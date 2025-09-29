Podwyżki na stacjach paliw. Zacznie się już w poniedziałek 29 września

Ceny paliw na stacjach idą w górę. Od poniedziałku 29 września kierowców witają podwyżki. Jak ten zwrot akcji przełoży się na koszty tankowania?

Benzyna 95 będzie kosztować od 5,78 do 5,89 zł za litr. Szlachetniejsza benzyna 98 to wydatek w przedziale od 6,54 do 6,65 zł za litr. Olej napędowy przebije psychologiczną granicę - kierowcy tankujący diesla zapłacą od 5,92 do 6,03 zł za litr.

Masz auto z LPG? Zapłacisz drożej za gaz

Autogaz przestał bronić się przed tendencją zwyżkową i kierowcy samochodów z instalacją LPG także odczują podwyżki. Analitycy e-petrol wyliczają, że ich ulubione paliwo będzie kosztować na poziomie 2,61-2,69 zł za litr.

Autogaz z Rosji już nie wjedzie. Przełomowa zmiana

Jednocześnie kończy się wieloletnia historia importu gazu płynnego z Rosji do Polski. Ministerstwo Energii poinformowało, że domknięcie sankcji zrywa ostatecznie możliwość zaopatrywania się w n-butan z rosyjskich rafinerii.

– N-butan został wpisany do projektu 19. pakietu sankcji Rady UE wobec Rosji – poinformował resort. – To wynik działań Ministerstwa Energii, prowadzonych we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz przedstawicielami branży paliwowej. N-butan i izobutan, mimo że są jedną z frakcji LPG, nie zostały objęte sankcjami w ramach 12. pakietu, co stworzyło lukę wykorzystywaną przez niektóre podmioty do kontynuowania importu z Rosji – wyjaśniło ministerstwo. Teraz import surowca z Rosji i Białorusi ma zostać zablokowany.

Najtańsze paliwo w czterech województwach

Na paliwowej mapie Polski wyróżnia się województwo pomorskie i śląskie, tam benzyna 95 jest najtańsza i kosztuje 5,74 zł. Na Górnym Śląsku z ceną 2,53 zł/l jest najtańszy gaz LPG. Za litr oleju napędowego najmniej płaci się w województwie lubuskim - 5,84 zł.

Tam paliwo jest najdroższe

Tankowanie 95-oktanowej benzyny i diesla jest najdroższe na Mazowszu i trzeba zapłacić średnio po 5,97 i 6,07 zł/l. Najwyższa cena LPG - 2,76 zł/l obowiązuje w województwie zachodniopomorskim.

Kierowcy mają czas do 30 września. Orlen tnie ceny paliw

Za drogo? Jeszcze do 30 września trwa promocja na stacjach Orlen. Koncern wylicza, że dzięki zniżkom kierowcy mogą liczyć nawet na 20 zł zniżki przy jednym tankowaniu. Akcja ma proste warunki – im więcej zatankujesz, tym wyższy rabat dostaniesz:

zatankujesz od 30 do 39,99 l – upust 10 zł,

tankowanie od 40 do 49,99 l – 15 zł zniżki,

do zbiornika wlejesz powyżej 50 l – dostaniesz 20 zł rabatu.

Nie ma ograniczenia liczby tankowań, a zniżka zostanie naliczana przy każdej transakcji. Warunkiem skorzystania z promocyjnej akcji jest aplikacja ORLEN VITAY z aktywowanym kuponem wielkokrotnego użytku.

Taniej na stacjach na Circle K, dają też zniżkę na LPG

Sieć Circle K na swoich 400 stacjach także oferuje promocję. Kierowcy mogą skorzystać z rabatów na paliwa w wysokości 30 gr/l. Tankowanie gazu LPG to 10 groszy zniżki.

Warunkiem skorzystania z promocji jest rejestracja w programie lojalnościowym Circle K EXTRA. Przy czym rabaty nalicza się automatycznie do 50 litrów paliwa na transakcję. Akcja potrwa do 22 września i można z niej korzystać wielokrotnie, w każdy dzień tygodnia, nie tylko w weekendy.

Kierowcom zostały 2 dni. Paliwo tańsze o 35 groszy, gaz LPG taniej o 10 groszy

Sieć stacji MOYA także do 30 września prowadzi akcję promocyjną. Kupon w aplikacji Super MOYA pozwala zatankować do 50 litrów paliwa z rabatem 35 groszy. Zniżka naliczana jest przy tankowaniu minimum 30 litrów paliwa i jednoczesnym zakupie kawy, przekąski lub płynu do spryskiwaczy. Z kolei rabat na LPG wynosi 10 groszy na litrze i nie ma minimalnego progu tankowania.