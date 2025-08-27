Grupa Cichy-Zasada, największa sieć dealerska w kraju, potrafiła wykorzystać ten potencjał jak nikt inny, czego dowodem jest tytuł "Tytana Biznesu" w konkursie OTOMOTO.

Ekosystem narzędzi OTOMOTO

OTOMOTO nie jest już zwykłym serwisem ogłoszeniowym. To platforma e-commerce, która oferuje pełen zestaw narzędzi wspierających profesjonalnych sprzedających na każdym etapie procesu. Od analityki, przez ekspozycję ofert, po komunikację z klientami – wszystkie funkcje zaprojektowano tak, aby maksymalizować skuteczność sprzedaży.

"Poznaj Kupującego" pozwala lepiej prowadzić negocjacje, "Analiza Stocku" ułatwia zarządzanie ofertą, a "Barometr Zakupowy" stanowi przewodnik po bieżących trendach popytu. Do tego dochodzi "Manager Połączeń", który automatyzuje kontakt z klientami i daje jasne dane o skuteczności ogłoszeń. To narzędzie dealerzy wymieniają najczęściej jako krytyczne w codziennej pracy. Nic dziwnego – w dobie, gdy szybkość reakcji decyduje o transakcji, każde z tych rozwiązań przekłada się na wymierne wyniki.

Grupa Cichy-Zasada – największa sieć dealerska w Polsce

Grupa Cichy-Zasada, działająca od pięciu lat w obecnym kształcie, ale budowana na ponad 30-letnim doświadczeniu, udowadnia, jak skutecznie wykorzystywać narzędzia OTOMOTO. To dealer, który postawił na zaufanie, doświadczenie i profesjonalizm. "Wybór dealera ma ogromne znaczenie. Klienci szukają dziś partnera, któremu mogą zaufać na każdym etapie: od zakupu po serwis" – podkreśla zespół Grupy Cichy-Zasada. Współpraca z OTOMOTO od początku działalności grupy umożliwiła jej dynamiczny rozwój i zapewnienie klientom pewności wyboru. W praktyce oznacza to szeroką ekspozycję ofert, szybki kontakt z kupującymi i dostęp do danych, które realnie wspierają decyzje biznesowe.

"Tytan Biznesu" – nagroda, która potwierdza strategię

Nagroda w kategorii "Tytan Biznesu" nie była dziełem przypadku. Konkurs OTOMOTO wyróżnia dealerów, którzy nie tylko oferują najwyższą jakość obsługi, ale też kompleksowo wykorzystują cyfrowe narzędzia do prowadzenia sprzedaży. Grupa Cichy-Zasada znalazła się w czołówce dzięki skali działania i skuteczności w docieraniu do klientów w całej Polsce. Dzięki OTOMOTO docieramy do klientów z całej Polski, którym możemy zaoferować najlepsze oferty szybciej i skuteczniej. To dla nas kluczowe, bo przy tej skali liczy się zasięg i sprawność działania – mówią przedstawiciele grupy. Wyróżnienie potwierdza, że cyfrowa strategia dealerów jest dziś fundamentem sukcesu, a tradycyjna sprzedaż bez wsparcia narzędzi online nie ma już racji bytu.

Dane z rynku – raport OTOMOTO Insights lipiec 2025

Raport OTOMOTO Insights, publikowany co miesiąc, dostarcza rynkowi twardych danych o kondycji sektora. Lipiec 2025 przyniósł ciekawy obraz. Choć nastroje konsumenckie pogorszyły się względem czerwca, realna sprzedaż pozostała solidna. Liczba rejestracji samochodów osiągnęła najwyższy poziom w całym roku – 380 tys., co oznacza wzrost o 11% m/m.

Segment aut nowych zanotował wzrost rejestracji wśród klientów indywidualnych o 9%, choć wśród firm odnotowano spadek o 2%. Uwagę zwraca także struktura ofert: udział hybryd i plug-inów rośnie kosztem diesli i klasycznych benzyniaków. Na rynku nowych aut coraz silniej zaznaczają się marki chińskie, odpowiadające już za 8% rejestracji. To sygnał, że rynek jest w fazie dużej transformacji, a dealerzy muszą reagować szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Dane w służbie biznesu

Dla Grupy Cichy-Zasada i innych, nie tylko dużych graczy, kluczowe jest, aby działać w oparciu o dane. Dlatego tak istotną rolę odgrywa OTOMOTO Insights – narzędzie, które daje przewagę konkurencyjną. Analiza popytu, struktury cenowej czy skuteczności ofert umożliwia reagowanie w czasie rzeczywistym. Manager Połączeń. Dzięki niemu nic nam nie umyka. Każde ogłoszenie ma swój indywidualny numer, a jeśli nie odbierzemy, połączenie zostanie przekierowane dalej. Do tego mamy statystyki pokazujące, które ogłoszenia działają najlepiej– wyjaśnia zespół Cichy-Zasada. Takie podejście sprawia, że technologia nie jest dodatkiem, ale podstawą modelu biznesowego.

Cyfrowa transformacja jako standard

Historia Grupy Cichy-Zasada pokazuje, że sukces w motoryzacji to dziś połączenie doświadczenia i technologii. Nagroda "Tytan Biznesu" symbolizuje nowy standard działania na rynku, w którym liczą się dane, narzędzia i zdolność do błyskawicznej reakcji. OTOMOTO w tej układance pełni rolę partnera strategicznego – dostarcza dealerom narzędzi, które stają się przewagą rynkową. Rynek motoryzacyjny, jak pokazują lipcowe dane, przechodzi głęboką transformację. Ci, którzy już teraz budują przewagę na cyfrowych fundamentach, jak Grupa Cichy-Zasada, wyznaczają kierunek dla całej branży.