupra Terramar – elegancki SUV w wersji hybrydowej typu plug-in (PHEV) to rozwiązanie dla osób, którym zależy zarówno na ekologicznym, jak i dynamicznym przemieszczaniu się. Zasięg w trybie elektrycznym wynosi do 100 km, a komfortowe wyposażenie i funkcje bezpieczeństwa sprzyjają także dłuższym podróżom.

– elegancki SUV w wersji hybrydowej typu plug-in (PHEV) to rozwiązanie dla osób, którym zależy zarówno na ekologicznym, jak i dynamicznym przemieszczaniu się. Zasięg w trybie elektrycznym wynosi do 100 km, a komfortowe wyposażenie i funkcje bezpieczeństwa sprzyjają także dłuższym podróżom. Audi A5 Avant – to model dla osób, które oczekują połączenia przestronnego samochodu z nowoczesnym designem. Imponujące kombi o sportowym, lecz minimalistycznym charakterze wyróżnia się m.in. panoramicznym ekranem i wyświetlaczem pasażera, które umożliwiają jednoczesne korzystanie z nawigacji oraz rozrywki.

Jeśli planujesz wybór rodzinnego samochodu w najbliższym czasie, musisz wziąć pod uwagę zarówno bieżące, jak i przyszłe potrzeby. Niestety, część z nich trudno przewidzieć. Na szczęście nie musisz ani kupować auta, ani zobowiązywać się do jego wykupu na koniec leasingu. Dzięki wynajmowi długoterminowemu obniżysz koszty, a po kilku latach wymienisz samochód rodzinny na nowy, dopasowany do nowych planów.

Dlaczego wynajem długoterminowy samochodu rodzinnego się opłaca?

Wynajem długoterminowy stanowi atrakcyjną alternatywę dla zakupu lub leasingu pojazdu. Dzięki wynajmowi długoterminowemu unikasz inwestowania dużej kwoty, która jest niezbędna w przypadku zakupu, a rata wynajmu jest zwykle niższa niż rata leasingu. To możliwe, bo ratę oblicza się na podstawie rzeczywistej utraty wartości pojazdu, czyli różnicy między wartością początkową a wartością na zakończenie umowy. Co więcej, rata wynajmu obejmuje składkę ubezpieczeniową, koszty serwisowania i przeglądów, a firma wynajmująca samochód rodzinny odpowiada za obsługę eksploatacyjną pojazdu, np. wymianę opon oraz ich składowanie. To sprawia, że koszty wynajmu długoterminowego są stałe.

Współpraca z MHC Mobility zapewni Ci również przydatne usługi w pakiecie, np. możliwość skorzystania z samochodu zastępczego w ramach szerokiego, całodobowego wsparcia assistance. Klienci zyskują również dostęp do aplikacji mobilnej oraz kartę paliwową bądź hybrydową, która zapewnia wygodne rozliczanie dzięki wystawieniu zbiorczej faktury na koniec miesiąca.

Umowa wynajmu samochodu rodzinnego w MHC Mobility trwa co najmniej 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy, aczkolwiek elastyczne, indywidualne podejście do klientów pozwala na dostosowanie warunków umowy – w tym okresu obowiązywania i limitu kilometrów – do Twoich specyficznych potrzeb. Co ważne, klienci, którzy zdecydują się na zawarcie umowy na 36 miesiącach, mogą ją rozwiązać bez dodatkowych kosztów już po upływie 30 miesięcy. Kiedy umowa będzie dobiegać końca, zadecydujesz o jej zakończeniu (ze zwrotem bądź wykupem pojazdu) albo kontynuowaniu wynajmu – ale nowego modelu samochodu. Drugie rozwiązanie gwarantuje dostęp do najnowszych technologii na rynku, które sprzyjają bezpiecznym i komfortowym podróżom w rodzinnym gronie.