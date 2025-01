Lexus NX hitem w Polsce. SUV-y i hybrydy napędzają biznes Japończyków

Lexus notuje w Polsce świetny wynik. Japońska marka w 2024 roku sprzedała niemal 15 tysięcy samochodów, tym samym firma pobiła swój własny rekord sprzed roku. Aż 100 proc. kupujących zdecydowało się na auta z napędem zelektryfikowanym, czyli hybrydy, hybrydy plug-in oraz z samochody na prąd z baterii.

Biznes Japończyków w Polsce napędzają SUV-y i crossovery. Lexus NX z wynikiem ponad 5,7 tys. rejestracji jest najchętniej kupowanym autem tego producenta. Wśród top 10 samochodów premium zajmuje drugą lokatę. Skąd takie wzięcie?

Lexus NX 450h+ spala 4,2 l na 100 km i 70 proc. czasu jeździ na prądzie

Lexus stawia na nowoczesny design i sportowe wrażenia z jazdy. Metamorfozę japońskiego producenta rozpoczął właśnie NX drugiej generacji. Agresywna stylistyka pociągnęła za sobą cyfryzację, a ta rozlała się na kolejne modele. Szybkie multimedia teraz są powszechnie stosowane w całej gamie marki. Jednocześnie NX 450h+ jako pierwsza hybryda plug-in Lexusa dostał misję przekonania kierowców do technologii PHEV i odniósł sukces.

Polska centrala japońskiej marki na bieżąco monitoruje hybrydy plug-in pod względem zużycia paliwa, wykorzystania trybu EV, czasu jazdy na prądzie czy średniej emisji spalin. Informacje przekazywane są anonimowo z aplikacji Lexus Link+. Okazuje się, że do tej pory zarejestrowane w systemie Lexusy NX 450h+ pokonały ponad 40 mln km, w tym 52 proc. dystansu przejechały w trybie elektrycznym. Średni czas poruszania się na prądzie wyniósł blisko 70 proc. Średnie zużycie paliwa na tym dystansie wyniosło 4,2 l/100 km.

Lexus NX z hybrydą plug-in - jaki silnik, moc i osiągi?

Napęd Lexusa NX 450h+ składa się z 2,5-litrowego silnika benzynowego pracującego w ekonomicznym cyklu Atkinsona ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym o mocy 182 KM. Oba przekazują moc na przednie koła. Tylną oś napędza dodatkowy silnik-generator (54 KM), który współpracuje z układem hybrydowym. W ten sposób kierowca dostaje 309 KM mocy systemowej, wsparcie elektrycznego układu 4x4 E-Four i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,3 s. A to już osiągi ze świata aut sportowych.

Jak jeździ hybryda plug-in naładowana i rozładowana?

Jednak czy faktycznie w aucie typu plug-in po wyczerpaniu energii z baterii (choć tak naprawdę baterie nigdy nie są rozładowane do końca) zwiększa się zużycie paliwa i samochód traci na wigorze? Do konfrontacji stanęły dwa Lexusy NX 450h+: z rozładowaną baterią i pełną. Na torze sprawdzono przyspieszenie, w ruchu miejskim zużycie paliwa. Wyniki?

Lexus NX 450h+, czyli różnice w przyspieszeniu i elastyczności

Lexus NX 450h+ z naładowaną baterią od 0 do 100 km/h przyspieszył w 6 sekund, a to nawet lepszy czas niż deklaruje producent. Rozładowany NX 450h+ na sprint do setki potrzebował niewiele mniej - 6,3 s. Oba auta okazały się podobnie elastyczne w przedziale 60-100 km/h: naładowany NX 450h+ poderwał się do galopu w 3,2 sekundy, a rozładowany w 3,4 s. Wniosek? Hybrydowy NX w wersji plug-in bez względu, czy ma pełną, czy rozładowaną baterię, zapewnia bardzo podobne osiągi. Różnice są tak nieznaczne, że może je wyłapać jedynie aparatura pomiarowa.

Lexus NX 450h+ to mocna hybryda plug-in. Jakie zużycie paliwa?

Czy i jak naładowana i rozładowana bateria wpływa na ekonomię jazdy? Okazuje się, że zużycie paliwa w mieście – bez względu na stopień naładowania baterii – jest zbliżone. Naładowany NX 450h+ średnio spalał 6,1 l/100 km, a z "pustą" baterią - 6,3 l/100 km. Zaskakujące? Wynika to z faktu, że ładunek, który pozostał w baterii po rozładowaniu części plug-inowej, nadal wystarcza do zasilenia napędu hybrydowego i wykorzystania jego pełnych możliwości. System nie pozwala na to, żeby akumulator trakcyjny rozładował się do zera. Zawsze pozostaje bufor około 20 proc. pojemności, dzięki temu auto korzysta z napędu hybrydowego, a nie tylko z silnika spalinowego.

Lexus NX 450h+ hybryda plug-in naładowana bateria rozładowana bateria Przyspieszenie 0-100 km/h 6 s 6,3 s Elastyczność, czyli czas przyspieszenia 60-100 km/h 3,2 s 3,4 s Zużycie paliwa 6,1 l/100 km 6,3 l/100 km

Można pokusić się o stwierdzenie, że nieważne czy plug-in jest naładowany, czy rozładowany, jeździ tak samo dynamicznie i oszczędnie. Deklaracje homologacyjne o spalaniu (1,1 l/100 km) są do realizacji, ale tylko jeśli baterie są naładowane, a kierowca nie ingeruje w automatycznie włączający się tryb jazdy (EV; bezemisyjny). Po wyjeżdżeniu energii auto zmienia się w tradycyjną hybrydę.

Lexus NX 350h to klasyczna hybryda. Jakie spalanie i przyspieszenie?

Jednak jeśli ktoś woli klasyczną hybrydę (bez dodatkowej wtyczki) to Lexus NX 350h spełni jego potrzebę. Ten SUV wykorzystuje poprawiony klasyczny układ hybrydowy 4. generacji. Duet spalinowo-elektryczny z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym wytwarza 243 KM mocy i w wersji z napędem 4x4 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,7 s (8,7 s model przednionapędowy). Zużycie benzyny na poziomie 6-7 l na 100 km przy ok. 1,8 t aucie trzeba uznać za oszczędne. Zespół pracuje kulturalnie i liniowo rozwija moc, co również pasuje do komfortowego klimatu NX-a. 243-konny SUV bardzo dobrze odnajdzie się w życiu codziennym.

Ile kosztuje Lexus NX? Nawet 57 000 zł taniej

Lexus ma jeszcze w ofercie samochody z 2024 roku. NX 450h+ z napędem 4x4 kosztuje od 269 300 zł, to 48 600 zł mniej niż na metce - cena jest na poziomie przednionapędowego NX 350h przed obniżką. Z kolei ponad 57 000 zł można zyskać wybierając wersję Prestige z pakietami Design oraz Tazuna. Auto, które w standardzie ma 20-calowe felgi aluminiowe, system mulimedialny Lexus Link Pro z 14-calowym wyświetlaczem, reflektory Quad LED z adaptacyjnymi światłami drogowymi, skórzaną podgrzewaną kierownicę z panelem sterującym i wyświetlacz HUD na przedniej szybie kosztuje teraz 287 100 zł.

Lexus NX plug-in z 2025 roku produkcji także potaniał - w każdej odmianie o 15 000 zł, a przy zakupie auta można zyskać jeszcze 7,3 proc. ekobonusu. Stąd NX 450h+ w wersji Prestige kosztuje od 287 300 zł i w standardzie ma dwustrefową klimatyzację z jonizatorem powietrza Nanoe X, podgrzewaną kierownicę, przednie fotele z elektryczną regulacją, kamerę cofania, elektrycznie otwieraną i zamykaną pokrywę bagażnika sterowaną ruchem nogi, system multimedialny Lexus Link Connect z nawigacją w chmurze, a także pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System +3.

Lexus NX 2025 - dane techniczne, silnik, osiągi, pojemność bagażnika, wymiary

WYMIARY ZEWNĘTRZNE NX 350h NX 450h+ Długość [mm] 4660 4660 Szerokość ze złożonymi lusterkami [mm] 1865 1865 Wysokość [mm]1 18 cali; F SPORT 1660 1660 20 cali (poza F SPORT) 1670 1670 Rozstaw osi [mm] 2690 2690 Prześwit [mm] 188 188 Kąt natarcia [stopnie] 16 16 Kąt zejścia [stopnie] 25 25 Współczynnik oporu powietrza [Cx] 18 cali; F SPORT 0,34 0,34 20 cali (poza F SPORT) 0,35 0,35 MASY Masa własna [kg] 1730–1870 1990–2050 Dopuszczalna masa całkowita [kg] 2320–2380 2540 POJEMNOŚCI I PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA Pojemność bagażnika [l] (+ schowek pod podłogą) 545 545 Pojemność bagażnika ze złożoną tylną kanapą [l] 1436 1436 Pojemność zbiornika paliwa [l] 55 55 SILNIK BENZYNOWY Pojemność [cm3] 2487 2487 Liczba cylindrów / liczba zaworów 4/16 4/16 Układ cylindrów R4 R4 Max. moc [KM (kW) / obr./min.] 190 (141) / 6000 185 (136) / 5700 Max. moment obrotowy [Nm / obr./min.] 239 / 4300–4500 227/3200–3700 SILNIK ELEKTRYCZNY Max. moc [kW] (przedni / tylny) 134 / 40 134 / 40 Max. moment obrotowy [Nm] (przedni / tylny) 270 / 121 270 / 121 NAPĘD HYBRYDOWY Pojemność baterii hybrydowej [kWh] 1,1 18,1 Zasięg w trybie EV [km] — 68–98 Maksymalna prędkość w trybie EV [km/h] 125 135 Max. moc [KM] (kW) 243 (179) 309 (227) OSIĄGI Max. prędkość [km/h] 200 200 Przyśpieszenie 0 - 100 km/h [s] 7,7 (FWD: 8,7) 6,3 Maksymalna waga przyczepy holowanej (bez hamulców / z hamulcami) 750 / 1 500 750 / 1 500 HAMULCE Przód / Tył [mm] 328x34 (2-tłoczkowe zaciski) 340x38 (2-tłoczkowe zaciski) / 317x18 / 317x18 ZUŻYCIE PALIWA: Emisja CO2 [g/km] FWD 127–134 — E-FOUR 133–146 20–26 Cykl mieszany [l/100 km] FWD 5,6–5,9 — E-FOUR 5,9–6,5 0,9–1,1

Lexus RX z hybrydą plug-in tańszy o 63 500 zł. Jaka cena?

Drugi pod względem popularności Lexus RX także jest dostępny z hybrydą plug-in i również kosztuje mniej. Najpopularniejszy wariant Prestige z pakietem Technology po obniżce o 59 800 zł wymaga wyłożenia 390 100 zł. Auto w standardzie oferuje m.in. 21-calowe felgi aluminiowe, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, 64-kolorowe oświetlenie ambient, a także pakiet systemów bezpieczeństwa rozszerzony o system monitorujący martwe pole w lusterkach, systemy ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu i z tyłu pojazdu, a także asystenta wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu.

Cesarska odmiana Omotenashi potaniała o 63 500 zł i kosztuje od 414 400 zł. W tej wersji Lexus RX 450h+ ma zawieszenie adaptacyjne AVS, 21-calowe felgi aluminiowe Omotenashi, dynamiczne adaptacyjne światła drogowe BladeScan, tapicerkę ze skóry półanilinowej, fotele przednie regulowane w 10 kierunkach. Do tego boczne fotele tylne mają podgrzewanie i wentylację. Wyróżnikiem tej odmiany jest ogrzewanie promiennikowe w pierwszym rzędzie oraz system audio klasy premium Mark Levinson z 21 głośnikami.