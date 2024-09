Miasta bez transportu prywatnego – czy to możliwe?

Holandia, znana ze swojego podejścia do transportu rowerowego, promuje ideę miast, w których ogranicza się dominację samochodów prywatnych. Jak podkreśla Chris Bruntlett, całkowita eliminacja transportu prywatnego nie jest realnym celem, ale zmniejszenie jego roli na rzecz bardziej efektywnych przestrzennie środków transportu, takich jak piesze wędrówki, rowery oraz transport publiczny, jest kluczowe.

W miastach, gdzie transport prywatny dominuje, przestrzeń jest często zarezerwowana dla samochodów, co ogranicza możliwości tworzenia bardziej zielonych, dostępnych i przyjaznych dla pieszych przestrzeni publicznych. Wprowadzenie elektrycznych rowerów, skuterów i innych form współdzielonej mobilności może zredukować liczbę samochodów na drogach, umożliwiając lepsze wykorzystanie przestrzeni miejskich.

2. E-mobilność i współdzielona infrastruktura transportowa Jednym z nowoczesnych rozwiązań, które zdobywa popularność w Holandii, jest tworzenie tzw. "e-hubów", czyli miejsc, gdzie mieszkańcy mogą wynajmować różnorodne środki transportu na zasadzie subskrypcji. Dzięki temu użytkownicy mogą wybierać odpowiedni środek transportu w zależności od swoich potrzeb – czy to elektryczny rower, skuter czy samochód – bez konieczności ich posiadania. To podejście zmniejsza liczbę pojazdów na drogach, co nie tylko wpływa na lepszą jakość powietrza, ale także otwiera nowe możliwości zagospodarowania przestrzeni miejskiej, na przykład przez tworzenie zielonych terenów.

3. Infrastruktura rowerowa jako kluczowy element zrównoważonego miasta Budowa spójnej i bezpiecznej sieci dróg rowerowych to jeden z kluczowych elementów strategii holenderskich miast. Jak zauważa przedstawiciel Dutch Cycling Embassy, aby zwiększyć liczbę osób korzystających z rowerów, konieczne jest stworzenie infrastruktury, która umożliwi bezpieczne i wygodne przemieszczanie się na rowerze z dowolnego punktu w mieście. Obecnie jednym z wyzwań jest brak spójności istniejących tras rowerowych, co sprawia, że tylko najwytrwalsi rowerzyści decydują się na codzienne korzystanie z tego środka transportu.

Wprowadzenie kompletnej sieci rowerowej pozwala na bezpieczne dotarcie do miejsc pracy, szkół, sklepów czy innych usług, co przyczynia się do popularyzacji roweru jako codziennego środka transportu.

4. Przyszłość metropolii – zrównoważona mobilność Przyszłość miejskiej mobilności nie musi ograniczać się do rewolucyjnych technologii, takich jak autonomiczne czy latające samochody. W rzeczywistości, jak zauważa ekspert, jednym z kluczowych wyzwań przyszłości będzie zrównoważenie nowych technologii z tradycyjnymi formami transportu, takimi jak piesze spacery, rowery czy transport publiczny.

Zrównoważona mobilność to nie tylko kwestia technologii, ale przede wszystkim inkluzywności. Aby miasta były dostępne dla wszystkich, niezbędne jest uwzględnienie potrzeb osób starszych, dzieci, osób z niepełnosprawnościami oraz osób o niższych dochodach. Tylko w ten sposób miasta mogą stać się bardziej zrównoważone, a przestrzeń miejska dostępna dla wszystkich.

5. Priorytetyzacja pieszych i rowerzystów Jednym z głównych założeń współczesnej urbanistyki jest hierarchizacja środków transportu, w której priorytetem są piesi i rowerzyści, następnie transport publiczny, a dopiero na końcu samochody prywatne.

Wprowadzenie takich zmian pozwala na poprawę jakości życia w miastach, tworzenie bardziej zielonych przestrzeni oraz wspieranie lokalnych przedsiębiorstw. Jak zauważa prelegent, przykłady miast, które wprowadziły deptaki, zieleń oraz tarasy dla biznesów, pokazują, że tego typu zmiany przyczyniają się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ale także do ożywienia gospodarczego.

Zrównoważona mobilność to kluczowy element przyszłości metropolii.

Holenderskie podejście, które łączy rozbudowaną infrastrukturę rowerową, współdzieloną mobilność oraz priorytetyzację pieszych, stanowi inspirację dla innych miast na świecie. Wprowadzenie takich rozwiązań pozwala na tworzenie bardziej dostępnych, zielonych i przyjaznych przestrzeni miejskich, w których każdy – niezależnie od wieku, dochodów czy sprawności – może aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym miasta.