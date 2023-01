Reklama

Dziś w piątek 20 stycznia policja rusza z masowymi kontrolami kierowców na autostradzie A4. Akcja drogówki obejmie trasę na terenie czterech województw: dolnośląskiego i śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Mandaty posypią się przynajmniej za pięć wykroczeń, ale katalog jest elastyczny. Skąd taka mobilizacja?

- Celem akcji "Bezpieczna Autostrada A4" jest zapobieganie oraz ujawnianie agresywnych i niebezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego, związanych ze sprawdzaniem przestrzegania przez kierujących pojazdami obowiązujących limitów prędkości, utrzymywanie prawidłowego odstępu pomiędzy pojazdami, nieprawidłowym wyprzedaniem, nieprawidłową zmiana pasa ruchu, niezgodnym z przepisami korzystaniem z telefonów komórkowych oraz innymi niezgodnymi z prawem zachowaniami - wyjaśniają mundurowi.

Policja rusza z masowymi kontrolami kierowców, akcja na autostradzie A4

Autostrada A4 to najdłuższa w Polsce tego rodzaju droga - policjanci będą patrolować aż 667 km trasy. Kierowców dopilnują patrole z grupy "SPEED" w nieoznakowanych ioznakowanych radiowozach wyposażonych w wideorejestratory i laserowe mierniki prędkości.

Reklama

Do tego drony skupią się na kontrolach w zakresie prawidłowego wyprzedzania oraz utrzymywaniu właściwego odstępu od poprzedzającego pojazdu. Patrol ustawiony niedaleko operatora "latającego policjanta" zatrzyma sprawcę by go ukarać.

Policja już sypie karami za jazdę na zderzaku, do zderzenia brakowało sekundę

Drogówka już informuje o pierwszych karach za jazdę na zderzaku. - Przepisy mówią o odległości równej połowie prędkości w przeliczeniu na metry. To daje nam ok. 3 sekund na reakcję. W tym przypadku do zderzenia wystarczyłoby niewiele ponad sekundę - informują policjanci. Na dowód przedstawiają zdjęcie z laserowego miernika.

Kierowcy podróżujący autostradami i drogami ekspresowymi musza pamiętać, że od 1 czerwca 2021 roku obowiązuje prawo nakazujące zachowanie minimalnego odstępu między pojazdami. Zgodnie z przepisami bezpieczna odległość to połowa wartości aktualnej prędkości kierowcy. To oznacza, że jadąc 100 km/h musimy zachować odstęp 50 m za poprzedzającym samochodem, 120 km/h – 60 m, 140 km/h – 70 m. Podobne rozwiązania zostały zastosowane w wielu europejskich państwach, w tym m.in. w Niemczech. Obowiązek zachowania minimalnego odstępu nie będzie stosowany tylko podczas manewru wyprzedzania.

Jaki mandat i ile punktów karnych za jazdę na zderzaku?

Policja nie ma wątpliwości, że jazda na zderzaku innego pojazdu może powodować zagrożenie w ruchu drogowym, w szczególności na drogach tzw. szybkiego ruchu. Wtedy funkcjonariusz może wypisać 500 zł mandatu, a na konto kierowcy trafi 5 punktów karnych. Przy tym wykroczenia mogą występować w różnych kombinacjach - jako pojedyncze lub sumować się. A osoba, która nie zachowa bezpiecznego odstępu, w skrajnych przypadkach może też zostać uznana winną kolizji.

Jak miernik LTI 20/20 TruCam mierzy odległość między samochodami?

– Laserowy miernik LTI 20/20 TruCam dysponuje funkcjonalnością pomiaru odległości między pojazdami i do jej wykorzystania przeszkolonych zostało sporo policjantów – powiedział dziennik.pl kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Tryb odległość pomiędzy pojazdami jest stosowany do ujawniania wykroczeń polegających na zbyt bliskiej jeździe w stosunku do poprzedzającego pojazdu. Tryb ten rejestruje prędkość obu pojazdów oraz odległość między pojazdami w sekundach i metrach. To opatentowane przez firmę LTI, jedyne takie rozwiązanie na świecie – wyjaśnił.

- Aktywność funkcjonariuszy podczas organizowanych przez policję akcji znacznie wzrasta - powiedziała dziennik.pl Małgorzata Dąbrowska, Yanosik.pl. - Potwierdzają to nie tylko obserwacje kierowców, ale także statystyki pochodzące z naszego systemu. Średnio odnotowujemy około trzydziestoprocentowy przyrost potwierdzonych zgłoszeń o kontrolach prędkości w stosunku do dni bez akcji. Warto jednak zachować ostrożność nie tylko podczas wzmożonych działań policji. Zdrowy rozsądek to podstawa za kierownicą zarówno na co dzień, jak i od święta - podkreśliła.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości? Zobacz 10 stawek w 2023 roku

Z kolei przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Dlatego błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w nowy taryfikator punktów karnych.

W myśl nowych przepisów obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez punktów);

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Co ile kasują się punkty karne?

Obecnie nowe przepisy przewidują kasowania punktów dopiero po upływie 2 lat, a nie jak wcześniej po roku. Do tego nie od dnia popełnienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia mandatu.

Mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł, łatwiej stracić prawo jazdy w 2023 roku

Stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości:

przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (recydywa - 1600 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł w recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).

Oprócz pięciu przekroczeń prędkości karanych w recydywie nowy taryfikator zakłada, że podwójne grzywny w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia będą nakładane w ośmiu przypadkach. Także za wykroczenia wobec pieszych. Oto kary finansowe za najgroźniejsze przewinienia:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł);

wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);

wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł).

5 tys. zł maksymalny mandat od policjanta, grzywna w sądzie to 30 tys. zł

Policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Oto 21 wykroczeń i za każde po 15 punktów karnych w 2023 roku

W myśl obowiązujących przepisów jednorazowo 15 punktów karnych można dostać w 21 przypadkach. W tym są też najcięższe wykroczenia popełnione przez kierowców wobec pieszych. Należy jednak pamiętać, że policja ma oczy szeroko otwarte na inne występki. Oto lista: